Определены критерии технологически сложных цифровых объектов "цифрового правительства"
Фото: freepik
Министр искусственного интеллекта и цифрового развития подписал приказ от 11 июня 2026 года об определении критериев отнесения цифровых объектов "цифрового правительства" к технологически сложным цифровым объектам "цифрового правительства", сообщает Zakon.kz.
Критериями отнесения цифровых объектов к технологически сложным цифровым объектам "цифрового правительства" являются:
- реализация проектов с длительным внедрением и поэтапным вводом в промышленную эксплуатацию;
- срок разработки более 12 месяцев;
- высокая функциональная и архитектурная сложность решения;
- реализация высоконагруженных систем, предусматривающих одновременную работу более 5 000 пользователей, обработку более 300 транзакций в секунду и хранение более 50 000 000 записей в базе данных;
- использование проприетарного лицензируемого (закрытого) программного обеспечения;
- использование технологического стека, не поддерживаемого платформой Qaztech;
- необходимость размещения в специализированных или изолированных контурах;
- необходимость использования специализированной аппаратной инфраструктуры;
- необходимость использования выделенной серверной или сетевой инфраструктуры;
- реализация транзакционных цифровых систем с требованиями к гарантированной целостности данных и непрерывности обработки операций (финансовые, платежные системы);
- реализация систем видеоаналитики;
- межгосударственный характер проекта;
- цифровые системы с применением искусственного интеллекта.
Приказ вводится в действие с 12 июля.
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