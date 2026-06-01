Право

Разрешительные требования на ввоз и вывоз оружия: внесены изменения

ввоз и вывоз оружия, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 15:12 Фото: pixabay
Приказом министра внутренних дел от 25 мая 2026 года внесены изменения в разрешительные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им при выдаче разрешений второй категории в сфере оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, сообщает Zakon.kz.

В частности, некоторые разрешительные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им при выдаче заключения на ввоз на территорию Казахстана, вывоз с территории Казахстана и транзит через территорию РК гражданского и служебного оружия и патронов к нему изложены в новой редакции:

  • Сведения о количестве оружия и патронов к нему, фамилия, инициалы, серия и номер паспорта или удостоверения личности лица, ответственного за ввоз (вывоз) (физического лица), государство, из которого ввозится оружие и патроны к нему, таможенный пункт (пункт пограничного перехода), через который осуществляется ввоз.
  • Наличие проекта заключения, оформленного в соответствии с методическими указаниями по заполнению единой формы заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами.
  • Отсутствие не погашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости за совершение преступления, освобождения от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям до истечения срока нижнего предела наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей частью статьи Особенной части Уголовного кодекса РК, совершения повторно в течение года административного правонарушения, предусмотренного статьями 127, 128, 131, 382, 434, 437, 438, 440, 443, 444, 448, 450, 462, 481, 482, 484, 485, 485-1, 486, 487, 489, 490, 492, 493, 506 Кодекса об административных правонарушениях, совершения уголовного проступка, предусмотренного статьями 108-1 (частью первой), 109-1, 287 (частью первой), 288 (частью четвертой), 289, 296 (частью первой, второй и третьей), 389 (частями первой и второй) Уголовного кодекса РК и административного правонарушения, предусмотренного статьями 73, 453, 461, 476, 477, 478 и 488 Кодекса об административных правонарушениях у лиц, имеющих доступ к оружию и патронам к нему.
  • Отсутствие сведений о лицах, имеющих доступ к оружию, в учетах органов внутренних дел или национальной безопасности по линии борьбы с экстремизмом, терроризмом или организованной преступностью.
  • Уплата государственной пошлины (только для юридических лиц).
  • Для идентификации и исключения возможности незаконной переделки оружия и патронов к нему, соответствие их Криминалистическим требованиям и методам испытаний гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходных с оружием изделий или договора о проведение испытаний на соответствие оружия и патронов к нему, Криминалистическим требованиям после ввоза их на территорию Республики Казахстан (не представляется при временном ввозе (вывозе).
  • Право на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему.

Внесены и другие изменения.

Приказ вводится в действие c 12 июля 2026 года.

