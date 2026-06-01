Обновлены правила выдачи свидетельства о переоборудовании авто

Министр внутренних дел приказом от 25 мая 2026 года утвердил в новой редакции Правила оказания государственной услуги "Выдача свидетельства на переоборудование автотранспортного средства и (или) прицепов к нему", сообщает Zakon.kz.

Государственная услуга оказывается территориальными подразделениями МВД (услугодатель) физическим и юридическим лицам бесплатно.

Прием документов и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляются услугодателем через портал "цифрового правительства" (ПЦП).

Для получения государственной услуги нужно предоставить через ПЦП следующие документы:

заявление на сбор и обработку персональных данных в электронном виде;

сведения о документах, удостоверяющих личность услугополучателя, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

решения территориального подразделения органа государственного управления в сфере безопасности дорожного движения о возможности внесения изменений в конструкцию транспортного средства;

протокол проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесения изменений в его конструкцию;

диагностическая карта технического осмотра, оформленная по результатам проверки технического состояния транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями, требованиям технических регламентов, стандартов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Территориальные органы полиции (услугодатель) в течение 2 рабочих дней проверяют достоверность представленных документов и данных, содержащихся в них, сверяют их с электронным заявлением на правильность его заполнения.

Далее проверяют данные услугополучателя и транспортного средства на предмет нахождения их в базе розыска, наличие запретов и ограничений на совершение регистрационных действий.

В случае представления полного пакета документов, услугодатель проверяет представленные документы и сведения, после оформляет результат оказания государственной услуги, подписанный ЭЦП, и направляет его в форме электронного документа в "личный кабинет" услугополучателя.

В оказании государственных услуг могут отказать по следующим основаниям:

установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и данных, содержащихся в них;

несоответствие услугополучателя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным нормативными правовыми актами РК;

отрицательный ответ уполномоченного государственного органа на запрос о согласовании, который требуется для оказания государственной услуги, а также отрицательное заключение экспертизы, исследования либо проверки;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги;

отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

Также правилами определен порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя.

Приказ вводится в действие с 12 июля.