Ученые будут расследовать причины взрыва на "Казцинке"
Фото: pixabay
Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев 28 мая 2026 года в кулуарах Мажилиса рассказал о расследовании смертельного взрыва на заводе компании "Казцинк", передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, к расследованию привлечены ученые.
"Мы обширно подошли к этому вопросу, пригласили ученых из университетов, чтобы понять, как именно взрыв произошел", – сказал Туякбаев.
Он пообещал объявить результаты расследования в СМИ.
"По срокам – думаю, июнь", – добавил вице-министр.
Взрыв прогремел рано утром 5 мая 2026 года. Позднее стало известно о гибели двух человек. Комиссия еще не завершила расследование, но назвала две вероятные причины трагедии:
- нарушение техногенного процесса;
- человеческий фактор.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript