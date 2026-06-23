До конца июня в Казахстан запретили ввозить свежие помидоры

Министр сельского хозяйства подписал приказ от 22 июня 2026 года "О некоторых вопросах ввоза томатов на территорию Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

Ввести сроком до 30 июня 2026 года запрет на ввоз томатов свежих или охлажденных на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран.

Исключением является ввоз томатов из государств – членов ЕАЭС, транзитные перевозки томатов через территорию РК, а также их перемещение с территории одного государства – члена ЕАЭС на территорию другого государства – члена ЕАЭС через территорию РК.

Приказ введен в действие с 22 июня.