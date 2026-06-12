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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 16:58 Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Президент утвердил общенациональную стратегию масштабной цифровизации и внедрения ИИ "Digital Qazaqstan".
  • Что меняется в Налоговом кодексе с 1 июля.
  • Токаев подписал закон, уточняющий пределы применения специальными госорганами физической силы и оружия. Также подписаны сопутствующие поправки в КОАП, которыми установлена ответственность за издание экстремистских материалов.
  • Глава государства провел масштабное назначение и отставку судей.
  • Генеральный прокурор получил статус инвестиционного омбудсмена.
  • Правительство утвердило Комплексный план развития контейнерных перевозок.
  • Приняты новые правила проведения пилотного проекта "Tax Free" по возврату НДС иностранцам.
  • С 1 июля в Казахстане вводятся обновленные правила благоустройства городов и населенных пунктов.
  • Все фильмы в Казахстане будут проходить предпрокатную экспертизу на выявление опасного контента.
  • Для взыскания задолженности по оплате труда действует трехлетний срок исковой давности, установил Конституционный суд.
  • Почему отключение интернета и связи по решению КНБ законно, разъяснили в Конституционном суде.
  • Нормы об оплате работы ЧСИ по делам об общении с ребенком противоречат Конституции – расходы не должны делиться поровну между сторонами: новое НПКС.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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