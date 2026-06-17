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Право

Минобороны сможет привлекать казахстанцев к военной разведке

Министерство обороны РК, МО РК, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 12:22 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство постановлением от 12 июня 2026 года внесло изменения и дополнения в Положение о Министерстве обороны Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Поправками расширены права ведомства:

  • принимать обязательные для исполнения правовые акты в пределах своей компетенции;
  • запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую информацию и материалы;
  • создавать консультативно-совещательные и экспертные комиссии в пределах своей компетенции;
  • обращаться в суд;
  • привлекать к проведению проверок и экспертиз специалистов из других организаций;
  • привлекать граждан РК на добровольной основе в качестве внештатных оперативных сотрудников органов военной разведки министерства (новое. - Прим. ред.);
  • делегировать часть своих полномочий и функций ведомству в установленном законодательством порядке;
  • вносить президенту РК и в правительство предложения по совершенствованию деятельности в сферах, регулируемых министерством;
  • получать и использовать спонсорскую, благотворительную помощь, а также помощь, оказываемую в рамках военно-технического сотрудничества.

Также министерству добавлена новая функция:

  • утверждает правила привлечения к работе граждан Республики Казахстан на добровольной основе в качестве внештатных оперативных сотрудников органов военной разведки министерства.

Постановление вводится в действие с 27 июня.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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