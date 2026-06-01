Обновлены функции Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития
Так, уточняется, что Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в сферах цифровизации, искусственного интеллекта, аэрокосмической и электронной промышленности, научно-технического развития страны, геодезии, картографии и пространственных данных, обеспечения кибербезопасности, "цифрового правительства", персональных данных и их защиты, цифрового майнинга, проектного управления, а также в области связи, развития государственной политики в сфере оказания государственных и социально ответственных услуг.
В новой редакции изложены некоторые задачи министерства:
- формирование и проведение эффективной государственной политики в регулируемых сферах, а также развитие конкурентоспособной аэрокосмической промышленности и обеспечение кибербезопасности в сфере цифровизации, реализация государственной политики в области космической деятельности, в сфере персональных данных и их защиты, в области связи, включая распределение и использование национальных ресурсов в области связи, а также участие в пределах своей компетенции в области технического регулирования, обеспечения единства измерений и сфере стандартизации в области связи и обеспечение ее реализации, формирование и обеспечение развития цифровой инфраструктуры, геодезии, картографии и пространственных данных, сферы научно-технического развития страны, эффективное развитие и функционирование рынка услуг связи;
- осуществление руководства и межотраслевой координации в сфере цифровизации и "цифрового правительства"
- осуществление межотраслевой координации цифровой трансформации государственных органов, государственных юридических лиц, субъектов квазигосударственного сектора;
- формирование и реализация государственной политики в сфере оказания государственных и социально ответственных услуг (введен с 28 мая 2026 года. – Авт.);
Дополнены функции министерства:
- утверждение форм, предназначенных для сбора административных данных в области космической деятельности, по согласованию с уполномоченным органом в области государственной статистики;
- утверждение правил осуществления журналирования цифровых событий;
- осуществление координации деятельности национального института развития в сфере обеспечения кибербезопасности;
- в случае неисполнения предписания или акта об устранении нарушений в части соблюдения требований в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности в установленный срок предъявление в суд иска о понуждении субъекта к совершению действий, указанных в предписании или акте;
- обработка персональных данных, безопасность которых нарушена, в целях информирования субъектов персональных данных на веб-портале "цифрового правительства" посредством личного кабинета;
- утверждение регламента обеспечения кибербезопасности платформы "цифрового правительства" по согласованию с Комитетом национальной безопасности РК;
- утверждение требований к содержанию, ведению и информационному наполнению цифровыми данными и цифровыми записями веб-портала "цифрового правительства";
- определение требований к цифровому пространству гражданина Республики Казахстан;
- утверждение критериев соответствия иных услуг, оказываемых в электронной форме, для обеспечения обязательного доступа к ним посредством веб-портала "цифрового правительства" и (или) мобильного приложения "цифрового правительства";
- разработка и утверждение правил выдачи заключения о соответствии материалов топографо-геодезических, картографических, аэросъемочных работ установленным государственной или местной координатным системам отсчета;
- пересмотр национальной таблицы распределения полос частот между радиослужбами РК и плана перспективного использования радиочастотного спектра;
- утверждение правил формирования операторами связи системы управления рисками и внутреннего контроля;
- утверждение правил и сроков предоставления оператором связи информации о системе управления рисками и внутреннего контроля;
- утверждение правил порядка приостановления оказания услуг связи при выявлении инцидентов кибербезопасности;
- осуществление государственного контроля в сфере цифровизации на сетях связи;
- согласование перевода государственной услуги в цифровой и проактивный форматы;
- утверждение правил создания, функционирования, учета и прекращения цифровых кондоминиумов;
- утверждение методики определения индекса цифрового развития по согласованию с Высшей аудиторской палатой Республики Казахстан;
- утверждение правил функционирования и подключения к национальной системе биометрической аутентификации;
- утверждение критериев отнесения цифровых объектов "цифрового правительства" к технологически сложным цифровым объектам "цифрового правительства";
- утверждение правил журналирования действий пользователей интернет-портала открытых данных;
- согласование правил функционирования платформ обмена и оборота продуктов цифровых данных, утверждаемых уполномоченным органом по развитию экономики данных;
- согласование типовой методики оценки стоимости продуктов цифровых данных для государственных органов, государственных юридических лиц и субъектов квазигосударственного сектора, разрабатываемой и утверждаемой уполномоченным органом по развитию экономики данных.
