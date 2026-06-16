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Право

Государственный кадастр недвижимости полностью переведут в онлайн-формат

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Подготовлен совместный приказ МИИ и цифрового развития и министра юстиции "О реализации пилотного проекта по оказанию госуслуги "Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество" через платформы организаций с применением блокчейн, сообщает Zakon.kz.

Госуслуга позволит производить онлайн-регистрацию залога недвижимого имущества через информационные системы организаций, имеющих интеграционное взаимодействие с информационной системой "Единый государственный кадастр недвижимости" для подачи электронных заявок посредством блокчейн.

Отмечается, что реализация данного проекта позволит полностью автоматизировать процесс оказания государственной услуги.

"Перевод данной услуги в полноценный онлайн-формат в дальнейшем позволит предоставлять государственные услуги в цифровом виде", –- отмечают разработчики документа.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 июня.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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