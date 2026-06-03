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Право

Обновлены правила техобследования надежности и устойчивости зданий

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Министр промышленности и строительства приказом от 29 мая 2026 года утвердил Правила осуществления технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений, сообщает Zakon.kz.

Техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений на объектах всех уровней ответственности производится в случаях:

  • обнаружения дефектов и повреждений в ответственных (несущих) элементах и соединениях, представляющих опасность разрушения, несоответствия качественных показателей примененных строительных материалов, изделий, конструкций;
  • последствий пожаров и чрезвычайных ситуаций;
  • выдачи актов об устранении нарушений по итогам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора;
  • корректировки проекта строительства, связанной с изменениями конструктивной схемы зданий и сооружений, технологии производства;
  • истечения нормативных сроков эксплуатации здания или сооружения;
  • определения экономической целесообразности капитального ремонта или реконструкции;
  • увеличения нормируемых природно-климатических воздействий (снеговых, ветровых воздействий);
  • наступления установленных сроков технического осмотра при технической эксплуатации строительных объектов (регулярно);
  • консервации либо приостановления объектов незавершенного строительства сроком более шести месяцев;
  • расширения, модернизации, реконструкции, технического перевооружения, реставрации, капитального ремонта и изменения целевого назначения строительного объекта.

Техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений осуществляется заказчиком с привлечением аккредитованных юридических лиц на осуществление экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на всех уровнях ответственности и физических лиц, имеющих сертификат специалиста на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений, на основании договора.

Техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений осуществляется согласно договору на осуществление технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений в соответствии с техническим заданием.

Указывается, что техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений должно производиться юридическими лицами, аккредитованными на осуществление экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на объектах первого и второго уровней ответственности и имеющими в своем составе не менее трех специалистов, имеющих сертификат на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на объектах первого и второго уровней ответственности, а также одного специалиста (эксперта), имеющего сертификат по экспертизе проектно-сметной документации по специализации "конструктивная часть", инженера-геодезиста, которые осуществляют деятельность на объектах первого и второго уровней ответственности. и физические лица, имеющие сертификат специалиста на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений, индивидуально осуществляют техническое обследование на строительных объектах третьего уровня ответственности.

Специалист либо организация при проведении технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений осуществляет следующие функции:

  • запрашивает у Заказчика обследования исходные данные: существующую проектно-сметную документацию, заключение экспертизы, заключение по инженерно-геологическим изысканиям, исполнительно-техническую документацию, разрешительную документацию, правоустанавливающие документы;
  • проводит визуальный осмотр с фотофиксацией дефектов;
  • предоставляет Заказчику программу действий с местами необходимых вскрытий несущих конструкций, для организации и выполнения Заказчиком всех необходимых действий по подготовке объекта к выполнению технического обследования;
  • проводит предварительное изучение и анализ предоставленных исходных данных;
  • проводит детальное инструментальное обследование основных несущих и ограждающих конструкций, в том числе оснований и фундаментов;
  • при проведении детального инструментального обследования привлекает аккредитованную специализированную лабораторию;
  • проводит инженерно-геодезическую съемку всего обследуемого объекта и его конструктивных элементов на выявление отклонений от нормативных требований;
  • проверяет качество применяемых на объектах строительных материалов, конструкций и изделий, организация их лабораторных испытаний в соответствии со стандартами и другими нормативно-техническими документами, действующими в Республике Казахстан, и наличие документов удостоверяющих качество (технические паспорта, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и другие);
  • проводит изучение полученных результатов обследования;
  • выполняет поверочный расчет здания (сооружения) в рекомендованных программных комплексах с учетом полученных результатов обследования и лабораторных данных;
  • проводит инженерный анализ всех полученных данных (анализ исходных данных, результатов обследования и поверочных расчетов, с определением категории работоспособности конструкций);
  • составляет заключение по результатам инженерного анализа проведенного технического обследования с необходимыми приложениями по фактическим данным объекта (планы, разрезы, исполнительные съемки несущих конструкций, фотоприложение, лабораторные протокола, подтверждающие материалы) с выводами о результатах проведенного технического обследования надежности и устойчивости объекта;
  • на основании сделанных выводов разрабатывает рекомендации по усилению (восстановлению) необходимых конструкций;
  • выдает Заказчику заключение о состоянии зданий и сооружений с выводами и рекомендациями по усилению (восстановлению) необходимых конструкций.

Заказчик оказывает специалисту или организации полное техническое содействие при осуществлении технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений.

При проведении технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений специалисты, имеющие сертификат на право осуществления надежности и устойчивости зданий и сооружений, должны быть проинструктированы о специальных правилах техники безопасности, действующих на данном строительном объекте.

Срок выполнения экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений определяется договором и не превышает:

  • 30 календарных дней для технически несложных объектов;
  • 60 календарных дней для уникальных и технически сложных объектов первого и второго уровней ответственности;
  • 120 календарных дней для уникальных и технически сложных объектов производственного назначения первого уровня ответственности. 

При проведении технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений не допускается вмешательство в профессиональную деятельность специалистов.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.

При этом ранее действовавший приказ утрачивает силу.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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