Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz

Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы получили возможность формировать из своих пенсионных накоплений индивидуальные инвестиционные портфели.

Президент подписал закон "Об охране почв".

Принципы обращения с радиоактивными отходами установили в Казахстане: принят новый закон.

Усилен контроль за деятельностью нотариусов: новые основания для приостановления или лишения лицензии.

Где и как можно использовать Государственный флаг: правительство изменило правила.

Президент переназначил председателя Верховного суда и Генерального прокурора РК.

В Казахстане изменились правила приема в вузы.

Минюст изменил правила оплаты гарантированной государством квалифицированной юридической помощи, оказываемой адвокатами и юрконсультантами.

В МВД обновили ряд государственных услуг по вопросам документирования и регистрации населения: выдачи паспортов и удостоверений, прописки и временной регистрации.

Нацбанк обновил правила выбора внешних управляющих золотовалютными активами.

Актуализированы правила формирования и корректировки ИИН для иностранных граждан.

Обновлены правила выдачи разрешений на постоянное и временное проживание иностранным гражданам.

Новая Конституция позволяет Токаеву повторно баллотироваться на пост президента: разъяснения Конституционного суда.

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