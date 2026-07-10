Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Казахстанцы получили возможность формировать из своих пенсионных накоплений индивидуальные инвестиционные портфели.
- Президент подписал закон "Об охране почв".
- Принципы обращения с радиоактивными отходами установили в Казахстане: принят новый закон.
- Усилен контроль за деятельностью нотариусов: новые основания для приостановления или лишения лицензии.
- Где и как можно использовать Государственный флаг: правительство изменило правила.
- Президент переназначил председателя Верховного суда и Генерального прокурора РК.
- В Казахстане изменились правила приема в вузы.
- Минюст изменил правила оплаты гарантированной государством квалифицированной юридической помощи, оказываемой адвокатами и юрконсультантами.
- В МВД обновили ряд государственных услуг по вопросам документирования и регистрации населения: выдачи паспортов и удостоверений, прописки и временной регистрации.
- Нацбанк обновил правила выбора внешних управляющих золотовалютными активами.
- Актуализированы правила формирования и корректировки ИИН для иностранных граждан.
- Обновлены правила выдачи разрешений на постоянное и временное проживание иностранным гражданам.
- Новая Конституция позволяет Токаеву повторно баллотироваться на пост президента: разъяснения Конституционного суда.
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