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Право

В Казахстане ввели запрет на вывоз заготовок и чушек из цветных металлов

Металлургический завод, литейный цех, металлургия, сплав металлов, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 08:30 Фото: primeminister.kz
Министр промышленности и строительства подписал приказ от 25 июня 2026 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза заготовок и чушек из цветных металлов", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, с 12 июля вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз из Казахстана всеми видами транспорта заготовок и чушек из цветных металлов:

  • медь нерафинированная, медные аноды для электролитического рафинирования,
  • заготовки для прокатки,
  • медные сплавы прочие (кроме лигатур),
  • скрученная проволока, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из меди без электрической изоляции,
  • из рафинированной меди, прочие,
  • содержащих сурьму в качестве элемента, преобладающего по массе среди других элементов,
  • для рафинирования, содержащих 0,02 мас.% или более серебра (черновой свинец, или веркблей), прочий.

Приказ вводится в действие с 12 июля.

Мы сообщали, что предыдущий запрет на вывоз заготовок из цветных металлов действовал в Казахстане с октября по декабрь 2025 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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