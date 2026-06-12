Формирование плана размещения объектов по использованию ВИЭ: внесены изменения

Приказом министра энергетики от 28 мая 2026 года внесены изменения в Правила формирования плана размещения объектов по использованию возобновляемых источников энергии, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что список действующих объектов по использованию ВИЭ формируется в соответствии с Правилами осуществления мониторинга за использованием возобновляемых источников энергии и реализацией планируемых объектов по использованию возобновляемых источников энергии.

Актуализация плана размещения ВИЭ производится уполномоченным органом в следующих случаях:

по результатам аукционных торгов;

по итогам рассмотрения заявлений от квалифицированных потребителей;

на основании результатов мониторинга в соответствии с Правилами осуществления мониторинга;

при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 7-2 Правил;

при несоответствии характеристик земельного участка государственным нормативам в области архитектуры, градостроительства и строительства;

при наличии рисков потери биоразнообразия;

при технической невозможности подключения к точке подключения электрической сети;

при изменении земельного участка без изменения точки подключения к электрическим сетям в случае изменения административно-территориальной единицы (района, области).

При актуализации плана размещения ВИЭ изменение земельного участка допускается в пределах одной административно-территориальной единицы (области), за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8 настоящего пункта.

Указывается, что актуализация плана размещения ВИЭ не осуществляется при изменении земельного участка без изменения административно-территориальной единицы (района, области).

Приказ вводится в действие с 22 июня 2026 года.