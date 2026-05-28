Право

Кто из чиновников в Казахстане не сможет работать вместе

Фото: Zakon.kz
Депутат Сената Андрей Лукин в кулуарах палаты 28 мая 2026 года разъяснил поправки в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции", передает корреспондент Zakon.kz.

поправками внедряются механизмы предупреждения и урегулирования конфликта интересов, расширяется перечень связанных лиц, устанавливается обязанность декларирования личных интересов, а также ответственность за непринятие мер по предотвращению конфликта интересов.

"В законодательстве определения друг, товарищ, такого не предусмотрено. Мы определили в законе связанные лица. Определен четкий, конкретный перечень этих лиц, которые связаны между собой. Это близкие родственники – братья, сестры, мамы, папы. Дальше – супруга или супруги, а также их дети. Дальше по связанным лицам также дан четкий, ограниченный перечень связанных лиц – это двоюродные братья, сестры, их мужья, супруги и так далее. А также лица, ведущие совместное хозяйство, находящиеся в гражданских отношениях (гражданская супруга или супруг. – Прим. ред.). В законе гражданские отношения мы также прописали", – добавил сенатор.

Заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы (АДГС) Салауат Муксимов добавил, что закон и положение в этой части вступают в силу с 1 января 2027 года.

"Эти ограничения не имеют обратной силы. Поэтому те, кто сегодня оказался в условиях подобного конфликта интересов, продолжают работать. Эти требования будут иметь силу только в отношении будущих правоотношений – с 1 января 2027 года", – добавил он.

Ранее Салауат Муксимов высказался о планах ужесточить ответственность за некоторые коррупционные преступления.

6 мая 2026 года депутат Мажилиса Айдос Сарым напомнил, что в конце 2023 года правительство в целях реализации задач, определенных Концепцией антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, внесло в Мажилис два законопроекта, направленных на совершенствование деятельности по противодействию коррупции.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
