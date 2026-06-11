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Право

Требования для охотников могут ужесточить в Казахстане

Охотник, охотники, охота, браконьер, браконьеры, браконьерство, незаконная охота, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 15:44 Фото: unsplash
Депутаты Сената на пленарном заседании 11 июня 2026 года рассмотрели в двух чтениях и поддержали поправки по вопросам животного мира, лесного и охотничьего хозяйства и предпринимательства. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор Ернур Айткенов заявил, что охрана животного мира и развитие охотничьей отрасли являются важной частью экологической безопасности и устойчивого развития Казахстана.

"На практике мы сталкиваемся с рядом системных проблем, которые требуют законодательного решения. Среди них – недостаточная результативность контроля, разрозненность норм законодательства, а также слабые механизмы ответственности за нарушения в сфере охоты и использования охотничьих ресурсов. Это, в частности, отражается на состоянии популяций диких животных, росте случаев браконьерства и неэффективном использовании охотничьих угодий. В результате страдает целая экосистема", – указал депутат.

Законом усиливаются требования к охране и воспроизводству охотничьих животных, а также формируются более четкие и понятные правила пользования охотничьими ресурсами.

"Это позволяет повысить ответственность пользователей охотугодий и усилить профилактику правонарушений. Особо важно, что предлагаемые изменения ориентированы на рациональное и научно обоснованное управление животным миром. Закон создает условия для сохранения биологического разнообразия, восстановления численности диких животных и обеспечения баланса между интересами человека и природы", – добавил сенатор.

Такой подход, по его словам, соответствует международной практике и долгосрочным экологическим приоритетам государства.

В ходе второго чтения сенатор Арман Утегулов сообщил, что законом ужесточается уголовная и административная ответственность за незаконный оборот диких животных и нарушения правил охоты.

В заключении профильного комитета Сената сказано, что основные нормы закона направлены на:

  • определение целей и задач государственного управления в области охраны воспроизводства и использования животного мира;
  • развитие дичеразведения в государственных природных заказниках;
  • ужесточение требований и уточнение сроков проведения охоты;
  • регулирование численности объектов животного мира в целях сохранения биологического равновесия;
  • установление компетенции уполномоченного органа по определению порядка регистрации животных, находящихся под угрозой исчезновения, разведенных в неволе и (или) полувольных условиях, что позволит предотвратить легализацию незаконно добытых животных;
  • установление запрета на применение приборов ночного видения (включая инфракрасные, электронно-оптические и тепловизионные), а также на охоту на глухаря на токах без сопровождения егеря.

В рамках закона также вносятся поправки в Земельный кодекс РК по установлению требований для реализации инвестиционных проектов по развитию туризма в особо охраняемых природных территориях, а также в Лесной кодекс РК по закреплению обязанности по компенсационной посадке при переводе земель лесного фонда в земли других категорий.

В Экологическом кодексе РК вводятся поправки по усилению экологических требований при осуществлении градостроительной и строительной деятельности, обеспечивающие сохранения среды обитания, условия размножения, пути миграции и предотвращения гибель животных.

Вместе с тем в Закон РК "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия" внесены поправки по разрешению установки на служебном оружии инспекторов республиканских государственных предприятий по обеспечению охраны приспособлений для бесшумной стрельбы и ночных прицелов.

В Закон РК "Об особо охраняемых природных территориях" вносятся поправки по увеличению сроков предоставления участков государственных национальных природных парков для осуществления туристской и рекреационной деятельности в долгосрочное пользование до сорока девяти лет.

Ранее депутаты Сената одобрили закон по вопросам газоснабжения и электроэнергетики. Документ направлен главе государства.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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