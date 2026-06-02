Общество

Работодатели каких регионов стараются скрыть факты травматизма

Фото: pixabay
Министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев на заседание правительства 2 июня 2026 года рассказал о ситуации с безопасностью труда на производственных объектах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев сообщил, что в Казахстане во вредных и опасных условиях труда работают 479 тыс. человек.

"61% работников, занятых на этих работах, приходится на сферу промышленности. В отрасли снабжения электроэнергией, газом работают 40 тыс. работников или 8,5% от общего числа занятых на вредных работах. В разрезе регионов число занятых на вредных работах доминирует в Карагандинской области – 84 тыс. человек, Павлодарской – 57 тыс., Мангистауской – 43 тыс. и Восточно-Казахстанской области – 43 тыс. работников", – сказал министр.

По его словам, на безопасность труда оказывает влияние сокрытие производственного травматизма. Что приводит к уводу от ответственности работодателей, к социальной незащищенности работника, отсутствию гарантированных социальных выплат.

"По состоянию на 1 мая 2026 года в Казахстане фактов сокрытия травматизма работодателями составляет 39 случаев. Наибольшее количество фактов скрытого травматизма в разрезе отраслей экономики зафиксированы в сфере оказания услуг – 18 случаев, в обрабатывающей и в строительной сфере по пять случаев. В разрезе регионов наибольшее количество скрытого травматизма зафиксированы в Атырауской области – 10 случаев, в Астане – семь случаев, в Акмолинской области – шесть случаев", – подчеркнул глава Минтруда.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов рассказал, из-за чего мог произойти взрыв на заводе в Усть-Каменогорске.

