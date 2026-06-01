Право

Минздрав обновил перечень бесплатных лекарств и медизделий

Фото: pexels
Министр здравоохранения приказом от 25 мая 2026 года внес изменения в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень изложен в новой редакции.

Перечень включает:

  • лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
  • медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
  • лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых;
  • медицинские изделия в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых;
  • лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для детей до 18 лет;
  • медицинские изделия в системе обязательного социального медицинского страхования для детей до 18 лет.

Так, список лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи включает:

  • Болезни системы кровообращения;
  • Болезни органов дыхания;
  • Болезни кожи и подкожной клетчатки;
  • Болезни органов пищеварения;
  • Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
  • Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ;
  • Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
  • Болезни нервной системы;
  • Психические расстройства и расстройства поведения;
  • Некоторые инфекционные и паразитарные болезни;
  • Новообразования;
  • Паллиативная помощь;
  • Состояние после пересадки органов и тканей.

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
