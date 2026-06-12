Изменились сроки выплаты повышенных окладов бюджетникам в городах, преобразованных из сел

Постановлением правительства от 9 июня 2026 года внесены изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, сообщает Zakon.kz.

Из документа следует, что повышение за работу в городе, преобразованном из категории сельского населенного пункта, составит не менее чем 25%:

Специалистам в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта, ветеринарии, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, работающим в организациях, содержащихся за счет средств государственного бюджета.

Повышенные оклады (тарифные ставки) устанавливаются в течение трех лет со дня преобразования категории населенного пункта. Ранее повышенные оклады устанавливались в течение двух лет.

Постановление вводится в действие со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 10 января 2026 года, действует по 9 января 2027 года.