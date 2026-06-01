Минздрав обновил перечень бесплатных лекарств и медизделий

Министр здравоохранения приказом от 25 мая 2026 года внес изменения в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень изложен в новой редакции. Перечень включает: лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых;

медицинские изделия в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых;

лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для детей до 18 лет;

медицинские изделия в системе обязательного социального медицинского страхования для детей до 18 лет. Так, список лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи включает: Болезни системы кровообращения;

Болезни органов дыхания;

Болезни кожи и подкожной клетчатки;

Болезни органов пищеварения;

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ;

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

Болезни нервной системы;

Психические расстройства и расстройства поведения;

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни;

Новообразования;

Паллиативная помощь;

Состояние после пересадки органов и тканей. Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.

