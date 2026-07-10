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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 17:05 Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Казахстанцы получили возможность формировать из своих пенсионных накоплений индивидуальные инвестиционные портфели.
  • Президент подписал закон "Об охране почв".
  • Принципы обращения с радиоактивными отходами установили в Казахстане: принят новый закон.
  • Усилен контроль за деятельностью нотариусов: новые основания для приостановления или лишения лицензии.
  • Где и как можно использовать Государственный флаг: правительство изменило правила.
  • Президент переназначил председателя Верховного суда и Генерального прокурора РК.
  • В Казахстане изменились правила приема в вузы.
  • Минюст изменил правила оплаты гарантированной государством квалифицированной юридической помощи, оказываемой адвокатами и юрконсультантами.
  • В МВД обновили ряд государственных услуг по вопросам документирования и регистрации населения: выдачи паспортов и удостоверений, прописки и временной регистрации.
  • Нацбанк обновил правила выбора внешних управляющих золотовалютными активами.
  • Актуализированы правила формирования и корректировки ИИН для иностранных граждан.
  • Обновлены правила выдачи разрешений на постоянное и временное проживание иностранным гражданам.
  • Новая Конституция позволяет Токаеву повторно баллотироваться на пост президента: разъяснения Конституционного суда.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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