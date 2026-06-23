#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Право

До конца июня в Казахстан запретили ввозить свежие помидоры

Овощи, супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, овощной отдел, помидоры, томаты, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 09:29 Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства подписал приказ от 22 июня 2026 года "О некоторых вопросах ввоза томатов на территорию Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

Ввести сроком до 30 июня 2026 года запрет на ввоз томатов свежих или охлажденных на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран.

Исключением является ввоз томатов из государств – членов ЕАЭС, транзитные перевозки томатов через территорию РК, а также их перемещение с территории одного государства – члена ЕАЭС на территорию другого государства – члена ЕАЭС через территорию РК.

Приказ введен в действие с 22 июня.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
военнослужащие, улица, шествие, Нацгвардия РК, поздравление, праздник
09:34, Сегодня
Самая длинная пешеходная улица в мире: неожиданное зрелище устроили в Казахстане
Овощи, супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, овощной отдел, помидоры, томаты
09:32, 12 июня 2026
Казахстан введет запрет на ввоз свежих томатов
Зерно, пшеница, сельское хозяйство, сельхозтехника, сбор зерна, комбайнеры, поле
14:36, 31 июля 2024
В Казахстане продлят запрет на ввоз пшеницы до конца года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян
10:27, Сегодня
Бывший чемпион UFC Адесанья считает Царукяна главным претендентом на бой с Гейджи
&quot;Не удалось раскрыть свой потенциал&quot;: в Шотландии высказались о возможном уходе Чеснокова
09:55, Сегодня
"Не удалось раскрыть свой потенциал": в Шотландии высказались о возможном уходе Чеснокова
Футболист &quot;Тараза&quot; получил дисквалификацию после заседания КДЭК КФФ
09:31, Сегодня
Футболист "Тараза" получил дисквалификацию после заседания КДЭК КФФ
&quot;Улытау&quot; договорился о трансфере белорусского нападающего Черняка
09:12, Сегодня
"Улытау" договорился о трансфере белорусского нападающего Черняка
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: