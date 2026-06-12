Нормы о распределении расходов на ЧСИ при исполнении некоторых решений противоречат Конституции

Конституционный суд рассмотрел обращение о рассмотрении на соответствие пункту 2 статьи 13, статье 27 и пункту 3 статьи 76 Конституции части второй пункта 1 статьи 118 закона об исполнительном производстве, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

По закону расходы на ЧСИ при исполнении решения суда о порядке общения с ребенком делятся поровну между обоими родителями.

Заявитель считает это несправедливым. Он считает, что платить должен только тот родитель, который уклоняется от установленного судом порядка общения с ребенком.

Обстоятельства дела

Суд определил порядок общения отца с детьми. Мать, с которой живут дети, препятствовала общению. Когда возбудили исполнительное производство, ЧСИ выставил счет по 10 МРП с каждого родителя. Отец считает, что всю сумму должна платить мать.

Позиция Конституционного суда

Конституционный суд в своем решении подчеркнул, что действующее законодательство четко устанавливает: расторжение брака (супружества), признание его недействительным или раздельное проживание родителей не могут служить основаниями для ограничения полноценного общения ребенка с обоими родителями и другими родственниками, реализации прав и интересов как ребенка, так и его родителей.

Каждый родитель обязан непосредственно участвовать в процессе развития и воспитания своего ребенка. Механизм принудительного исполнения судебных решений должен обеспечивать реальную защиту интересов ребенка в поддержании семейных связей и не ставить их в зависимость от имущественного положения родителей.

Конституционный суд указал, что закрепленный порядок снижает эффективность обеспечения конституционной гарантии об обязательной силе судебного решения, возлагает обязательства по оплате деятельности частного судебного исполнителя на лицо, в пользу которого такое судебное решение вынесено.

Что решил Конституционный суд

В итоге Конституционный суд признал не соответствующими Конституции оспариваемые нормы и рекомендовал правительству не позднее шести месяцев принять меры по совершенствованию законодательства, регулирующего вопросы оплаты деятельности ЧСИ по исполнительным документам об определении порядка общения с ребенком.