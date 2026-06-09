Какие сведения должны указывать букмекеры об участниках пари

Приказом АФМ от 1 июня 2026 года внесены изменения в Правила, перечень и формы сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и тотализатора, сообщает Zakon.kz.

В частности, заголовок изложен в следующей редакции – Правила подлежащих передаче сведений посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу.

Кроме того, в новой редакции изложен Перечень сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу:

Сведения об организаторе игорного бизнеса

Бизнес-идентификационный номер.

Наименование организатора игорного бизнеса.

Сведения об участнике пари

Фамилия, имя, отчество.

Индивидуальный идентификационный номер (ИИН).

Идентификационные данные (в зависимости от статуса лица):

- индивидуальный идентификационный номер, указанный в виде на жительство иностранного гражданина в Республике Казахстан, или номер заграничного паспорта (для иностранного гражданина);

- индивидуальный идентификационный номер, указанный в удостоверении лица без гражданства (для лица без гражданства).

Гражданство (при наличии).

Абонентский номер сотовой связи.

Банковский счет физического лица (при наличии).

Сведения об аккаунте участника пари

Идентификатор аккаунта участника пари.

Дата и время регистрации аккаунта.

Статус аккаунта (активный, заблокирован).

Сведения о платежных операциях

Идентификатор платежной операции, присвоенный участником платежной инфраструктуры (банк или платежная организация или оператор сотовой связи).

Наименование участника платежной инфраструктуры, участвующего в исполнении платежной операции (банк или платежная организация или оператор сотовой связи).

Вид операции: поступление, выплата, возврат денежных средств.

Дата и время операции.

Сумма операции.

Валюта операции (при наличии).

Статус операции, сформированный участником платежной инфраструктуры (исполнена, отклонена, приостановлена, отменена, возвращена).

Приказ вводится в действие с 16 июня 2026 года.