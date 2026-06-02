#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Право

В Казахстане планируют автоматизировать расчет ИПН на рынке ценных бумаг

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 14:07 Фото: freepik
Министерство финансов разработало Правила и сроки реализации пилотного проекта по представлению брокерами сведений об операциях физических лиц с ценными бумагами и их держателях в электронном виде, сообщает Zakon.kz.

Проект определяет Правила реализации пилотного проекта по представлению брокерами в Комитет государственных доходов МФ РК сведений об операциях физических лиц с ценными бумагами и их держателях в электронном виде для автоматизации процесса расчета индивидуального подоходного налога с дохода от прироста стоимости по ценным бумагам и предзаполнения сведений в налоговой отчетности.

Целью проекта является апробация работы специализированного программного обеспечения – приложения/модуля "Stock market Tax View", позволяющего автоматизировать процесс расчета индивидуального подоходного налога с дохода от прироста стоимости по ценным бумагам и предзаполнения налоговой отчетности, с целью упрощения исполнения налогоплательщиком налоговых обязательств.

Как ожидается, реализация проекта позволит автоматизировать процессы расчета суммы индивидуального подоходного налога с дохода от прироста стоимости по ценным бумагам и предзаполнение налоговой отчетности.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 июня.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
10:06, 08 декабря 2025
В Казахстане планируют продлить пилотный проект "такс фри" в 2026 году
Пилотный проект по автоматизированной аттестации адвокатов, нотариусов и ЧСИ продлят и распространят на весь Казахстан
09:03, 17 октября 2023
Пилотный проект по автоматизированной аттестации адвокатов, нотариусов и ЧСИ масштабируют
Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы
12:20, 13 ноября 2025
В Казахстане запускают пилотный проект по передаче сведений о денежных расчетах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Опубликовано полное расписание матчей чемпионата мира по футболу 2026 года
14:23, Сегодня
Опубликовано полное расписание матчей чемпионата мира по футболу 2026 года
С казахстанских клубов могут снять баны
14:13, Сегодня
Инсайдер сообщил хорошие новости болельщикам "Кызылжара" и "Жетысу" о снятии бана
Эрцег и Темиров
13:47, Сегодня
Несостоявшиеся соперники Алмабаева из Узбекистана и Австралии проведут бой в Абу-Даби
Новый полузащитник &quot;Тобыла&quot;
13:27, Сегодня
"Тобыл" объявил о подписании контракта с французом Райаном Сенхаджи
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: