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Право

Определен порядок отключения строительных объектов от инженерных сетей

Снос здания, снос зданий, снос постройки, снос построек, незаконное строительство, незаконная постройка, незаконно построенные дома, незаконно построенные сооружения, здания под снос, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 14:59 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министр промышленности и строительства приказом от 19 июня 2026 года утвердил Правила определения порядка отключения строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения, сообщает Zakon.kz.

Перед отключением строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения прекращается подача соответствующего ресурса.

Условия отключения строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения выдают организации, осуществляющие их эксплуатацию, в течение не более чем 10 рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче таких условий от подрядчика, уполномоченного государственного органа или местного исполнительного органа.

Отключение строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения в связи с его сносом осуществляется на основании решения собственника строительного объекта либо в случаях, предусмотренных Строительным кодексом, на основании вступившего в законную силу судебного акта или решения местного исполнительного органа.

Основанием для сноса строительного объекта, включенного в перечень строительных объектов, подлежащих сносу, являются градостроительные проекты развития и застройки населенных пунктов.

Для отключения строительного объекта подрядчик, уполномоченный государственный орган или местный исполнительный орган (МИО) направляет в эксплуатационную организацию заявление о выдаче условий отключения.

В заявлении указываются:

  • фамилия, имя, отчество (при наличии) инициатора отключения (в случае если инициатор отключения – застройщик, являющийся физическим лицом), его почтовый адрес;
  • наименование инициатора отключения (в случае если инициатор отключения – застройщик, являющийся юридическим лицом, МИО), адрес места нахождения;
  • сведения о местоположении земельного участка, на котором расположен строительный объект, подлежащий постутилизации (сносу);
  • виды сетей инженерно-технического обеспечения, от которых планируется осуществить отключение строительного объекта;
  • планируемая дата отключения строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения;
  • решения собственника строительного объекта, судебные акты, вступившие в законную силу или решения МИО.

К заявлению прилагают:

  • документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление (за исключением случая, когда такое заявление подписано застройщиком, являющимся физическим лицом или лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени застройщика, являющегося юридическим лицом);
  • копии правоустанавливающих документов на планируемый к отключению от сетей инженерно-технического обеспечения строительного объекта и (или) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором расположен такой объект;
  • копию решения суда или МИО о постутилизации (сносе) строительного объекта, о сносе самовольной постройки в соответствии с положениями Кодекса (при наличии).

В течение не более чем 10 рабочих дней со дня поступления заявления эксплуатационная организация определяет и выдает бесплатно условия отключения.

Условия отключения должны содержать:

  • сведения о точке подключения строительного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, в которой надлежит выполнить отключение строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения;
  • дату и время осуществления отключения строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения;
  • перечень и сроки выполнения мероприятий по отключению строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения, которые надлежит осуществить эксплуатационной организации и (или) выполнение (обеспечение выполнения) которых надлежит осуществить инициатору отключения;
  • сведения о размере компенсации расходов эксплуатационной организации, связанных с выполнением такой организацией мероприятий по отключению строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения, в случае если такие расходы не предусмотрены условиями расторжения договора купли-продажи (поставки) соответствующего ресурса.

Отключение строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения подтверждается актом, подписанным эксплуатационной организацией.

Акт содержит:

  • наименование эксплуатационной организации;
  • сведения об инициаторе отключения;
  • должность лица, подписавшего акт от имени эксплуатационной организации, наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия этого лица на подписание акта;
  • сведения о выполнении эксплуатационной организацией работ по отключению объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с условиями отключения;
  • сведения о выполнении эксплуатационной организацией работ по отключению строительного объекта в полном объеме в соответствии с условиями отключения;
  • сведения о точке подключения строительного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, в которой выполнено отключение строительного объекта.

Приказ вводится в действие с 1 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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