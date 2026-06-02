В Алматы изменили правила оказания социальной помощи нуждающимся гражданам

Решением маслихата города Алматы от 14 мая 2026 года внесены изменения в Правила оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в городе Алматы, сообщает Zakon.kz.

В документе уточняется, что социальная помощь оказывается в денежной или натуральной форме и предоставляется единовременно и (или) периодически (ежемесячно, ежеквартально, один раз в год), гражданам, постоянно зарегистрированным и постоянно проживающим в городе Алматы.

Ранее правилами также предусматривалось оказание социальной помощи 1 раз в полугодие.

Сокращен перечень оснований для отнесения граждан к категории нуждающихся являются:

причинение ущерба гражданину (семье) либо его имуществу вследствие стихийного бедствия;

причинение ущерба гражданину (семье) либо его имуществу вследствие пожара;

наличие социально значимого заболевания;

наличие среднедушевого дохода, не превышающего порога, установленного местными представительными органами, в кратном отношении к прожиточному минимуму, устанавливаемому на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Из документа исключен ряд оснований:

сиротство, отсутствие родительского попечения;

неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом;

освобождение из мест лишения свободы, нахождение на учете службы пробации.

При причинении ущерба имуществу вследствие стихийного бедствия или пожара социальная помощь оказывается по месту нахождения пострадавшего имущества независимо от места регистрации его собственника.

Перечень видов помощи по вышеуказанным основаниям для оказания социальной помощи и (или) проведения обследований материально-бытового положения лица (семьи) утверждается местными представительными органами.

Специальные комиссии при вынесении заключения о необходимости оказания социальной помощи руководствуются утвержденным местными представительными органами перечнем оснований для отнесения граждан к категории нуждающихся.

Увеличен размер социальной помощи ко Дню Независимости Республики Казахстан: лицам, принимавшим участие в событиях 17-18 декабря 1986 года в Казахстане, реабилитированным в порядке, установленном законом "О реабилитации жертв массовых политических репрессий" – с 250 до 400 тысяч тенге.

Поправками исключено оказание единовременной социальной помощи многодетным семьям, состоящим на учете нуждающихся в жилище, к праздничным дням в размере 1 миллиона тенге для приобретения жилья гражданам.

Также исключено оказание социальной помощи на возмещение затрат за проведение и установку газового оборудования от общей ветки до жилого дома собственнику индивидуального жилого дома ряду категорий алматинцев.

Помимо этого, отменяется оказание социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы и (или) находящимся на учете службы пробации.

Пожизненную социальную помощь без учета доходов гражданина в размере 6,5 МРП больше не будут оказывать следующим категориям граждан:

ветеранам Великой Отечественной войны, статус которых определен статьей 4 закона "О ветеранах";

вдовам воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в Великой Отечественной войне, не вступившим в повторный брак;

семьям военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане или других государствах, в которых велись боевые действия.

Также исключено оказание социальной помощи студентам-отличникам из многодетных семей, очной формы обучения в высших учебных заведениях города Алматы, имеющим среднедушевой доход не превышающий величину однократного прожиточного минимума.

Правилами установлено, что социальная помощь назначается ежегодно, с выплатой ежеквартально в размере 3,5 МРП следующим категориям граждан, имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину 3 прожиточных минимумов:

пенсионерам по возрасту, согласно пункту 1 статьи 207 Социального кодекса (пенсионеры по возрасту);

лицам с инвалидностью первой группы, страдающим хронической почечной недостаточностью.

Поправками уточнено, что социальная помощь без учета доходов семьи назначается ежегодно с ежемесячной выплатой в размере 2 величин прожиточного минимума ВИЧ-инфицированным детям, находящимся на диспансерном учете в государственном коммунальном предприятии на праве хозяйственного ведения "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" Управления общественного здравоохранения города Алматы.

Социальная помощь прекращается в случаях:

смерти получателя; выезда получателя на постоянное проживание за пределы соответствующей административно-территориальной единицы; направления получателя на проживание в центры оказания специальных социальных услуг; выявления недостоверных сведений, представленных заявителем; выявления сведений об утрате оснований на оказание социальной помощи.

Подпункт 3) настоящего пункта не распространяется на выплату социальной помощи, назначенной по основаниям, указанным в подпунктах 1) и 2) пункта 8 настоящих Типовых правил.

Выплата социальной помощи в случае смерти или выезда получателя на ПМЖ за пределы Алматы, а также направления его на проживание в центры оказания специальных социальных услуг, прекращается со следующего месяца после наступления указанных обстоятельств.

Выплата социальной помощи в случаях выявления недостоверных сведений или утраты оснований на оказание социальной помощи, прекращается с даты наступления указанных обстоятельств.

Решение вводится в действие с 8 июня.