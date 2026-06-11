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Право

В Казахстане могут ограничить поддержку некоторых промышленных проектов

Технический осмотр машины, технический осмотр автомобиля, техосмотр, техосмотр машины, техосмотр автомобиля, ремонт машины, ремонт автомобиля, СТО, работники СТО, плановое техническое обслуживание, поломка автомобиля , фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 15:48 Фото: pexels
Депутаты Сената на пленарном заседании 11 июня 2026 года рассмотрели в двух чтениях и поддержали поправки по вопросам развития машиностроения и транспорта, передает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор Шакарим Буктугутов отметил, что нормы закона направлены на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере машиностроения, приведения законодательства в сфере авиации в соответствии с международными стандартами, а также дебюрократизации деятельности государственных органов в транспортной отрасли.

"Законом вносятся изменения и дополнения в два кодекса и 13 законов РК. В рамках развития машиностроения предусматриваются нормы, направленные на повышение конкурентоспособности отечественных производителей, повышение эффективности функционирования специальных экономических зон, улучшение технологического процесса производства", – сказал он.

В частности, ряд поправок вносится для внедрения института промышленных кластеров.

Это позволит стимулировать субъектов индустриально-инновационной деятельности к совместной реализации проектов и решению общих для отрасли проблем, таких как логистика, инфраструктурные и кадровые вопросы.

Также законом предусматриваются поправки, направленные на повышение эффективности функционирования специальных экономических зон.

"Одной из новелл является установление встречных обязательств участникам СЭЗ, направленных на применение товаров казахстанского происхождения в период строительства промышленно-инновационных проектов, а также использование отечественного сырья и материалов в производимой продукции", – пояснил сенатор.

Следующий блок поправок касается соглашений о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам.

Данная норма предлагается в целях увеличения производства транспортных средств и сельскохозяйственной техники с обязательным использованием шасси транспортных средств, произведенных в Казахстане.

Кроме того, законом внедряется механизм оценки баланса производственных мощностей. Это направлено на недопустимость оказания мер государственной поддержки новым проектам при наличии действующих производств, покрывающих внутренний спрос.

"В рамках развития авиации поправки предусматривают регулирование полетов воздушных судов Казахстана в воздушном пространстве иностранных государств, а также внедрение механизма предоставления авиакомпаниям временных освобождений от требований казахстанского законодательства в соответствии со стандартами ИКАО. Основной целью данных поправок является открытие прямого авиасообщения между Казахстаном и США путем прохождения Международной оценки безопасности авиации", – резюмировал Шакарим Буктугутов.

Ранее депутаты Сената одобрили закон по вопросам газоснабжения и электроэнергетики. Документ направлен главе государства.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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