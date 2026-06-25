Определен порядок отключения строительных объектов от инженерных сетей
Перед отключением строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения прекращается подача соответствующего ресурса.
Условия отключения строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения выдают организации, осуществляющие их эксплуатацию, в течение не более чем 10 рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче таких условий от подрядчика, уполномоченного государственного органа или местного исполнительного органа.
Отключение строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения в связи с его сносом осуществляется на основании решения собственника строительного объекта либо в случаях, предусмотренных Строительным кодексом, на основании вступившего в законную силу судебного акта или решения местного исполнительного органа.
Основанием для сноса строительного объекта, включенного в перечень строительных объектов, подлежащих сносу, являются градостроительные проекты развития и застройки населенных пунктов.
Для отключения строительного объекта подрядчик, уполномоченный государственный орган или местный исполнительный орган (МИО) направляет в эксплуатационную организацию заявление о выдаче условий отключения.
В заявлении указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) инициатора отключения (в случае если инициатор отключения – застройщик, являющийся физическим лицом), его почтовый адрес;
- наименование инициатора отключения (в случае если инициатор отключения – застройщик, являющийся юридическим лицом, МИО), адрес места нахождения;
- сведения о местоположении земельного участка, на котором расположен строительный объект, подлежащий постутилизации (сносу);
- виды сетей инженерно-технического обеспечения, от которых планируется осуществить отключение строительного объекта;
- планируемая дата отключения строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения;
- решения собственника строительного объекта, судебные акты, вступившие в законную силу или решения МИО.
К заявлению прилагают:
- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление (за исключением случая, когда такое заявление подписано застройщиком, являющимся физическим лицом или лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени застройщика, являющегося юридическим лицом);
- копии правоустанавливающих документов на планируемый к отключению от сетей инженерно-технического обеспечения строительного объекта и (или) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором расположен такой объект;
- копию решения суда или МИО о постутилизации (сносе) строительного объекта, о сносе самовольной постройки в соответствии с положениями Кодекса (при наличии).
В течение не более чем 10 рабочих дней со дня поступления заявления эксплуатационная организация определяет и выдает бесплатно условия отключения.
Условия отключения должны содержать:
- сведения о точке подключения строительного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, в которой надлежит выполнить отключение строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения;
- дату и время осуществления отключения строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения;
- перечень и сроки выполнения мероприятий по отключению строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения, которые надлежит осуществить эксплуатационной организации и (или) выполнение (обеспечение выполнения) которых надлежит осуществить инициатору отключения;
- сведения о размере компенсации расходов эксплуатационной организации, связанных с выполнением такой организацией мероприятий по отключению строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения, в случае если такие расходы не предусмотрены условиями расторжения договора купли-продажи (поставки) соответствующего ресурса.
Отключение строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения подтверждается актом, подписанным эксплуатационной организацией.
Акт содержит:
- наименование эксплуатационной организации;
- сведения об инициаторе отключения;
- должность лица, подписавшего акт от имени эксплуатационной организации, наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия этого лица на подписание акта;
- сведения о выполнении эксплуатационной организацией работ по отключению объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с условиями отключения;
- сведения о выполнении эксплуатационной организацией работ по отключению строительного объекта в полном объеме в соответствии с условиями отключения;
- сведения о точке подключения строительного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, в которой выполнено отключение строительного объекта.
Приказ вводится в действие с 1 июля.