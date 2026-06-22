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Право

Утверждены правила журналирования действий пользователей интернет-портала открытых данных

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 11:21 Фото: freepik
Министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 17 июня 2026 года утвердил Правила журналирования действий пользователей интернет-портала открытых данных, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены понятия:

  • интернет-портал открытых данных – государственный цифровой ресурс, предназначенный для централизованного размещения, описания, хранения, поиска, доступа и повторного использования открытых цифровых данных, а также предоставления программных интерфейсов для машинного доступа к таким данным;
  • журналирование действий пользователей на интернет-портале открытых данных – процесс записи действий пользователей интернет-портала открытых данных в журнал событий в виде цифровых событий;
  • пользователь интернет-портала открытых данных – физическое или юридическое лицо, осуществляющее доступ к интернет-порталу открытых данных;
  • цифровое событие – зафиксированное в цифровой форме обстоятельство, возникшее в результате действий субъекта цифровой среды или функционирования цифрового объекта и отражающее параметры их взаимодействия в цифровой среде.

Оператор обеспечивает техническое сопровождение, кибербезопасность, бесперебойную доступность, актуальность размещенных открытых данных, а также журналирование.

Журналирование производится в автоматизированном режиме посредством программного обеспечения (ПО).

Для обеспечения журналирования оператор осуществляет:

  • настройку ПО журналирования на перечень и типы цифровых событий, подлежащих журналированию, определенных в правилах проведения мониторинга обеспечения кибербезопасности цифровых объектов "цифрового правительства" и критически важных цифровых объектов и виды доступов к журналам событий сотрудников оператора, защищающие их от удаления, изменения и несанкционированного просмотра;
  • синхронизацию времени журналов событий путем подключения серверов интернет-портала открытых данных к инфраструктуре источника точного времени.

Правилами устанавливается последовательность действий ПО журналирования:

  • создание цифрового события в момент совершения действия пользователем в компоненте интернет-портала открытых данных;
  • преобразование цифрового события в его структурированную форму согласно Правилам мониторинга;
  • проверка соответствия цифрового события перечню и типу событий, подлежащих журналированию;
  • определение компонента интернет-портала открытых данных, в чей журнал событий необходимо произвести запись о цифровом событии;
  • осуществление записи в журнал событий.

По результатам журналирования оператор:

  • еженедельно осуществляет просмотр журналов событий и их анализ с целью фильтрации и поиска событий сбоя и (или) нарушений кибербезопасности;
  • еженедельно проводит резервное копирование и архивирование журналов событий;
  • обеспечивает физическую сохранность и хранение журналов событий не менее трех лет в архивированном виде и в оперативном доступе не менее двух месяцев.

Приказ вводится в действие с 12 июля.

Мы сообщали, что в Казахстане определили критерии технологически сложных цифровых объектов "цифрового правительства".

Также мы рассказывали, что утверждены требования к цифровому пространству казахстанцев.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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