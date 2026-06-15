Касым-Жомарт Токаев высказался о соглашении США и Ирана
Фото: akorda.kz
15 июня 2026 года президент Казахстана высказался о соглашении, достигнутом Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в соцсети X Касым-Жомарт Токаев поприветствовал достигнутые договоренности.
"В нынешней сложной международной обстановке данное соглашение имеет исключительно важное значение как для региона, так и всего мирового сообщества. Мы высоко ценим политическую волю сторон, которая позволила восстановить доверие и найти взаимоприемлемые решения. Особо отмечаем лидерство президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, проявившего решимость и стратегическое видение в этот ответственный момент. Приветствуем также конструктивный подход руководства Исламской Республики Иран. Казахстан выражает надежду на то, что подписание данного соглашения заложит прочную основу для укрепления мира и стабильности на Ближнем Востоке и за его пределами", – написал он.
14 июня стало известно, что США и Иран заключили мирное соглашение. Официальная церемония подписания запланирована на пятницу, 19 июня.
"Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех! Настоящим я полностью разрешаю бесплатное открытие Ормузского пролива и одновременно с этим разрешаю немедленное снятие военно-морской блокады Соединенных Штатов. Суда всего мира, запускайте свои двигатели. Пусть нефть течет рекой! Президент Дональд Дж. Трамп", – написал в соцсети Truth social президент США.
По данным местного СМИ Mehr, проект мирного соглашения США и Ирана состоит из 14 пунктов:
- Немедленное и постоянное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.
- Приверженность США невмешательству во внутренние дела Ирана и уважение суверенитета Исламской Республики.
- Полное снятие морской блокады в течение 30 дней.
- США должны вывести свои войска из Ирана.
- Ормузский пролив вновь откроется в течение 30 дней по иранским договоренностям.
- Приостановление санкций в отношении продажи нефти, нефтехимической продукции и ее производных.
- США и их союзникам необходимо представить планы восстановления Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов.
- 60-дневные переговоры для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и полной отмены первичных, вторичных санкций США и резолюций Совета Безопасности ООН и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
- Подтверждение Ираном обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия.
- США обязуются не наращивать свои силы в регионе и не вводить новые санкции.
- Разблокировка заблокированных 24 миллиардов долларов Ирана в течение 60-дневного периода переговоров. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала переговоров.
- Формирование механизма контроля за выполнением соглашения.
- Окончательное соглашение утверждается резолюцией Совета Безопасности ООН.
- Итоговые переговоры не начнутся до освобождения половины заблокированных денег Ирана, приостановления санкций в отношении иранской нефти и снятия морской блокады. Окончательное соглашение будет заключаться только по вопросу о судьбе обогащенных материалов, снятия санкций, программе восстановления экономики Ирана.
Утром 15 июня стало известно, что цена на нефть рухнула после объявления о мире между США и Ираном.
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