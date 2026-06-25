Определен порядок отключения строительных объектов от инженерных сетей

Министр промышленности и строительства приказом от 19 июня 2026 года утвердил Правила определения порядка отключения строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения, сообщает Zakon.kz.

Перед отключением строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения прекращается подача соответствующего ресурса.

Условия отключения строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения выдают организации, осуществляющие их эксплуатацию, в течение не более чем 10 рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче таких условий от подрядчика, уполномоченного государственного органа или местного исполнительного органа.

Отключение строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения в связи с его сносом осуществляется на основании решения собственника строительного объекта либо в случаях, предусмотренных Строительным кодексом, на основании вступившего в законную силу судебного акта или решения местного исполнительного органа.

Основанием для сноса строительного объекта, включенного в перечень строительных объектов, подлежащих сносу, являются градостроительные проекты развития и застройки населенных пунктов.

Для отключения строительного объекта подрядчик, уполномоченный государственный орган или местный исполнительный орган (МИО) направляет в эксплуатационную организацию заявление о выдаче условий отключения.

В заявлении указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии) инициатора отключения (в случае если инициатор отключения – застройщик, являющийся физическим лицом), его почтовый адрес;

наименование инициатора отключения (в случае если инициатор отключения – застройщик, являющийся юридическим лицом, МИО), адрес места нахождения;

сведения о местоположении земельного участка, на котором расположен строительный объект, подлежащий постутилизации (сносу);

виды сетей инженерно-технического обеспечения, от которых планируется осуществить отключение строительного объекта;

планируемая дата отключения строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения;

решения собственника строительного объекта, судебные акты, вступившие в законную силу или решения МИО.

К заявлению прилагают:

документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление (за исключением случая, когда такое заявление подписано застройщиком, являющимся физическим лицом или лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени застройщика, являющегося юридическим лицом);

копии правоустанавливающих документов на планируемый к отключению от сетей инженерно-технического обеспечения строительного объекта и (или) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором расположен такой объект;

копию решения суда или МИО о постутилизации (сносе) строительного объекта, о сносе самовольной постройки в соответствии с положениями Кодекса (при наличии).

В течение не более чем 10 рабочих дней со дня поступления заявления эксплуатационная организация определяет и выдает бесплатно условия отключения.

Условия отключения должны содержать:

сведения о точке подключения строительного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, в которой надлежит выполнить отключение строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения;

дату и время осуществления отключения строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения;

перечень и сроки выполнения мероприятий по отключению строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения, которые надлежит осуществить эксплуатационной организации и (или) выполнение (обеспечение выполнения) которых надлежит осуществить инициатору отключения;

сведения о размере компенсации расходов эксплуатационной организации, связанных с выполнением такой организацией мероприятий по отключению строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения, в случае если такие расходы не предусмотрены условиями расторжения договора купли-продажи (поставки) соответствующего ресурса.

Отключение строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения подтверждается актом, подписанным эксплуатационной организацией.

Акт содержит:

наименование эксплуатационной организации;

сведения об инициаторе отключения;

должность лица, подписавшего акт от имени эксплуатационной организации, наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия этого лица на подписание акта;

сведения о выполнении эксплуатационной организацией работ по отключению объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с условиями отключения;

сведения о выполнении эксплуатационной организацией работ по отключению строительного объекта в полном объеме в соответствии с условиями отключения;

сведения о точке подключения строительного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, в которой выполнено отключение строительного объекта.

Приказ вводится в действие с 1 июля.