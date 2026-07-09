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Право

Работа портала для организации строительства по принципу "одного окна": обновлены правила

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы , фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 10:28 Фото: freepik
Приказом министра промышленности и строительства от 29 июня 2026 года утверждены правила, определяющие порядок ведения портала и цифровых систем для организации проведения строительства по принципу "одного окна", сообщает Zakon.kz.

Цифровая система для организации проведения строительства по принципу "одного окна" (ЦС) – интегрированная с Порталом цифровая система, предназначена для автоматизации операций, связанных с ведением строительной документации и контроля строящихся объектов в электронной форме.

Для автоматизации процедур и операций, связанных со строительством, портал обеспечивает:

  • регистрацию пользователей;
  • загрузку и хранение электронных и цифровых документов;
  • предоставление доступа пользователям сведений, электронных и цифровых документов в организации строительного производства при строительстве новых, а также реконструкции и ремонте действующих объектов (предприятий, зданий, сооружений и их комплексов) всех отраслей экономики;
  • передачу пользователю информации о процессах строительства, а также их дальнейшее хранение;
  • обмен информацией с интегрированными интернет-ресурсами и ЦС.

Для регистрации на портале пользователь посредством системы внутреннего электронного документооборота направляет в ведомство уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства запрос о необходимости создания учетных записей на портале и назначений соответствующих ролей согласно функциональным обязанностям сотрудника.

В запросе пользователь указывает перечень сотрудников, которым необходимо предоставить доступ к порталу, с указанием: фамилии, имени, отчества (при его наличии), индивидуального идентификационного номера, должности, а также требуемой роли в портале.

Ведомство уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства с момента поступления запроса в течение пяти рабочих дней подтверждает либо отказывает пользователю в регистрации на портале.

Основанием для отказа в регистрации на портале являются недостоверные сведения, а также наличие обратившегося пользователя в списке ранее зарегистрированных пользователей портала.

Подтверждением в регистрации на портале является создание учетной записи пользователям и назначение соответствующей роли согласно функциональным обязанностям сотрудника.

Для активации доступа сотрудник самостоятельно осуществляет вход на портал с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

После успешной аутентификации посредством ЭЦП пользователю автоматически присваивается ранее назначенная роль и предоставляется доступ к функционалу системы в соответствии с полномочиями данной роли.

Предусмотрено, что пользователь со дня регистрации на Портале и до ввода объекта в эксплуатацию посредством личного кабинета формирует цифровые документы о новом строительстве, а также реконструкции и ремонте действующих объектов (предприятий, зданий, сооружений и их комплексов) или загружает электронные документы.

Загруженные электронные документы или сформированные цифровые документы на портале подлежат удостоверению ЭЦП лица, обладающего полномочиями на удостоверение данного документа.

Сведения о ходе строительного процесса, а также электронные или цифровые документы, подписанные пользователем с использованием ЭЦП, пересылаются одним пользователем в личный кабинет другого пользователя портала.

Указывается, что электронные и цифровые документы, размещенные на портале и удостоверенные ЭЦП, не подлежат удалению, изменению или замене в течение срока их хранения на портале.

Информация по организации проведения строительства, в том числе соответствующие электронные и цифровые документы, предоставленные на портал или в ЦС его пользователями, хранятся в течение всего срока эксплуатации объекта.

Также утвержден порядок ведения цифровых систем для организации проведения строительства по принципу "одного окна".

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.

При этом ранее действовавшие правила утрачивают силу.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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