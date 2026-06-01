Минздрав обновил перечень бесплатных лекарств и медизделий
Министр здравоохранения приказом от 25 мая 2026 года внес изменения в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями, сообщает Zakon.kz.
В частности, перечень изложен в новой редакции.
Перечень включает:
- лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
- медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
- лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых;
- медицинские изделия в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых;
- лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для детей до 18 лет;
- медицинские изделия в системе обязательного социального медицинского страхования для детей до 18 лет.
Так, список лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи включает:
- Болезни системы кровообращения;
- Болезни органов дыхания;
- Болезни кожи и подкожной клетчатки;
- Болезни органов пищеварения;
- Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
- Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ;
- Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- Болезни нервной системы;
- Психические расстройства и расстройства поведения;
- Некоторые инфекционные и паразитарные болезни;
- Новообразования;
- Паллиативная помощь;
- Состояние после пересадки органов и тканей.
Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.
