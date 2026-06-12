Какие поправки внесены в КоАП: расширяется понятие запрещенной пропаганды

11 июня 2026 года опубликованы поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие помимо прочего новый деликт – издание информационной продукции, содержащей сведения и материалы запретного пропагандистского характера. 11 августа правила вступят в силу, пишет Zakon.kz.

В Казахстане запрещена пропаганда войны, нарушения целостности и безопасности государства, разжигание религиозной, национальной и прочей розни. Непосредственно физическому лицу, который занимается такими публичными призывами, грозит уголовное наказание согласно части 1 статьи 179 УК – до 7 лет лишения свободы.

Всех же остальных, кто так и иначе причастен к появлению продукции с соответствующей информацией, ждет административная ответственность по статье 453 КоАП, т.е. штрафы. Об их конкретных размерах, впрочем, уместнее рассказать позже.

Так или иначе – это путем "изготовления, хранения, ввоза, перевозки на территории РК". Закон, однако, точность любит. Как, например, квалифицировать действия гражданина, который не изготавливал и не ввозил в страну пропагандистские материалы? А просто перепостил на своей странице в соцсетях чужую журналистскую статью.

В ныне действующей редакции статьи 453 КоАП – никак. Благодаря же поправкам, которые содержит Закон РК от 10 июня 2026 года № 302-VIII "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях", список запрещенных действий, перечисленных в статье 453 КоАП, расширяется: к ним добавляется издание продукции. И вот как диспозиция нормы будет выглядеть в обновленном виде (дополнение выделено):

"Изготовление, издание, хранение, ввоз, перевозка на территории РК продукции масс-медиа, содержащей сведения и материалы, направленные на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности РК, подрыва безопасности государства, войны, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости, насилия и порнографии".

Говорим "будет выглядеть", поскольку данные поправки вступят в силу 11 августа 2026 года. С этого дня граждане должны быть особенно внимательными, обращаясь с информацией, которая потенциально может быть рассмотрена как пропагандистская.

Кстати, имеется один важный нюанс. Если подобного рода материалы будут изданы, т.е. станут доступны для других лиц – в масс-медиа, виновников ждет одно наказание – меньшее. А именно (согласно части 1 статьи 453 КоАП):

на физлиц – штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге в 2026 году),

на должностных лиц – 25 МРП,

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 50 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – 100 МРП,

на субъектов крупного предпринимательства – 200 МРП.

Если же пропагандистские сведения и материалы содержатся в иной изданной продукции, не относящейся к масс-медиа, то штрафы в разы больше, от 100 до 1500 МРП, т.е. почти 6,5 миллиона (дополнение в первый абзац части 4 статьи 453 КоАП).

Уточним, что согласно Закону РК "О масс-медиа", к ним относятся средства массовой информации и интернет-ресурсы. С первыми все очевидно: СМИ должны быть поставлены на учет в качестве таковых. Ко вторым же, согласно Закону РК "Об информатизации" (пп. 46) статьи 1) относится:

"Информация (в текстовом, графическом, аудиовизуальном или ином виде), размещенная на аппаратно-программном комплексе, имеющем уникальный сетевой адрес и (или) доменное имя и функционирующем в интернете".

Иными словами, практически все, что можно найти во Всемирной паутине: веб-сайты, блоги, маркетплейсы, социальные сети, форумы, мессенджеры, видеохостинги, стриминговые сервисы и прочие платформы.

Что в таком случае не относится к масс-медиа? Вероятно, какие-то "ламповые" способы распространения информации: например, печатная продукция в виде листовок и брошюр (но не газеты – это СМИ) без дублирования в Интернете.

Но, кстати, тут могут возникнуть коллизии. Какой-нибудь онлайн-кинотеатр или прочая библиотека данных, очевидно, относятся, к интернет-ресурсам. Тогда как конкретный фильм или книга, которые можно в них найти, сами по себе таковыми не являются. Или после того, как у них появилась цифровая ипостась, уже являются?

Интересный вопрос. При этом санкции, повторимся, значительно отличаются. На то, чтобы подготовиться к новым требованиям, гражданам и судам и дается стандартное время в 60 дней после опубликования закона.

В завершение уместно напомнить, что хотя дела по административным правонарушениям в рамках статьи 453 КоАП рассматривают судьи, в помощь им бдительность других лиц. Вот какие существуют поводы к возбуждению административных дел согласно статье 802 КоАП:

непосредственное обнаружение уполномоченным должностным лицом факта совершения административного правонарушения; материалы, поступившие из правоохранительных органов, а также других государственных органов, органов местного самоуправления; сообщения или заявления физических и юридических лиц.

А также – что символично в данном случае – информация в масс-медиа.