Минобороны сможет привлекать казахстанцев к военной разведке

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Правительство постановлением от 12 июня 2026 года внесло изменения и дополнения в Положение о Министерстве обороны Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Поправками расширены права ведомства: принимать обязательные для исполнения правовые акты в пределах своей компетенции;

запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую информацию и материалы;

создавать консультативно-совещательные и экспертные комиссии в пределах своей компетенции;

обращаться в суд;

привлекать к проведению проверок и экспертиз специалистов из других организаций;

привлекать граждан РК на добровольной основе в качестве внештатных оперативных сотрудников органов военной разведки министерства ( новое. - Прим. ред.) ;

; делегировать часть своих полномочий и функций ведомству в установленном законодательством порядке;

вносить президенту РК и в правительство предложения по совершенствованию деятельности в сферах, регулируемых министерством;

получать и использовать спонсорскую, благотворительную помощь, а также помощь, оказываемую в рамках военно-технического сотрудничества. Также министерству добавлена новая функция: утверждает правила привлечения к работе граждан Республики Казахстан на добровольной основе в качестве внештатных оперативных сотрудников органов военной разведки министерства. Постановление вводится в действие с 27 июня.

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