Утверждены правила журналирования действий пользователей интернет-портала открытых данных

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 17 июня 2026 года утвердил Правила журналирования действий пользователей интернет-портала открытых данных, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены понятия:

интернет-портал открытых данных – государственный цифровой ресурс, предназначенный для централизованного размещения, описания, хранения, поиска, доступа и повторного использования открытых цифровых данных, а также предоставления программных интерфейсов для машинного доступа к таким данным;

– государственный цифровой ресурс, предназначенный для централизованного размещения, описания, хранения, поиска, доступа и повторного использования открытых цифровых данных, а также предоставления программных интерфейсов для машинного доступа к таким данным; журналирование действий пользователей на интернет-портале открытых данных – процесс записи действий пользователей интернет-портала открытых данных в журнал событий в виде цифровых событий;

– процесс записи действий пользователей интернет-портала открытых данных в журнал событий в виде цифровых событий; пользователь интернет-портала открытых данных – физическое или юридическое лицо, осуществляющее доступ к интернет-порталу открытых данных;

– физическое или юридическое лицо, осуществляющее доступ к интернет-порталу открытых данных; цифровое событие – зафиксированное в цифровой форме обстоятельство, возникшее в результате действий субъекта цифровой среды или функционирования цифрового объекта и отражающее параметры их взаимодействия в цифровой среде.

Оператор обеспечивает техническое сопровождение, кибербезопасность, бесперебойную доступность, актуальность размещенных открытых данных, а также журналирование.

Журналирование производится в автоматизированном режиме посредством программного обеспечения (ПО).

Для обеспечения журналирования оператор осуществляет:

настройку ПО журналирования на перечень и типы цифровых событий, подлежащих журналированию, определенных в правилах проведения мониторинга обеспечения кибербезопасности цифровых объектов "цифрового правительства" и критически важных цифровых объектов и виды доступов к журналам событий сотрудников оператора, защищающие их от удаления, изменения и несанкционированного просмотра;

синхронизацию времени журналов событий путем подключения серверов интернет-портала открытых данных к инфраструктуре источника точного времени.

Правилами устанавливается последовательность действий ПО журналирования:

создание цифрового события в момент совершения действия пользователем в компоненте интернет-портала открытых данных;

преобразование цифрового события в его структурированную форму согласно Правилам мониторинга;

проверка соответствия цифрового события перечню и типу событий, подлежащих журналированию;

определение компонента интернет-портала открытых данных, в чей журнал событий необходимо произвести запись о цифровом событии;

осуществление записи в журнал событий.

По результатам журналирования оператор:

еженедельно осуществляет просмотр журналов событий и их анализ с целью фильтрации и поиска событий сбоя и (или) нарушений кибербезопасности;

еженедельно проводит резервное копирование и архивирование журналов событий;

обеспечивает физическую сохранность и хранение журналов событий не менее трех лет в архивированном виде и в оперативном доступе не менее двух месяцев.

Приказ вводится в действие с 12 июля.

Мы сообщали, что в Казахстане определили критерии технологически сложных цифровых объектов "цифрового правительства".

Также мы рассказывали, что утверждены требования к цифровому пространству казахстанцев.