Определены критерии технологически сложных цифровых объектов "цифрового правительства"

Фото: freepik

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития подписал приказ от 11 июня 2026 года об определении критериев отнесения цифровых объектов "цифрового правительства" к технологически сложным цифровым объектам "цифрового правительства", сообщает Zakon.kz.

Критериями отнесения цифровых объектов к технологически сложным цифровым объектам "цифрового правительства" являются: реализация проектов с длительным внедрением и поэтапным вводом в промышленную эксплуатацию;

срок разработки более 12 месяцев;

высокая функциональная и архитектурная сложность решения;

реализация высоконагруженных систем, предусматривающих одновременную работу более 5 000 пользователей, обработку более 300 транзакций в секунду и хранение более 50 000 000 записей в базе данных;

пользователей, обработку в секунду и хранение в базе данных; использование проприетарного лицензируемого (закрытого) программного обеспечения;

использование технологического стека, не поддерживаемого платформой Qaztech;

необходимость размещения в специализированных или изолированных контурах;

необходимость использования специализированной аппаратной инфраструктуры;

необходимость использования выделенной серверной или сетевой инфраструктуры;

реализация транзакционных цифровых систем с требованиями к гарантированной целостности данных и непрерывности обработки операций (финансовые, платежные системы);

реализация систем видеоаналитики;

межгосударственный характер проекта;

цифровые системы с применением искусственного интеллекта. Приказ вводится в действие с 12 июля.

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