Казахстанцев не будут облагать новыми налогами – Сенат одобрил поправки в Налоговый кодекс

Депутаты Сената 4 июня 2026 года в двух чтениях одобрили поправки в Налоговый кодекс, передает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил депутат Сената Бекбол Орынбеков, Налоговый кодекс определяет виды налогов, устанавливает, кто, сколько и в какие сроки должен их уплачивать, а также закрепляет права и обязанности сторон.

"Именно поэтому мы, как инициаторы, внесли данный законопроект. Законопроект разработан в целях приведения норм Налогового кодекса Республики Казахстан в соответствие с положениями Конституции Республики Казахстан, принятыми на республиканском референдуме 15 марта 2026 года", – сказал Орынбеков.

Законопроект предусматривает:

изменения, связанные с функционированием однопалатного Парламента – Курултая, а также с созданием Народного совета Казахстана;

редакционные поправки, направленные на совершенствование правовой терминологии;

установление приоритетного порядка указания наименований территорий с учетом особого статуса города Астаны.

Кроме того, в соответствии с изменениями, внесенными в статью 40 Закона "О Конституционном суде Республики Казахстан", из Налогового кодекса также исключается государственная пошлина за обращение в Конституционный суд.

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