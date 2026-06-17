Изменились правила аккредитации каналов коммуникаций госорганов с населением
В правилах актуализировано понятие
система электронного документооборота (СЭД) – система обмена электронными документами, отношения между участниками которой регулируются Цифровым кодексом РК.
Заявитель направляет заявку для аккредитации канала коммуникаций в уполномоченный орган посредством СЭД.
Внесено дополнение, согласно которому:
В случае организации контакт-центра государственного органа уполномоченный орган в сфере телекоммуникаций направляет заявление и соответствующие документы государственного органа для проведения аккредитации.
По результатам рассмотрения заявки в течение двух рабочих дней со дня принятия решения уполномоченный орган уведомляет посредством СЭД заявителя или уполномоченный орган в сфере телекоммуникаций (в случае организации контакт-центра государственного органа) о прохождении аккредитации и включении канала коммуникаций в реестр либо об отказе в аккредитации.
Также правилами определено, что контакт-центры госорганов будут проходить периодическую аттестацию.
В частности, говорится, что уполномоченный орган осуществляет периодическую аттестацию контакт-центров государственных органов не реже одного раза в два года.
Государственный орган, в отношении контакт-центра которого планируется провести аттестацию, информируется об этом за три месяца до истечения двухлетнего периода.
По результатам проведенной периодической аттестации принимается одно из следующих решений:
- аккредитовать;
- отказать в аккредитации.
О принятом решении в течение двух рабочих дней информируется уполномоченный орган в сфере телекоммуникаций, государственный орган, в отношении контакт-центра которого проводилась аттестация, вносятся соответствующие изменения в реестр каналов коммуникаций государственных органов с населением.
Приказ вводится в действие с 27 июня за исключением норм, которые вводятся с 12 июля.