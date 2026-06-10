Формирование перечня энергопроизводящих организаций: внесены изменения

Приказом и.о. министра экологии и природных ресурсов от 3 июня 2026 года внесены изменения в Правила формирования перечня энергопроизводящих организаций, использующих энергетическую утилизацию отходов, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что для осуществления отбора технологий по энергетической утилизации отходов, определения группы населенных пунктов для внедрения объектов энергетической утилизации и проведения аукционных торгов решением уполномоченного органа создается Комиссия по вопросам формирования Перечня, которая состоит из председателя и ее членов. Комиссия формируется из нечетного количества членов.

Состав Комиссии формируется с учетом обязательного включения представителей независимых экспертов не менее 30% от общего числа членов Комиссии.

Состав Комиссии определяется уполномоченным органом.

Решение о создании Комиссии размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа.

В течение пяти рабочих дней после создания Комиссии членами Комиссии открытым голосованием принимается решение об определении населенных пунктов для внедрения объектов энергетической утилизации. Результаты голосования определяются большинством голосов членов комиссии.

Решение Комиссии об определении населенных пунктов для внедрения объектов энергетической утилизации оформляется протоколом, подписывается председателем и членами Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным при наличии кворума, составляющего не менее двух третей от общего состава Комиссии.

Уполномоченный орган направляет организатору аукционных торгов информацию об определении Комиссией населенных пунктов для внедрения объектов энергетической утилизации для проведения аукционных торгов по отбору проектов по энергетической утилизации отходов с приложением соответствующего протокола Комиссии.

Приказ вводится в действие с 20 июня.