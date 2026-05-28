#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
477.48
555.83
6.65
Общество

Ученые будут расследовать причины взрыва на "Казцинке"

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 12:52 Фото: pixabay
Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев 28 мая 2026 года в кулуарах Мажилиса рассказал о расследовании смертельного взрыва на заводе компании "Казцинк", передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, к расследованию привлечены ученые.

"Мы обширно подошли к этому вопросу, пригласили ученых из университетов, чтобы понять, как именно взрыв произошел", – сказал Туякбаев.

Он пообещал объявить результаты расследования в СМИ.

"По срокам – думаю, июнь", – добавил вице-министр.

Взрыв прогремел рано утром 5 мая 2026 года. Позднее стало известно о гибели двух человек. Комиссия еще не завершила расследование, но назвала две вероятные причины трагедии:

  • нарушение техногенного процесса;
  • человеческий фактор.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Утилизационный сбор, утильсбор, утилизация машины, утилизация машин, утилизация, утиль, металлолом
13:43, Сегодня
Пристальнее следить за оборотом металлических отходов будут в Казахстане
харассмент, отношения, работа
12:13, 14 мая 2026
В Казахстане будут наказывать за харассмент – на какой стадии введение ответственности в законодательство
Малый и средний бизнес, малый бизнес, средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые, самозанятые работники, самозанятый работник, малое предпринимательство, среднее предпринимательство, МСП
11:51, 14 мая 2026
В Минтруда назвали наиболее востребованных в Казахстане специалистов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Райан Гарсия
13:47, Сегодня
Гарсия предложил Царукяну "попробовать забрать" его деньги после проигранного спора
&quot;Миша, ты заигрался&quot;: тренер Круглыхина отреагировала на скандал с зарплатой Шайдорова
13:24, Сегодня
"Миша, ты заигрался": тренер Круглыхина отреагировала на скандал с зарплатой Шайдорова
Конор Макгрегор
12:42, Сегодня
На возвращение Конора Макгрегора против Макса Холлуэя проданы все билеты
Битва вундеркиндов КПЛ: кто окажется круче в центральном матче тура Сатпаев или Амир
12:15, Сегодня
Битва вундеркиндов КПЛ: кто окажется круче в центральном матче тура - Сатпаев или Амир
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: