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Право

Какие сведения должны указывать букмекеры об участниках пари

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 10:56 Фото: freepik
Приказом АФМ от 1 июня 2026 года внесены изменения в Правила, перечень и формы сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и тотализатора, сообщает Zakon.kz.

В частности, заголовок изложен в следующей редакции – Правила подлежащих передаче сведений посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу.

Кроме того, в новой редакции изложен Перечень сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу:

Сведения об организаторе игорного бизнеса

  • Бизнес-идентификационный номер.
  • Наименование организатора игорного бизнеса.

Сведения об участнике пари

  • Фамилия, имя, отчество.
  • Индивидуальный идентификационный номер (ИИН).
  • Идентификационные данные (в зависимости от статуса лица):

- индивидуальный идентификационный номер, указанный в виде на жительство иностранного гражданина в Республике Казахстан, или номер заграничного паспорта (для иностранного гражданина);

- индивидуальный идентификационный номер, указанный в удостоверении лица без гражданства (для лица без гражданства).

  • Гражданство (при наличии).
  • Абонентский номер сотовой связи.
  • Банковский счет физического лица (при наличии).

Сведения об аккаунте участника пари

  • Идентификатор аккаунта участника пари.
  • Дата и время регистрации аккаунта.
  • Статус аккаунта (активный, заблокирован).

Сведения о платежных операциях

  • Идентификатор платежной операции, присвоенный участником платежной инфраструктуры (банк или платежная организация или оператор сотовой связи).
  • Наименование участника платежной инфраструктуры, участвующего в исполнении платежной операции (банк или платежная организация или оператор сотовой связи).
  • Вид операции: поступление, выплата, возврат денежных средств.
  • Дата и время операции.
  • Сумма операции.
  • Валюта операции (при наличии).
  • Статус операции, сформированный участником платежной инфраструктуры (исполнена, отклонена, приостановлена, отменена, возвращена).

Приказ вводится в действие с 16 июня 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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