Ученые будут расследовать причины взрыва на "Казцинке"

Фото: pixabay

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев 28 мая 2026 года в кулуарах Мажилиса рассказал о расследовании смертельного взрыва на заводе компании "Казцинк", передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, к расследованию привлечены ученые. "Мы обширно подошли к этому вопросу, пригласили ученых из университетов, чтобы понять, как именно взрыв произошел", – сказал Туякбаев. Он пообещал объявить результаты расследования в СМИ. "По срокам – думаю, июнь", – добавил вице-министр. Взрыв прогремел рано утром 5 мая 2026 года. Позднее стало известно о гибели двух человек. Комиссия еще не завершила расследование, но назвала две вероятные причины трагедии: нарушение техногенного процесса;

человеческий фактор.

Поделитесь новостью