Какие сведения о налогоплательщиках представляют органы госдоходов в Минтруда

Совместным приказом министра труда и социальной защиты населения и министра финансов утверждены Правила взаимодействия по представлению органами государственных доходов Минтруда сведений о налогоплательщике (налоговом агенте), составляющих налоговую тайну, сообщает Zakon.kz.

В перечень представляемых органами государственных доходов Минтруда сведений о налогоплательщике, составляющих налоговую тайну, входят:

Состояние расчетов с бюджетом, а также по социальным платежам (выписка из лицевого счета НП).

Сумма ИПН, перечисленного налоговым агентом, и численности работников по периодам (полугодие, год).

Совокупный годовой доход/доходы (с учетом корректировок) ИП и лиц, занимающихся частной практикой, полученный за налоговый период.

Сумма доходов, начисленных налоговым агентом ФЛ по периодам (квартал, полугодие, год).

Сумма ИПН, исчисленного налоговым агентом за ФЛ по периодам (квартал, полугодие, год)

Сумма обязательного пенсионного взноса, исчисленного налоговым агентом ФЛ по периодам (квартал, полугодие, год).

Сумма социальных отчислений, исчисленных налоговым агентом за ФЛ по периодам (квартал, полугодие, год).

Сумма отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, исчисленных налоговым агентом за ФЛ по периодам (квартал, полугодие, год).

Сведения о регистрационных данных ИП, ЮЛ (ИИН/БИН), наименование ИП, вид предпринимательства (индивидуальное, совместное), признак ЮЛ, тип регистрационного учета: код, тип и наименование регистрационного учета (справочник 1), дата первичной регистрации ИП/ЮЛ, адрес местонахождения, дата снятия с регистрации ИП/ЮЛ, код причины снятия с учета (справочник 2), причина снятия с учета на казахском и русском языках (справочник 2), код КНО ОГД, БИН ОГД, наименование ОГД на казахском и русском языках).

Сведения о руководителе ИП (ФИО руководителя на казахском и русском языках, дата рождения руководителя).

Сумма социального налога, исчисленного налоговым агентом за ФЛ по периодам (квартал, полугодие, год).

Сведения о полученных доходах, в том числе сведения о сумме социальных отчислений, обязательных пенсионных взносов, обязательных социальных отчислений на медицинское страхование, ИПН, социального налога ИП, применяющих СНР с использованием специального мобильного приложения, самозанятых, применяющих СНР по периодам (месяц).

Сведения о совместном предпринимательстве (ИИН, ФИО руководителя на казахском и русском языках, дата рождения члена совместного предпринимательства).

Сведения о приостановлении, продлении и возобновлении представления налоговой отчетности (дата начала и окончания приостановления, дата возобновления, дата начала и окончания продления приостановления).

Сведения о виде ОКЭД (код основного ОКЭД, дата учета и снятия с учета основного ОКЭД, наименование основного ОКЭД на казахском и русском языках).

Сведения о вторичном виде экономической деятельности (код вторичного ОКЭД, дата учета и снятия с учета вторичного ОКЭД, наименование вторичного ОКЭД на казахском и русском языках).

Сведения о регистрационных данных ИП/ЮЛ (ИИН/БИН, наименование, вид предпринимательства (индивидуальное, совместное), признак ЮЛ, тип регистрационного учета: код, тип и наименование регистрационного учета (справочник 1), дата первичной регистрации, адрес местонахождения, дата снятия с регистрации, код причины снятия с учета (справочник 2), причина снятия с учета на казахском и русском языках (справочник 2), код органа государственных доходов (ОГД), БИН ОГД, наименование ОГД на казахском и русском языках).

Сведения о руководителе ИП (ФИО на казахском и русском языках, дата рождения руководителя).

Сведения о бездействующих ИП, ЮЛ (дата включения в РБН и исключения из РНН).

Сведения о СНР ИП/ЮЛ и самозанятого лица (код СНР, наименование СНР на казахском и русском языках, дата начала действия СНР, дата окончания действия СНР).

Сведения о ККМ (модель ККМ, номер регистрационной карточки ККМ, дата выдачи регистрационной карточки ККМ, заводской номер ККМ, место использования).

Сведения представляются КГД в электронном виде посредством интеграции цифровых систем и базы данных МТСЗН и КГД.

Цифровому взаимодействию по обмену сведениями между государственными органами не подлежат сведения, составляющие государственные секреты РК.

Предусмотрено, что Минтруда обеспечивает конфиденциальность полученных сведений.

Совместный приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

При этом ранее действовавшие приказы утрачивают силу.