Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Президент утвердил общенациональную стратегию масштабной цифровизации и внедрения ИИ "Digital Qazaqstan".
- Что меняется в Налоговом кодексе с 1 июля.
- Токаев подписал закон, уточняющий пределы применения специальными госорганами физической силы и оружия. Также подписаны сопутствующие поправки в КОАП, которыми установлена ответственность за издание экстремистских материалов.
- Глава государства провел масштабное назначение и отставку судей.
- Генеральный прокурор получил статус инвестиционного омбудсмена.
- Правительство утвердило Комплексный план развития контейнерных перевозок.
- Приняты новые правила проведения пилотного проекта "Tax Free" по возврату НДС иностранцам.
- С 1 июля в Казахстане вводятся обновленные правила благоустройства городов и населенных пунктов.
- Все фильмы в Казахстане будут проходить предпрокатную экспертизу на выявление опасного контента.
- Для взыскания задолженности по оплате труда действует трехлетний срок исковой давности, установил Конституционный суд.
- Почему отключение интернета и связи по решению КНБ законно, разъяснили в Конституционном суде.
- Нормы об оплате работы ЧСИ по делам об общении с ребенком противоречат Конституции – расходы не должны делиться поровну между сторонами: новое НПКС.
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