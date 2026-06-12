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Право

Что изменится в Налоговом кодексе с 1 июля 2026 года

Налоговый кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 09:22 Фото: Zakon.kz
Президент подписал закон от 11 июня 2026 года "О внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает:

  • изменения, связанные с функционированием однопалатного Парламента – Курултая, а также с созданием Қазақстан Халық Кеңесі (Народного совета Казахстана);
  • замену термина "иностранец" на "иностранный гражданин" по всему тексту;
  • приведение написания национальной валюты к форме "теңге";
  • редакционные поправки, направленные на совершенствование правовой терминологии. В частности, в части первой пункта 3 статьи 23 слова "законодательные акты" заменены словом "законы";
  • уточнение формулировок по референдумам (вместо "республиканский референдум" теперь говорится "всенародный референдум");
  • установление приоритетного порядка указания наименований территорий с учетом особого статуса города Астаны. Новый порядок написания: "столица, область, город республиканского значения".

Кроме того, в соответствии с изменениями, внесенными в статью 40 закона "О Конституционном суде Республики Казахстан", из Налогового кодекса также исключается государственная пошлина за обращение в Конституционный суд.

Закон вводится в действие с 1 июля 2026 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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