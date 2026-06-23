До конца июня в Казахстан запретили ввозить свежие помидоры
Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства подписал приказ от 22 июня 2026 года "О некоторых вопросах ввоза томатов на территорию Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
В тексте говорится:
Ввести сроком до 30 июня 2026 года запрет на ввоз томатов свежих или охлажденных на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран.
Исключением является ввоз томатов из государств – членов ЕАЭС, транзитные перевозки томатов через территорию РК, а также их перемещение с территории одного государства – члена ЕАЭС на территорию другого государства – члена ЕАЭС через территорию РК.
Приказ введен в действие с 22 июня.
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