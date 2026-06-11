Когда можно применять силу: полномочия специальных госорганов уточнили в РК

Накануне глава государства подписал закон, уточняющий полномочия специальных государственных органов и их принципы деятельности, сообщает Zakon.kz.

В частности, в законе в новой редакции изложена глава "Применение сотрудниками и военнослужащими Службы государственной охраны РК физической силы, служебных животных, специальных средств, оружия, боевой и иной техники".

Закон предусматривает, что сотрудники и военнослужащие Службы государственной охраны имеют право на применение физической силы, служебных животных, боевой и иной техники, а также на ношение, хранение и применение специальных средств, оружия во всех случаях, предусмотренных законами республики.

К примеру, в случаях необходимой обороны и крайней необходимости или при задержании лица, совершившего правонарушение, сотрудники Службы госохраны при отсутствии у него специальных средств или оружия вправе использовать любые подручные средства, а также по основаниям и в порядке, которые установлены настоящим законом, применять не состоящие на вооружении иное оружие и иную технику.

В зоне проведения антитеррористической операции сотрудники и военнослужащие Службы госохраны, участвующие в антитеррористической операции, имеют право применять в отношении террористов физическую силу, служебных животных, специальные средства, оружие, боевую и иную технику без предупреждения и ограничений.

При этом отмечается, что в таких случаях сотрудники должны принимать необходимые меры для обеспечения безопасности окружающих физических лиц и оказания первой помощи пострадавшим.

Вместе с тем применение физической силы, служебных животных, специальных средств, оружия, боевой и иной техники сотрудниками Службы госохраны с превышением полномочий влечет за собой ответственность, установленную законами РК.

Указывается, что сотрудники и военнослужащие Службы госохраны не несут ответственность за моральный, материальный и физический вред, причиненный в связи с применением в случаях физической силы, служебных животных, специальных средств, оружия, боевой и иной техники, если защита соответствует характеру и опасности посягательства на охраняемых лиц, охраняемые объекты или самого сотрудника.

Предусмотрено, что о каждом случае применения физической силы, служебных животных, специальных средств, оружия, боевой и иной техники, повлекшем гибель людей или иные тяжкие последствия, в течение 24 часов информируется прокурор.

Закон также устанавливает, что сотрудники и военнослужащие Службы госохраны имеют право применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, и служебных животных для пресечения уголовных и административных правонарушений, посягающих на жизнь, здоровье, права, свободы, честь, достоинство и собственность охраняемых лиц, задержания лиц, их совершивших, преодоления противодействия законным требованиям, если ненасильственные способы не обеспечивают исполнения возложенных на Службу государственной охраны обязанностей.

В качестве служебных животных используются собаки и лошади, в том числе для предупреждения, выявления, пресечения правонарушений в отношении охраняемых лиц и охраняемых объектов, установления лиц, их совершивших, при несении боевого дежурства, досмотре транспорта, физических лиц и осмотре местности для физического, психологического, блокирующего и иного воздействия на правонарушителей, а также для исполнения иных служебных задач.

Применение специальных средств

Согласно закону, сотрудники Службы государственной охраны также имеют право применять специальные средства в следующих случаях:

задержания и доставления правонарушителей, лиц, оказывающих сопротивление или неповиновение сотрудникам или военнослужащим Службы госохраны или сотрудникам правоохранительных органов, осуществляющим возложенные на них служебные обязанности;

остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил требование сотрудника или военнослужащего Службы государственной охраны остановиться.

Вместе с тем запрещается применять специальные средства в сторону охраняемого лица, а также в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних, кроме случаев совершения ими нападения на охраняемых лиц, угрожающего их жизни и здоровью, группового нападения либо оказания вооруженного сопротивления.

Также говорится, что сотрудники и военнослужащие Службы госохраны имеют право применять оружие, боевую и иную технику как крайнюю меру в следующих случаях для:

отражения нападения на охраняемых лиц;

отражения нападения на охраняемые объекты, а также на транспорт или транспортные средства, охраняемые Службой госохраны, а равно для освобождения их в случае захвата;

отражения нападения на сотрудников Службы государственной охраны, членов их семей, а также других лиц, привлеченных к обеспечению безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов, проведению охранных мероприятий;

защиты физических лиц от преступного посягательства, а также освобождения заложников, захваченных охраняемых объектов и специальных грузов;

задержания физических лиц, застигнутых при совершении уголовного правонарушения либо непосредственно после его совершения, оказывающих вооруженное сопротивление, а также вооруженного физического лица, отказывающегося выполнить их законное требование о сдаче оружия;

разоружения физических лиц, незаконно имеющих при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые, сильнодействующие химические и ядовитые вещества;

пресечения нарушения воздушного пространства беспилотными воздушными судами в зоне проведения охранных мероприятий или над территорией охраняемых объектов;

остановки транспортного средства, если водитель создает реальную опасность жизни и здоровью охраняемых лиц и отказывается остановиться на требование сотрудника или военнослужащего Службы государственной охраны;

защиты физических лиц от нападения животных, угрожающих их жизни и здоровью;

подачи сигнала тревоги или вызова помощи.

Кроме того, запрещается применять оружие, боевую и иную технику в сторону охраняемых лиц, а также в отношении женщин и несовершеннолетних, за исключением случаев совершения ими вооруженного нападения, оказания ими вооруженного сопротивления, захвата заложников, транспорта, а также в случаях, когда применение оружия, боевой и иной техники может создать угрозу жизни и здоровью других людей.

В законе о национальной безопасности Республики Казахстан в новой редакции изложены принципы деятельности специальных государственных органов (КНБ и Служба госохраны).

Так, говорится, что принципами деятельности специальных государственных органов являются:

обязательность защиты прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства от противоправных посягательств;

законность;

единство подходов к организации службы в специальных государственных органах;

единоначалие и субординация (подчиненность);

сочетание гласных и негласных методов деятельности;

независимость от деятельности политических партий и иных общественных объединений;

секретность и конспирация;

патриотизм;

меритократия.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, который ужесточает ответственность за ряд нарушений для сотрудников госорганов.

В частности, статья 504 (Нарушение установленных требований в сфере защиты государственных секретов, а также в работе со служебной информацией ограниченного распространения) дополнена двумя частями:

нарушение установленного порядка доступа или допуска к государственным секретам, Нарушение установленных требований по защите государственных секретов лицами, допущенными или ранее допускавшимися к работе с государственными секретами, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния; необоснованное засекречивание сведений и их носителей, не подлежащих засекречиванию, использование грифов секретности и иных ограничительных грифов для засекречивания сведений, не отнесенных к государственным секретам, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния; необоснованное рассекречивание сведений и их носителей, составляющих государственные секреты, нарушение сроков рассекречивания носителей, установленных при их засекречивании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством о государственных секретах, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния; нарушение установленных требований по работе со служебной информацией ограниченного распространения лицами, допущенными к ней в связи с профессиональной или служебной деятельностью, повлекшее разглашение или утрату этих сведений, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 40 МРП (173 тыс. тенге в 2026 году). Ранее был установлен штраф в 20 МРП.

Зв действия, указанные в части третьей настоящей статьи, совершенные в целях сокрытия нарушения законности, установлен штраф в 100 МРП (432 500 тенге). Ранее было 50 МРП.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности специальных государственных органов Республики Казахстан". Основная цель поправок – четко определить правовые пределы применения силы, обеспечить безопасность граждан и установить ответственность сотрудников.