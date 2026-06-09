Какие сведения должны указывать букмекеры об участниках пари
В частности, заголовок изложен в следующей редакции – Правила подлежащих передаче сведений посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу.
Кроме того, в новой редакции изложен Перечень сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу:
Сведения об организаторе игорного бизнеса
- Бизнес-идентификационный номер.
- Наименование организатора игорного бизнеса.
Сведения об участнике пари
- Фамилия, имя, отчество.
- Индивидуальный идентификационный номер (ИИН).
- Идентификационные данные (в зависимости от статуса лица):
- индивидуальный идентификационный номер, указанный в виде на жительство иностранного гражданина в Республике Казахстан, или номер заграничного паспорта (для иностранного гражданина);
- индивидуальный идентификационный номер, указанный в удостоверении лица без гражданства (для лица без гражданства).
- Гражданство (при наличии).
- Абонентский номер сотовой связи.
- Банковский счет физического лица (при наличии).
Сведения об аккаунте участника пари
- Идентификатор аккаунта участника пари.
- Дата и время регистрации аккаунта.
- Статус аккаунта (активный, заблокирован).
Сведения о платежных операциях
- Идентификатор платежной операции, присвоенный участником платежной инфраструктуры (банк или платежная организация или оператор сотовой связи).
- Наименование участника платежной инфраструктуры, участвующего в исполнении платежной операции (банк или платежная организация или оператор сотовой связи).
- Вид операции: поступление, выплата, возврат денежных средств.
- Дата и время операции.
- Сумма операции.
- Валюта операции (при наличии).
- Статус операции, сформированный участником платежной инфраструктуры (исполнена, отклонена, приостановлена, отменена, возвращена).
Приказ вводится в действие с 16 июня 2026 года.