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Право

Стандарт оказания травматологической и ортопедической помощи в РК утвердил Минздрав

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 09:56 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения приказом от 26 мая 2026 года внес изменения в Стандарт организации оказания травматологической и ортопедической помощи в РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, Стандарт изложен в новой редакции.

Стандарт устанавливает требования и правила к процессам организации оказания травматологической и ортопедической помощи пациентам с травмами, заболеваниями опорно-двигательного аппарата и заболеваниями костно-мышечной системы (КМС) в амбулаторных, стационарных и стационарозамещающих условиях.

Травматологическая и ортопедическая помощь оказывается организациями здравоохранения, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.

Уровни оказания помощи:

  • Первый уровень – врачебные амбулатории, кабинеты травматолога и ортопеда, травматологические пункты, районные больницы без травматологических отделений.
  • Второй уровень – многопрофильные межрайонные больницы, городские больницы, имеющие в составе травматологические отделения.
  • Третий уровень – многопрофильные областные больницы, многопрофильные городские больницы, больницы городов республиканского значения, столицы, научные организации в области здравоохранения по профилю.

Основными задачами медицинских организаций, региональных травматологических центров, оказывающих травматологическую и ортопедическую помощь населению, являются:

  • участие в мероприятиях по профилактике травматизма совместно с медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (ПМСП), местными представительными и исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, предприятиями (работодателями) и иными не правительственными и некоммерческими организациями;
  • ранняя диагностика травм и заболеваний КМС с применением современных методов диагностики;
  • лечение больных с травмами и заболеваниями КМС в соответствии с клиническими протоколами;
  • организация и проведение восстановительного лечения и медицинской реабилитации;
  • разработка и внедрение ВТМП пациентам с травмами и заболеваниями КМС, внедрение, применение доказанных и передовых технологий, расширение спектра оказания специализированной помощи и медицинской помощи с применением высоких технологий;
  • повышение квалификации профильных специалистов;
  • анализ и организационно-методическая поддержка региона, закрепленного за региональным травматологическим центром.

Основными направлениями деятельности профильных медицинских организаций является оказание экстренной, неотложной и плановой травматологической и ортопедической помощи населению республики.

Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах пациентам с травмами и заболеваниями КМС осуществляется организациями, оказывающими специализированную медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных и стационарозамещающих условиях.

Оказание специализированной медицинской помощи и ВТМП в плановой форме пациентам с последствиями травм и заболеваниями КМС осуществляется в медицинской организации, имеющей в своем составе хирургическое, ортопедическое, травматологическое отделение или койки травматологического профиля через Портал по уровням регионализации:

  • первый уровень – районные больницы;
  • второй уровень – многопрофильные межрайонные больницы, городские больницы, имеющие в составе травматологические отделения;
  • третий уровень – региональные травматологические центры, многопрофильные областные больницы, многопрофильные городские больницы, научная организация в области здравоохранения.

Оказание травматологической и ортопедической медицинской помощи включает в себя:

в амбулаторных условиях:

  • консультативно-диагностическую помощь с целью определения состояния пациента и установления диагноза;
  • лечебную помощь;
  • отбор и направление на госпитализацию для предоставления медицинской помощи в стационарных условиях;

в стационарозамещающих условиях:

  • специализированную медицинскую помощь в соответствии с диагнозом и КП;

в стационарных условиях:

  • специализированную медицинскую помощь, в том числе ВТМП в соответствии с диагнозом и КП;
  • проведение назначенного лечения;
  • ежедневный осмотр врачом, коррекция лечения;
  • осмотр, консультация заведующим отделением;
  • проведение консультаций специалистов по медицинским показаниям;
  • оформление медицинской документации в соответствии с формами учетной документации в области здравоохранения;
  • выписка пациента с оформлением медицинской документации и выдачей больному выписки из медицинской карты стационарного пациента;
  • вне медицинской организации: медицинскую помощь в экстренной форме по месту вызова бригады скорой медицинской помощи (СМП), на санитарном автотранспорте и медицинской авиации при транспортировке, а также в медицинских поездах, передвижных (полевых) медицинских комплексах, полевых госпиталях, трассовых медико-спасательных пунктах и при оказании дистанционных медицинских услуг.

При плановой госпитализации пациент предоставляет документ, удостоверяющий личность, результаты клинико-диагностических исследований, направление на госпитализацию с данными о пациенте, с установленной датой плановой госпитализации.

Направляющая медицинская организация проводит клинико-диагностические исследования, а также при необходимости дополнительные исследования согласно КП диагностики и лечения.

В приемном покое оформляется медицинская карта стационарного пациента по форме № 001/у.

Стандарт также устанавливает:

  • Порядок организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи населению в плановой форме при последствиях травм и заболеваниях костно-мышечной системы, включая детское население.
  • Порядок оказания медицинской помощи населению при травмах костно-мышечной системы.
  • Порядок оказания медицинской помощи пациентам с ожогами и т.д.

Приказ вводится в действие с 15 июня 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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