В новой редакции изложены следующие функции министерства:
- утверждение состава и положения о деятельности экспертного совета в сфере цифровизации;
- утверждение перечня национальных регистров, их структуры, состава эталонных цифровых данных, а также требований к их ведению и актуализации по согласованию с уполномоченным органом в области государственной статистики;
- разработка правовых, административных и иных мер по обеспечению кибербезопасности, осуществление контроля за их реализацией и соблюдением, а также межведомственная координация деятельности по обеспечению кибербезопасности;
- утверждение методики и правил проведения испытаний цифровых объектов "цифрового правительства" и критически важных цифровых объектов на соответствие требованиям кибербезопасности;
- утверждение правил проведения мониторинга обеспечения кибербезопасности цифровых объектов "цифрового правительства" и критически важных цифровых объектов по согласованию с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан;
- утверждение правил проведения мониторинга выполнения единых требований в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности;
- осуществление координации деятельности по управлению цифровыми объектами при чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера, введении чрезвычайного или военного положения;";
- определение администратора и регистратора доменных имен, утверждение правил регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернета;
- утверждение правил функционирования единой национальной резервной платформы хранения цифровых ресурсов, периодичности резервного копирования цифровых ресурсов критически важных цифровых объектов;
- утверждение порядка и сроков передачи собственником и (или) владельцем критически важных цифровых объектов резервных копий цифровых ресурсов на единую национальную резервную платформу хранения цифровых ресурсов;
- внесение в правительство РК предложений, в том числе проектов соответствующих решений, по правовому регулированию вопросов обеспечения кибербезопасности;
- внесение предложений об ответственности руководителей государственных органов и организаций за неисполнение требований нормативных правовых актов по вопросам обеспечения кибербезопасности;
- установление по согласованию с антимонопольным органом цен на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые субъектом государственной монополии;
- принятие решений по вопросам интеграции государственных цифровых объектов;
- аккредитация удостоверяющих центров;
- разработка и утверждение правил осуществления операторами связи и (или) владельцами сетей связи, осуществляющими деятельность на территории Республики Казахстан, сбора и хранения служебной информации об абонентах или пользователях услуг связи;
- утверждение правил выдачи, хранения, отзыва сертификата электронной цифровой подписи удостоверяющим центром;
- утверждение правил выдачи, хранения, отзыва сертификатов открытого ключа электронной цифровой подписи, подтверждения принадлежности и действительности открытого ключа электронной цифровой подписи удостоверяющим центром;
- утверждение правил формирования и проверки подлинности электронной цифровой подписи;
- утверждение методики расчета и нормативов затрат на создание, развитие и сопровождение цифровых объектов государственных органов;
- утверждение правил проведения аудита качества цифровых объектов;
- утверждение правил информационного взаимодействия цифровой системы мониторинга оказания государственных услуг с цифровыми системами;
- утверждение правил реализации этапов жизненного цикла цифрового объекта "цифрового правительства" по согласованию с уполномоченным органом по государственному планированию;
- утверждение перечня цифровых услуг, оказываемых оператором "цифрового правительства" государственным органам, субъектам квазигосударственного сектора;
- утверждение перечня объектов цифровой инфраструктуры "цифрового правительства";
- утверждение правил формирования перечня объектов цифровой инфраструктуры "цифрового правительства";
- утверждение правил формирования и ведения классификатора цифровых объектов;
- утверждение правил интеграции цифровых объектов "цифрового правительства" по согласованию с Комитетом национальной безопасности РК;
- утверждение правил функционирования и технических требований к внешнему шлюзу "цифрового правительства";
- утверждение перечня цифровых объектов, посредством которых осуществляется международное (межгосударственное) информационное взаимодействие через национальный шлюз РК;
- утверждение совместно с центральным уполномоченным органом по предпринимательству перечня цифровых объектов государственных органов и организаций, подлежащих интеграции с реестром бизнес-партнеров, по согласованию с Национальной палатой предпринимателей РК;
- утверждение правил формирования, развития и мониторинга реализации цифровой архитектуры государства;
- утверждение правил планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, предусматривающих создание и развитие цифровых объектов, по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетной политике и центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
- утверждение правил функционирования Национального репозитория исходных кодов;
- утверждение правил функционирования программы взаимодействия с исследователями кибербезопасности;
- утверждение правил проведения мониторинга событий кибербезопасности цифровых объектов государственных органов по согласованию с Комитетом национальной безопасности РК;
- определение порядка и сроков представления и формы отчетности, а также требований к представляемой информации о ходе и результатах использования связанных грантов на создание или развитие цифровых систем;
- утверждение правил составления и рассмотрения технических заданий на создание и развитие цифровых объектов "цифрового правительства";
- создание обстановки, благоприятной для привлечения инвестиций и внедрения современных цифровых технологий на основе рыночных подходов к организации деятельности в цифровой среде;
- создание условий для развития отрасли цифровых технологий;
- выработка предложений по совершенствованию цифрового законодательства Республики Казахстан;
- выдача заключения в сфере цифровизации по бюджетному инвестиционному проекту, предусматривающему создание и развитие технологически сложных цифровых объектов "цифрового правительства", по которому разрабатывается техническое задание в соответствии с цифровым законодательством Республики Казахстан, за исключением цифровых объектов, предназначенных для реализации задач органов национальной безопасности Республики Казахстан;
- рассмотрение и выдача заключений на представленные администраторами бюджетных программ, за исключением органов национальной безопасности Республики Казахстан, расчеты расходов на государственные закупки товаров, работ и услуг в сфере цифровизации;
- согласование технического задания на создание и развитие технологически сложных цифровых объектов "цифрового правительства";
- участие во вводе в промышленную эксплуатацию цифровых объектов "цифрового правительства";
- утверждение правил регистрации и подключения абонентского номера сети сотовой связи, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи веб-портала "цифрового правительства" для получения государственных и иных услуг в электронной форме посредством абонентского устройства сотовой связи;
- утверждение правил функционирования государственной цифровой системы разрешений и уведомлений по согласованию с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений;
- утверждение правил извещения (уведомления) о мере государственной поддержки физических лиц, учета и (или) получения такой меры, осуществляемой посредством "социального кошелька", являющегося цифровым объектом, и получения меры государственной поддержки физическим лицом посредством иных цифровых объектов;
- утверждение правил внесения услугодателем в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг данных о стадии оказания государственной услуги;
- утверждение правил ведения государственного цифрового реестра разрешений и уведомлений по согласованию с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений;
- разработка и утверждение перечня разрешений, по которым проверка заявителя на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям и выдача разрешения либо мотивированного отказа осуществляются в автоматическом режиме проверки заявителя и выдачи разрешения в государственной цифровой системе разрешений и уведомлений;
- организация учета сведений о цифровых объектах "цифрового правительства" и размещение электронных копий технической документации цифровых объектов "цифрового правительства", а также сведений и копий технической документации цифровых объектов государственных юридических лиц, субъектов квазигосударственного сектора на архитектурном портале "цифрового правительства".
Часть других функций также изложена в новой редакции.
Постановление вводится в действие с 12 июля 2026 года.