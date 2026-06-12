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Право

Формирование плана размещения объектов по использованию ВИЭ: внесены изменения

Использование возобновляемых источников энергии, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 10:04 Фото: pixabay
Приказом министра энергетики от 28 мая 2026 года внесены изменения в Правила формирования плана размещения объектов по использованию возобновляемых источников энергии, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что список действующих объектов по использованию ВИЭ формируется в соответствии с Правилами осуществления мониторинга за использованием возобновляемых источников энергии и реализацией планируемых объектов по использованию возобновляемых источников энергии.

Актуализация плана размещения ВИЭ производится уполномоченным органом в следующих случаях:

  • по результатам аукционных торгов;
  • по итогам рассмотрения заявлений от квалифицированных потребителей;
  • на основании результатов мониторинга в соответствии с Правилами осуществления мониторинга;
  • при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 7-2 Правил;
  • при несоответствии характеристик земельного участка государственным нормативам в области архитектуры, градостроительства и строительства;
  • при наличии рисков потери биоразнообразия;
  • при технической невозможности подключения к точке подключения электрической сети;
  • при изменении земельного участка без изменения точки подключения к электрическим сетям в случае изменения административно-территориальной единицы (района, области).

При актуализации плана размещения ВИЭ изменение земельного участка допускается в пределах одной административно-территориальной единицы (области), за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8 настоящего пункта.

Указывается, что актуализация плана размещения ВИЭ не осуществляется при изменении земельного участка без изменения административно-территориальной единицы (района, области).

Приказ вводится в действие с 22 июня 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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