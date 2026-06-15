Казахстанские учителя пройдут аттестацию с 1 сентября 2026 года

Приказом и.о. министра просвещения РК от 5 июня 2026 года запущен пилотный проект по проведению аттестации педагогов, сообщает Zakon.kz.

"Запустить пилотный проект по проведению аттестации педагогов с 1 сентября 2026 года", – говорится в документе.

Аттестация педагогов проводится не реже одного раза в пять лет.

Участниками пилотного проекта являются педагоги:

из числа лиц, подлежащих аттестации, не прошедших пороговое значение ОЗП на заявленную квалификационную категорию, при первой попытке сдачи ОЗП до 1 сентября 2026 года;

из числа лиц, подлежащих аттестации или претендующих на досрочную аттестацию, которые на момент запуска пилотного проекта зарегистрированы на ОЗП, но не приступили к прохождению тестирования либо не прошли регистрацию на ОЗП.

Аттестация не распространяются на педагогов, впервые приступающих к профессиональной деятельности.

Педагоги при аттестации на присвоение (подтверждение) квалификационной категории на основании заявления проходят квалификационную оценку, комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности.

Указывается, что аттестация для педагогов, имеющих педагогическое или иное профессиональное образование по соответствующему профилю или документ о педагогической переподготовке с присвоением соответствующей квалификации, осуществляется в соответствии с Профессиональным стандартом и квалификационными характеристиками с соблюдением сроков прохождения и принципа последовательности квалификационной категории.

Присвоение (подтверждение) квалификационной категории педагогам осуществляется по занимаемой должности.

При преподавании предметов (дисциплин), указанных в дипломе об образовании как одна специальность, присвоение квалификационной категории проводится по основной должности.

Педагогам организаций технического и профессионального, послесреднего образования (учебно-производственных комбинатов) присвоение (подтверждение) квалификационной категории проводится в соответствии с преподаваемым профилем или по занимаемой должности.

При соответствии профессионального цифрового профиля педагоги проходят квалификационную оценку и комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности для присвоения квалификационной категории, имеющие:

"вторую категорию" – "педагог-модератор";

"первую категорию", "высшую категорию" – "педагог-эксперт".

При преподавании педагогом предметов (дисциплин) или курсов, по которым не осуществляется профессиональная подготовка специалистов в организациях высшего или послевузовского образования, технического и профессионального, послесреднего образования, за ним сохраняется ранее полученная категория.

Правила также устанавливают требования, предъявляемые для присвоения (подтверждения) квалификационных категорий.

Приказ вступает в силу с 1 августа 2026 года.