Утверждены правила журналирования действий пользователей интернет-портала открытых данных
Фото: freepik
Министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 17 июня 2026 года утвердил Правила журналирования действий пользователей интернет-портала открытых данных, сообщает Zakon.kz.
Правилами определены понятия:
- интернет-портал открытых данных – государственный цифровой ресурс, предназначенный для централизованного размещения, описания, хранения, поиска, доступа и повторного использования открытых цифровых данных, а также предоставления программных интерфейсов для машинного доступа к таким данным;
- журналирование действий пользователей на интернет-портале открытых данных – процесс записи действий пользователей интернет-портала открытых данных в журнал событий в виде цифровых событий;
- пользователь интернет-портала открытых данных – физическое или юридическое лицо, осуществляющее доступ к интернет-порталу открытых данных;
- цифровое событие – зафиксированное в цифровой форме обстоятельство, возникшее в результате действий субъекта цифровой среды или функционирования цифрового объекта и отражающее параметры их взаимодействия в цифровой среде.
Оператор обеспечивает техническое сопровождение, кибербезопасность, бесперебойную доступность, актуальность размещенных открытых данных, а также журналирование.
Журналирование производится в автоматизированном режиме посредством программного обеспечения (ПО).
Для обеспечения журналирования оператор осуществляет:
- настройку ПО журналирования на перечень и типы цифровых событий, подлежащих журналированию, определенных в правилах проведения мониторинга обеспечения кибербезопасности цифровых объектов "цифрового правительства" и критически важных цифровых объектов и виды доступов к журналам событий сотрудников оператора, защищающие их от удаления, изменения и несанкционированного просмотра;
- синхронизацию времени журналов событий путем подключения серверов интернет-портала открытых данных к инфраструктуре источника точного времени.
Правилами устанавливается последовательность действий ПО журналирования:
- создание цифрового события в момент совершения действия пользователем в компоненте интернет-портала открытых данных;
- преобразование цифрового события в его структурированную форму согласно Правилам мониторинга;
- проверка соответствия цифрового события перечню и типу событий, подлежащих журналированию;
- определение компонента интернет-портала открытых данных, в чей журнал событий необходимо произвести запись о цифровом событии;
- осуществление записи в журнал событий.
По результатам журналирования оператор:
- еженедельно осуществляет просмотр журналов событий и их анализ с целью фильтрации и поиска событий сбоя и (или) нарушений кибербезопасности;
- еженедельно проводит резервное копирование и архивирование журналов событий;
- обеспечивает физическую сохранность и хранение журналов событий не менее трех лет в архивированном виде и в оперативном доступе не менее двух месяцев.
Приказ вводится в действие с 12 июля.
Мы сообщали, что в Казахстане определили критерии технологически сложных цифровых объектов "цифрового правительства".
Также мы рассказывали, что утверждены требования к цифровому пространству казахстанцев.
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