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Право

Какие перемены ждут педагогов и школьников в новом учебном году

Школьники, ученики, школа, школы, частная школа, частные школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель , фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 17:00 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Когда и менять школьные правила, если не в период летних каникул? 13 июня были опубликованы поправки в законодательство об образовании, а 13 августа 2026 года они вступят в силу. Целью было защитить права учителей, усилив наказание, но в итоге новые штрафы вводить не стали, пишет Zakon.kz.

Поправки предусматривают ответственность для тех руководящих работников в сфере образования, которые, неверно понимая свои полномочия, привлекают педагогов к труду, никак не связанному с исполнением профессиональных обязанностей. Или требуют лишние, никому не нужные отчеты.

Новеллы содержатся в Законе РК от 12 июня 2026 года № 309-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам статуса педагога, образования, здравоохранения и защиты прав ребенка". Что поменялось конкретно?

Во-первых, речь идет о запрете "истребования от педагога отчетности либо информации, не предусмотренной законодательством РК в области образования, а также возложения обязанности по ведению документов одновременно на бумажном носителе и в электронной форме" (дополнение по сравнению с тем, что было раньше, выделено).

Кроме того, нельзя привлекать "к проведению мероприятий негосударственных организаций педагогов государственных организаций образования" любого уровня, а не только среднего, как прежде (поправки в пункт 2 статьи 6 Закона РК "О статусе педагога").

Аналогичные поправки внесены и в часть 7-3 статьи 409 Кодекса РК об административных правонарушениях (посвященной в том числе нарушениям в области образования). Предусмотренная административная ответственность – предупреждение.

Полагаем, однако, что для понимания новеллы простой констатации мало. Приведенному тексту нужен контекст.

"Несвойственные функции" педагогов

Так уж повелось издавна: привлекать учителей на помощь в проведении разного рода "мероприятий". Надо отдать должное законотворцам: они борются с этой традицией. Еще 6 лет назад, в 2020 году в статью 409 КоАП внесена новая часть 7-3, не допускающая помимо прочего:

  • привлечения педагога к видам работ, не связанным с профессиональными обязанностями;
  • истребования у педагога отчетности либо информации, не предусмотренной законодательством РК в области образования;
  • привлечения педагога государственной организации среднего образования при осуществлении им профессиональной деятельности к проведению мероприятий негосударственных организаций.

Но поскольку за нарушение данных требований предусмотрено лишь предупреждение, что "не оказывает должного превентивного эффекта и не препятствует повторным нарушениям", то последовала вторая попытка защитить педагогов от выполнения "несвойственных функций" в законопроекте 2026 года и сопутствующих поправках в КоАП (цитата из сравнительной таблицы к которым и была выше приведена) .

А именно, в санкции статьи 409 КоАП предлагалось заменить предупреждение штрафами – тем самым усилив ответственность за нарушение прав учителей. Ранее Zakon.kz публиковал об этом статью, с которой желающие могут ознакомиться, пройдя по ссылке, поэтому не будем сейчас вдаваться в детали.

Тем более, что в итоговом варианте – после прохождения поправок по этапам законодательного алгоритма – от введения штрафов все-таки отказались. Принятый Закон РК от 12 июня 2026 года № 310-VIII "О внесении изменений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам статуса педагога" санкцию не меняет.

Возможно, законодатели сочли достаточным предупреждение с учетом того, что за повторное нарушение в течение года штрафы все-таки предусматриваются (и раньше предусматривались согласно части 7-4 статьи 409 КоАП:

  • на должностных лиц – в размере 20 МРП, т.е. 86 500 тенге (МРП в 2026 году равен 4 325 тенге);
  • на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 60 МРП;
  • на субъектов среднего предпринимательства – 80 МРП;
  • на субъектов крупного предпринимательства – 120 МРП, т.е. 519 000 тенге.

С другой стороны, дублирование отчетов на бумаге и компьютере все-таки запретили. Как и привлечение педагогов в государственных организациях образования к проведению разного рода неофициальных мероприятий. Причем не только в школах, но и на всех уровнях: от детсадиков до аспирантуры.

Неурочное время

Другой важный момент, касающийся привлечения учителей к исполнению, скажем так, лишней работы – ответственность за учеников вне школы. В Закон РК "О статусе педагога", в статью 6 внесен новый пункт 4:

"Педагог и (или) руководитель организации образования несут ответственность за происшествия, произошедшие с обучающимися или воспитанниками исключительно в период осуществления ими профессиональной деятельности, в том числе в процессе выполнения должностных обязанностей, связанных с образовательной деятельностью".

Здесь тоже необходимо пояснение. На самом деле в законодательстве и ранее не была предусмотрена правовая ответственность педагогов за происшествия между школьниками, если инциденты случились вне территориального и вообще какого бы то ни было контроля администрации. В профильной статье 409 (части 3) КоАП подчеркнуто, что санкция наступает, если легкий вред был нанесен "во время учебного и воспитательного процесса".

А вот не к правовой, но дисциплинарной ответственности привлечь было очень даже возможно и частенько практиковалось. Один из последних таких случаев, когда директор и учителя школы были уволены из-за трагического происшествия с участием выпускников в Алматинской области, и стал, что называется, триггером.

Инцидент был озвучен на традиционной августовской конференции, последовало президентское поручение законодателям, после чего и были разработаны поправки. Новелла, повторим, направлена на недопущение именно дисциплинарной ответственности.

На самом деле это давно напрашивавшееся изменение – разграничить де-юре зоны ответственности между семьей и школой. В свое время и по известным причинам сформировался государственный патернализм в обществе и, в частности, в советской педагогике. Что называется, исторически, но тех пор минула эпоха. А избыточная, гипертрофированная ответственность школы за все, что происходит с учениками, по инерции сохранилась.

Сохранялась.

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Фото Андрей Губенко
Андрей Губенко
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