#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Право

Обновлены правила выдачи свидетельства о переоборудовании авто

Технический осмотр машины, технический осмотр автомобиля, техосмотр, техосмотр машины, техосмотр автомобиля, ремонт машины, ремонт автомобиля, СТО, работники СТО, плановое техническое обслуживание, поломка автомобиля , фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 09:56 Фото: pexels
Министр внутренних дел приказом от 25 мая 2026 года утвердил в новой редакции Правила оказания государственной услуги "Выдача свидетельства на переоборудование автотранспортного средства и (или) прицепов к нему", сообщает Zakon.kz.

Государственная услуга оказывается территориальными подразделениями МВД (услугодатель) физическим и юридическим лицам бесплатно.

Прием документов и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляются услугодателем через портал "цифрового правительства" (ПЦП).

Для получения государственной услуги нужно предоставить через ПЦП следующие документы:

  • заявление на сбор и обработку персональных данных в электронном виде;
  • сведения о документах, удостоверяющих личность услугополучателя, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
  • решения территориального подразделения органа государственного управления в сфере безопасности дорожного движения о возможности внесения изменений в конструкцию транспортного средства;
  • протокол проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесения изменений в его конструкцию;
  • диагностическая карта технического осмотра, оформленная по результатам проверки технического состояния транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями, требованиям технических регламентов, стандартов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Территориальные органы полиции (услугодатель) в течение 2 рабочих дней проверяют достоверность представленных документов и данных, содержащихся в них, сверяют их с электронным заявлением на правильность его заполнения.

Далее проверяют данные услугополучателя и транспортного средства на предмет нахождения их в базе розыска, наличие запретов и ограничений на совершение регистрационных действий.

В случае представления полного пакета документов, услугодатель проверяет представленные документы и сведения, после оформляет результат оказания государственной услуги, подписанный ЭЦП, и направляет его в форме электронного документа в "личный кабинет" услугополучателя.

В оказании государственных услуг могут отказать по следующим основаниям:

  • установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и данных, содержащихся в них;
  • несоответствие услугополучателя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным нормативными правовыми актами РК;
  • отрицательный ответ уполномоченного государственного органа на запрос о согласовании, который требуется для оказания государственной услуги, а также отрицательное заключение экспертизы, исследования либо проверки;
  • в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;
  • в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги;
  • отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

Также правилами определен порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя.

Приказ вводится в действие с 12 июля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств
10:10, Сегодня
Минздрав обновил перечень бесплатных лекарств и медизделий
Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки
11:16, 22 мая 2026
Обновлены правила выдачи разрешения на привлечение денег дольщиков
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача
11:37, 19 сентября 2025
Обновлены правила выдачи лицензии на медицинскую деятельность
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мясникова выиграла с &quot;Динамо&quot; в ЧРФ
10:27, Сегодня
ЖФК "Динамо" с казахстанкой Мясниковой в составе обыграло "Енисей" в чемпионате РФ
Возвращение Беларуси на ЧМ: как решение ИИХФ повлияет на Казахстан
10:04, Сегодня
Возвращение Беларуси на ЧМ: как решение ИИХФ повлияет на Казахстан и остальные страны
Юккола не принял участие в матче против Германии
09:41, Сегодня
Легионер "Кайрата" Юккола не появился на поле в составе сборной Финляндии в матче с Германией
Стали известны сроки всех чемпионатов мира по хоккею с участием сборных Казахстана
09:19, Сегодня
Стали известны сроки всех чемпионатов мира по хоккею с участием сборных Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: