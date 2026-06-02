В Казахстане планируют автоматизировать расчет ИПН на рынке ценных бумаг

Министерство финансов разработало Правила и сроки реализации пилотного проекта по представлению брокерами сведений об операциях физических лиц с ценными бумагами и их держателях в электронном виде, сообщает Zakon.kz.

Проект определяет Правила реализации пилотного проекта по представлению брокерами в Комитет государственных доходов МФ РК сведений об операциях физических лиц с ценными бумагами и их держателях в электронном виде для автоматизации процесса расчета индивидуального подоходного налога с дохода от прироста стоимости по ценным бумагам и предзаполнения сведений в налоговой отчетности.

Целью проекта является апробация работы специализированного программного обеспечения – приложения/модуля "Stock market Tax View", позволяющего автоматизировать процесс расчета индивидуального подоходного налога с дохода от прироста стоимости по ценным бумагам и предзаполнения налоговой отчетности, с целью упрощения исполнения налогоплательщиком налоговых обязательств.

Как ожидается, реализация проекта позволит автоматизировать процессы расчета суммы индивидуального подоходного налога с дохода от прироста стоимости по ценным бумагам и предзаполнение налоговой отчетности.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 июня.