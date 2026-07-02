В Казахстане ввели запрет на вывоз заготовок и чушек из цветных металлов
Фото: primeminister.kz
Министр промышленности и строительства подписал приказ от 25 июня 2026 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза заготовок и чушек из цветных металлов", сообщает Zakon.kz.
Согласно документу, с 12 июля вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз из Казахстана всеми видами транспорта заготовок и чушек из цветных металлов:
- медь нерафинированная, медные аноды для электролитического рафинирования,
- заготовки для прокатки,
- медные сплавы прочие (кроме лигатур),
- скрученная проволока, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из меди без электрической изоляции,
- из рафинированной меди, прочие,
- содержащих сурьму в качестве элемента, преобладающего по массе среди других элементов,
- для рафинирования, содержащих 0,02 мас.% или более серебра (черновой свинец, или веркблей), прочий.
Приказ вводится в действие с 12 июля.
Мы сообщали, что предыдущий запрет на вывоз заготовок из цветных металлов действовал в Казахстане с октября по декабрь 2025 года.
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