Изменились правила аккредитации каналов коммуникаций госорганов с населением

Министр культуры и информации приказом от 9 июня 2026 года внесла изменения в Правила формирования и ведения реестра, а также аккредитации каналов коммуникаций государственных органов с населением, сообщает Zakon.kz

В правилах актуализировано понятие

система электронного документооборота (СЭД) – система обмена электронными документами, отношения между участниками которой регулируются Цифровым кодексом РК.

Заявитель направляет заявку для аккредитации канала коммуникаций в уполномоченный орган посредством СЭД.

Внесено дополнение, согласно которому:

В случае организации контакт-центра государственного органа уполномоченный орган в сфере телекоммуникаций направляет заявление и соответствующие документы государственного органа для проведения аккредитации.

По результатам рассмотрения заявки в течение двух рабочих дней со дня принятия решения уполномоченный орган уведомляет посредством СЭД заявителя или уполномоченный орган в сфере телекоммуникаций (в случае организации контакт-центра государственного органа) о прохождении аккредитации и включении канала коммуникаций в реестр либо об отказе в аккредитации.

Также правилами определено, что контакт-центры госорганов будут проходить периодическую аттестацию.

В частности, говорится, что уполномоченный орган осуществляет периодическую аттестацию контакт-центров государственных органов не реже одного раза в два года.

Государственный орган, в отношении контакт-центра которого планируется провести аттестацию, информируется об этом за три месяца до истечения двухлетнего периода.

По результатам проведенной периодической аттестации принимается одно из следующих решений:

аккредитовать;

отказать в аккредитации.

О принятом решении в течение двух рабочих дней информируется уполномоченный орган в сфере телекоммуникаций, государственный орган, в отношении контакт-центра которого проводилась аттестация, вносятся соответствующие изменения в реестр каналов коммуникаций государственных органов с населением.

Приказ вводится в действие с 27 июня за исключением норм, которые вводятся с 12 июля.