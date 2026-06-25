У продавцов электронных платформ появятся обязанности и ответственности в Казахстане

Депутаты Сената 25 июня 2026 года одобрили поправки в Кодекс "О таможенном регулировании в Республике Казахстан", передает корреспондент Zakon.kz.

В рамках поправок четко определяются особенности порядка и условий перемещения товаров электронной торговли через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Кроме того, на законодательном уровне вводится новое понятие – "оператор электронной торговли".

"При этом новые законодательные поправки устанавливают условия и порядок включения таких операторов в специальный реестр, а также закрепляют их основные обязанности и правовую ответственность. Наряду с этим, для адаптации таможенных процедур к современным требованиям вводится совершенно новый вид таможенной декларации – декларация электронной торговли. Также полностью регулируются особенности применения таможенной процедуры таможенного склада в отношении товаров электронной торговли, предназначенных для продажи физическим лицам", – сказал депутат Сената Бекбол Орынбасаров.

Ожидается, что закон будет способствовать формированию полной и достоверной статистики по товарам, приобретаемым на зарубежных интернет-площадках, а также существенно повысит качество таможенного администрирования.

"Кроме того, благодаря деятельности операторов электронной торговли в части декларирования товаров таможенные процедуры для населения станут значительно проще. Эти меры обеспечат формирование полной и прозрачной статистики и структуры импорта товаров электронной торговли, а также будут напрямую способствовать повышению открытости и прозрачности отечественного рынка в целом", – добавил Орынбасаров.

В Мажилисе закон приняли 10 июня 2026 года.