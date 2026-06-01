Обновлены функции Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития

Так, уточняется, что Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в сферах цифровизации, искусственного интеллекта, аэрокосмической и электронной промышленности, научно-технического развития страны, геодезии, картографии и пространственных данных, обеспечения кибербезопасности, "цифрового правительства", персональных данных и их защиты, цифрового майнинга, проектного управления, а также в области связи, развития государственной политики в сфере оказания государственных и социально ответственных услуг.