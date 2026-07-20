Стандарты аккредитации медорганизаций обновят в Казахстане

Министерство здравоохранения подготовило проект изменений в свой приказ "Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций", сообщает Zakon.kz.

Документ содержит 356 стандартов по 8 профилям (стационарная, скорая медицинская, амбулаторная, реабилитационная, паллиативная, стоматологическая помощь, служба крови, медицинские лаборатории) и 67 общих стандартов (руководство, управление ресурсами, управление безопасностью). При этом каждый стандарт содержит 5 критериев оценки.

Проектом предусматривается формирование единых подходов к аккредитации медицинских организаций с учетом профиля деятельности и видов оказываемой медицинской помощи. Обновление стандартов направлено на дальнейшее повышение прозрачности процедур аккредитации и совершенствование механизмов оценки качества медицинских услуг.

Внедрение единых стандартов позволит усилить системный мониторинг качества медицинской помощи, а также создать дополнительные условия для повышения безопасности пациентов и эффективности работы медицинских организаций, пояснили в министерстве.

Также в ведомстве сообщили, что аккредитация по обновленным стандартам будет проводиться в плановом порядке после вступления приказа в силу, а также по мере завершения сроков действующих свидетельств аккредитации медицинских организаций в период 2026-2030 годов.

Проект разработан в целях реализации мероприятия по формированию единого стандарта аккредитации медицинских организаций в рамках Комплексного плана по совершенствованию управления качеством медицинской помощи в Республике Казахстан на 2026-2030 годы.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 августа.