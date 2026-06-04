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Общество

Казахстанцев не будут облагать новыми налогами – Сенат одобрил поправки в Налоговый кодекс

Налоговый кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 13:21 Фото: Zakon.kz
Депутаты Сената 4 июня 2026 года в двух чтениях одобрили поправки в Налоговый кодекс, передает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил депутат Сената Бекбол Орынбеков, Налоговый кодекс определяет виды налогов, устанавливает, кто, сколько и в какие сроки должен их уплачивать, а также закрепляет права и обязанности сторон.

"Именно поэтому мы, как инициаторы, внесли данный законопроект. Законопроект разработан в целях приведения норм Налогового кодекса Республики Казахстан в соответствие с положениями Конституции Республики Казахстан, принятыми на республиканском референдуме 15 марта 2026 года", – сказал Орынбеков.

Законопроект предусматривает:

  • изменения, связанные с функционированием однопалатного Парламента – Курултая, а также с созданием Народного совета Казахстана;
  • редакционные поправки, направленные на совершенствование правовой терминологии;
  • установление приоритетного порядка указания наименований территорий с учетом особого статуса города Астаны.

Кроме того, в соответствии с изменениями, внесенными в статью 40 Закона "О Конституционном суде Республики Казахстан", из Налогового кодекса также исключается государственная пошлина за обращение в Конституционный суд.

О том, как бизнес реагирует на новый Налоговый кодекс, читайте в материале.

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Азамат Сыздыкбаев
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