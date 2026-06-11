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Право

Какие сведения о налогоплательщиках представляют органы госдоходов в Минтруда

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы , фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 11:58 Фото: freepik
Совместным приказом министра труда и социальной защиты населения и министра финансов утверждены Правила взаимодействия по представлению органами государственных доходов Минтруда сведений о налогоплательщике (налоговом агенте), составляющих налоговую тайну, сообщает Zakon.kz.

В перечень представляемых органами государственных доходов Минтруда сведений о налогоплательщике, составляющих налоговую тайну, входят:

  • Состояние расчетов с бюджетом, а также по социальным платежам (выписка из лицевого счета НП).
  • Сумма ИПН, перечисленного налоговым агентом, и численности работников по периодам (полугодие, год).
  • Совокупный годовой доход/доходы (с учетом корректировок) ИП и лиц, занимающихся частной практикой, полученный за налоговый период.
  • Сумма доходов, начисленных налоговым агентом ФЛ по периодам (квартал, полугодие, год).
  • Сумма ИПН, исчисленного налоговым агентом за ФЛ по периодам (квартал, полугодие, год)
  • Сумма обязательного пенсионного взноса, исчисленного налоговым агентом ФЛ по периодам (квартал, полугодие, год).
  • Сумма социальных отчислений, исчисленных налоговым агентом за ФЛ по периодам (квартал, полугодие, год).
  • Сумма отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, исчисленных налоговым агентом за ФЛ по периодам (квартал, полугодие, год).
  • Сведения о регистрационных данных ИП, ЮЛ (ИИН/БИН), наименование ИП, вид предпринимательства (индивидуальное, совместное), признак ЮЛ, тип регистрационного учета: код, тип и наименование регистрационного учета (справочник 1), дата первичной регистрации ИП/ЮЛ, адрес местонахождения, дата снятия с регистрации ИП/ЮЛ, код причины снятия с учета (справочник 2), причина снятия с учета на казахском и русском языках (справочник 2), код КНО ОГД, БИН ОГД, наименование ОГД на казахском и русском языках).
  • Сведения о руководителе ИП (ФИО руководителя на казахском и русском языках, дата рождения руководителя).
  • Сумма социального налога, исчисленного налоговым агентом за ФЛ по периодам (квартал, полугодие, год).
  • Сведения о полученных доходах, в том числе сведения о сумме социальных отчислений, обязательных пенсионных взносов, обязательных социальных отчислений на медицинское страхование, ИПН, социального налога ИП, применяющих СНР с использованием специального мобильного приложения, самозанятых, применяющих СНР по периодам (месяц).
  • Сведения о совместном предпринимательстве (ИИН, ФИО руководителя на казахском и русском языках, дата рождения члена совместного предпринимательства).
  • Сведения о приостановлении, продлении и возобновлении представления налоговой отчетности (дата начала и окончания приостановления, дата возобновления, дата начала и окончания продления приостановления).
  • Сведения о виде ОКЭД (код основного ОКЭД, дата учета и снятия с учета основного ОКЭД, наименование основного ОКЭД на казахском и русском языках).
  • Сведения о вторичном виде экономической деятельности (код вторичного ОКЭД, дата учета и снятия с учета вторичного ОКЭД, наименование вторичного ОКЭД на казахском и русском языках).
  • Сведения о регистрационных данных ИП/ЮЛ (ИИН/БИН, наименование, вид предпринимательства (индивидуальное, совместное), признак ЮЛ, тип регистрационного учета: код, тип и наименование регистрационного учета (справочник 1), дата первичной регистрации, адрес местонахождения, дата снятия с регистрации, код причины снятия с учета (справочник 2), причина снятия с учета на казахском и русском языках (справочник 2), код органа государственных доходов (ОГД), БИН ОГД, наименование ОГД на казахском и русском языках).
  • Сведения о руководителе ИП (ФИО на казахском и русском языках, дата рождения руководителя).
  • Сведения о бездействующих ИП, ЮЛ (дата включения в РБН и исключения из РНН).
  • Сведения о СНР ИП/ЮЛ и самозанятого лица (код СНР, наименование СНР на казахском и русском языках, дата начала действия СНР, дата окончания действия СНР).
  • Сведения о ККМ (модель ККМ, номер регистрационной карточки ККМ, дата выдачи регистрационной карточки ККМ, заводской номер ККМ, место использования).

Сведения представляются КГД в электронном виде посредством интеграции цифровых систем и базы данных МТСЗН и КГД.

Цифровому взаимодействию по обмену сведениями между государственными органами не подлежат сведения, составляющие государственные секреты РК.

Предусмотрено, что Минтруда обеспечивает конфиденциальность полученных сведений.

Совместный приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

При этом ранее действовавшие приказы утрачивают силу.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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