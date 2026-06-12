Алматинцы смогут ставить машины на платные парковки возле своих домов бесплатно

Акимат города совместно с маслихатом разработали Правила организации дорожного движения в городе Алматы в части, не урегулированной правилами дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Документ устанавливает порядок организации и функционирования парковочных пространств, включая коммунальные и частные парковки, регламентирует вопросы оплаты, льготных категорий, а также бесплатного пользования парковками для жителей в радиусе до 500 метров от места проживания.

Кроме того, проектом определяется порядок доставления (эвакуации) автомобилей, их временного хранения и возврата, а также вводятся требования к специальным стоянкам.

Отдельное внимание в документе уделено регулированию размещения и использования самокатов, включая порядок их стоянки и взаимодействия с операторами.

Также проект регулирует вопросы установки защитных конструкций и регулирующих элементов (шлагбаумов), внедрение автоматизированных систем контроля и развитие интеллектуальной транспортной системы, направленные на повышение безопасности дорожного движения и эффективности управления транспортной инфраструктурой города.

В акимате считают, что новые правила упорядочат парковочное пространство, обеспечат прозрачность и доступность парковок, будут способствовать развитию инфраструктуры для транспортных средств и самокатов, повысят безопасность дорожного движения. Кроме того, они разгрузят улично-дорожную сеть.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 июня.