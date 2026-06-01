Обновлены правила выдачи свидетельства о переоборудовании авто
Государственная услуга оказывается территориальными подразделениями МВД (услугодатель) физическим и юридическим лицам бесплатно.
Прием документов и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляются услугодателем через портал "цифрового правительства" (ПЦП).
Для получения государственной услуги нужно предоставить через ПЦП следующие документы:
- заявление на сбор и обработку персональных данных в электронном виде;
- сведения о документах, удостоверяющих личность услугополучателя, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- решения территориального подразделения органа государственного управления в сфере безопасности дорожного движения о возможности внесения изменений в конструкцию транспортного средства;
- протокол проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесения изменений в его конструкцию;
- диагностическая карта технического осмотра, оформленная по результатам проверки технического состояния транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями, требованиям технических регламентов, стандартов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Территориальные органы полиции (услугодатель) в течение 2 рабочих дней проверяют достоверность представленных документов и данных, содержащихся в них, сверяют их с электронным заявлением на правильность его заполнения.
Далее проверяют данные услугополучателя и транспортного средства на предмет нахождения их в базе розыска, наличие запретов и ограничений на совершение регистрационных действий.
В случае представления полного пакета документов, услугодатель проверяет представленные документы и сведения, после оформляет результат оказания государственной услуги, подписанный ЭЦП, и направляет его в форме электронного документа в "личный кабинет" услугополучателя.
В оказании государственных услуг могут отказать по следующим основаниям:
- установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и данных, содержащихся в них;
- несоответствие услугополучателя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным нормативными правовыми актами РК;
- отрицательный ответ уполномоченного государственного органа на запрос о согласовании, который требуется для оказания государственной услуги, а также отрицательное заключение экспертизы, исследования либо проверки;
- в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;
- в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги;
- отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.
Также правилами определен порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя.
Приказ вводится в действие с 12 июля.