Касым-Жомарт Токаев высказался о соглашении США и Ирана

15 июня 2026 года президент Казахстана высказался о соглашении, достигнутом Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в соцсети X Касым-Жомарт Токаев поприветствовал достигнутые договоренности.

"В нынешней сложной международной обстановке данное соглашение имеет исключительно важное значение как для региона, так и всего мирового сообщества. Мы высоко ценим политическую волю сторон, которая позволила восстановить доверие и найти взаимоприемлемые решения. Особо отмечаем лидерство президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, проявившего решимость и стратегическое видение в этот ответственный момент. Приветствуем также конструктивный подход руководства Исламской Республики Иран. Казахстан выражает надежду на то, что подписание данного соглашения заложит прочную основу для укрепления мира и стабильности на Ближнем Востоке и за его пределами", – написал он.

14 июня стало известно, что США и Иран заключили мирное соглашение. Официальная церемония подписания запланирована на пятницу, 19 июня.

"Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех! Настоящим я полностью разрешаю бесплатное открытие Ормузского пролива и одновременно с этим разрешаю немедленное снятие военно-морской блокады Соединенных Штатов. Суда всего мира, запускайте свои двигатели. Пусть нефть течет рекой! Президент Дональд Дж. Трамп", – написал в соцсети Truth social президент США.

По данным местного СМИ Mehr, проект мирного соглашения США и Ирана состоит из 14 пунктов:

Немедленное и постоянное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Приверженность США невмешательству во внутренние дела Ирана и уважение суверенитета Исламской Республики. Полное снятие морской блокады в течение 30 дней. США должны вывести свои войска из Ирана. Ормузский пролив вновь откроется в течение 30 дней по иранским договоренностям. Приостановление санкций в отношении продажи нефти, нефтехимической продукции и ее производных. США и их союзникам необходимо представить планы восстановления Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. 60-дневные переговоры для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и полной отмены первичных, вторичных санкций США и резолюций Совета Безопасности ООН и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Подтверждение Ираном обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия. США обязуются не наращивать свои силы в регионе и не вводить новые санкции. Разблокировка заблокированных 24 миллиардов долларов Ирана в течение 60-дневного периода переговоров. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала переговоров. Формирование механизма контроля за выполнением соглашения. Окончательное соглашение утверждается резолюцией Совета Безопасности ООН. Итоговые переговоры не начнутся до освобождения половины заблокированных денег Ирана, приостановления санкций в отношении иранской нефти и снятия морской блокады. Окончательное соглашение будет заключаться только по вопросу о судьбе обогащенных материалов, снятия санкций, программе восстановления экономики Ирана.

Утром 15 июня стало известно, что цена на нефть рухнула после объявления о мире между США и Ираном.