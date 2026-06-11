Какие сведения о налогоплательщиках представляют органы госдоходов в Минтруда
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Совместным приказом министра труда и социальной защиты населения и министра финансов утверждены Правила взаимодействия по представлению органами государственных доходов Минтруда сведений о налогоплательщике (налоговом агенте), составляющих налоговую тайну, сообщает Zakon.kz.
В перечень представляемых органами государственных доходов Минтруда сведений о налогоплательщике, составляющих налоговую тайну, входят:
- Состояние расчетов с бюджетом, а также по социальным платежам (выписка из лицевого счета НП).
- Сумма ИПН, перечисленного налоговым агентом, и численности работников по периодам (полугодие, год).
- Совокупный годовой доход/доходы (с учетом корректировок) ИП и лиц, занимающихся частной практикой, полученный за налоговый период.
- Сумма доходов, начисленных налоговым агентом ФЛ по периодам (квартал, полугодие, год).
- Сумма ИПН, исчисленного налоговым агентом за ФЛ по периодам (квартал, полугодие, год)
- Сумма обязательного пенсионного взноса, исчисленного налоговым агентом ФЛ по периодам (квартал, полугодие, год).
- Сумма социальных отчислений, исчисленных налоговым агентом за ФЛ по периодам (квартал, полугодие, год).
- Сумма отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, исчисленных налоговым агентом за ФЛ по периодам (квартал, полугодие, год).
- Сведения о регистрационных данных ИП, ЮЛ (ИИН/БИН), наименование ИП, вид предпринимательства (индивидуальное, совместное), признак ЮЛ, тип регистрационного учета: код, тип и наименование регистрационного учета (справочник 1), дата первичной регистрации ИП/ЮЛ, адрес местонахождения, дата снятия с регистрации ИП/ЮЛ, код причины снятия с учета (справочник 2), причина снятия с учета на казахском и русском языках (справочник 2), код КНО ОГД, БИН ОГД, наименование ОГД на казахском и русском языках).
- Сведения о руководителе ИП (ФИО руководителя на казахском и русском языках, дата рождения руководителя).
- Сумма социального налога, исчисленного налоговым агентом за ФЛ по периодам (квартал, полугодие, год).
- Сведения о полученных доходах, в том числе сведения о сумме социальных отчислений, обязательных пенсионных взносов, обязательных социальных отчислений на медицинское страхование, ИПН, социального налога ИП, применяющих СНР с использованием специального мобильного приложения, самозанятых, применяющих СНР по периодам (месяц).
- Сведения о совместном предпринимательстве (ИИН, ФИО руководителя на казахском и русском языках, дата рождения члена совместного предпринимательства).
- Сведения о приостановлении, продлении и возобновлении представления налоговой отчетности (дата начала и окончания приостановления, дата возобновления, дата начала и окончания продления приостановления).
- Сведения о виде ОКЭД (код основного ОКЭД, дата учета и снятия с учета основного ОКЭД, наименование основного ОКЭД на казахском и русском языках).
- Сведения о вторичном виде экономической деятельности (код вторичного ОКЭД, дата учета и снятия с учета вторичного ОКЭД, наименование вторичного ОКЭД на казахском и русском языках).
- Сведения о регистрационных данных ИП/ЮЛ (ИИН/БИН, наименование, вид предпринимательства (индивидуальное, совместное), признак ЮЛ, тип регистрационного учета: код, тип и наименование регистрационного учета (справочник 1), дата первичной регистрации, адрес местонахождения, дата снятия с регистрации, код причины снятия с учета (справочник 2), причина снятия с учета на казахском и русском языках (справочник 2), код органа государственных доходов (ОГД), БИН ОГД, наименование ОГД на казахском и русском языках).
- Сведения о руководителе ИП (ФИО на казахском и русском языках, дата рождения руководителя).
- Сведения о бездействующих ИП, ЮЛ (дата включения в РБН и исключения из РНН).
- Сведения о СНР ИП/ЮЛ и самозанятого лица (код СНР, наименование СНР на казахском и русском языках, дата начала действия СНР, дата окончания действия СНР).
- Сведения о ККМ (модель ККМ, номер регистрационной карточки ККМ, дата выдачи регистрационной карточки ККМ, заводской номер ККМ, место использования).
Сведения представляются КГД в электронном виде посредством интеграции цифровых систем и базы данных МТСЗН и КГД.
Цифровому взаимодействию по обмену сведениями между государственными органами не подлежат сведения, составляющие государственные секреты РК.
Предусмотрено, что Минтруда обеспечивает конфиденциальность полученных сведений.
Совместный приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.
При этом ранее действовавшие приказы утрачивают силу.
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