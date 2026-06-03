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Общество

Заказчиками суррогатного материнства смогут быть не все – Мажилис принял закон

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 13:42 Фото: pexels
Депутаты Мажилиса 3 июня 2026 года во втором чтении приняли поправки в закон "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", передает корреспондент Zakon.kz.

Законопроект был одобрен в первом чтении 22 апреля 2026 года.

"В ходе работы над законопроектом депутатами приняты поправки, направленные на передачу отдельных доходов на уровень городов районного значения, сел, поселков, сельских округов", – сказал депутат Мукаш Искандиров.

В частности, это:

  • налог на имущество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по нормативам распределения доходов, определяемым маслихатом района (города областного значения);
  • лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности по месту нахождения плательщика сборов до подачи соответствующих документов в уполномоченный государственный орган и местный исполнительный орган или до получения разрешительных документов;
  • поступления от штрафов и других взысканий, налагаемых уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора.

Также приняты поправки по вопросам суррогатного материнства. Теперь заказчиками услуги суррогатного материнства могут быть только граждане Казахстана, состоящие в браке (супружестве).

Кроме того, установлены ограничения касательно того, что гражданин может быть избран председателем маслихата не более двух раз подряд.

Другие поправки в рамках закона:

  • по внедрению гибкого механизма предоставления земельных участков инвесторам, заключившим инвестиционные контракты, а также стратегическим субъектам предпринимательства без ожидания завершения разработки или корректировки генеральных планов и проектов детальной планировки;
  • направленные на систематизацию и упорядочение участия негосударственных субъектов в осуществлении судебно-экспертной деятельности (введение понятия "частный судебный эксперт" без создания новых субъектов судебно-экспертной деятельности, направлено на институционализацию уже существующей практики и устранение правовой неопределенности);
  • в части расширения применения инструмента EPC+F с выполнением государственных обязательств. В частности, помимо государственных органов, заказчиками смогут выступать субъекты квазигосударственного сектора;
  • направленные на расширение перечня участников программы "с дипломом в село". Добавлены специалисты в сфере цифровых технологий и архивного дела.

Запретить услуги суррогатного материнства для иностранцев еще в 2025 году предлагала депутат Мажилиса Гулдара Нурым.

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Азамат Сыздыкбаев
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