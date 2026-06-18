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Право

Определены критерии технологически сложных цифровых объектов "цифрового правительства"

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы , фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 10:29 Фото: freepik
Министр искусственного интеллекта и цифрового развития подписал приказ от 11 июня 2026 года об определении критериев отнесения цифровых объектов "цифрового правительства" к технологически сложным цифровым объектам "цифрового правительства", сообщает Zakon.kz.

Критериями отнесения цифровых объектов к технологически сложным цифровым объектам "цифрового правительства" являются:

  • реализация проектов с длительным внедрением и поэтапным вводом в промышленную эксплуатацию;
  • срок разработки более 12 месяцев;
  • высокая функциональная и архитектурная сложность решения;
  • реализация высоконагруженных систем, предусматривающих одновременную работу более 5 000 пользователей, обработку более 300 транзакций в секунду и хранение более 50 000 000 записей в базе данных;
  • использование проприетарного лицензируемого (закрытого) программного обеспечения;
  • использование технологического стека, не поддерживаемого платформой Qaztech;
  • необходимость размещения в специализированных или изолированных контурах;
  • необходимость использования специализированной аппаратной инфраструктуры;
  • необходимость использования выделенной серверной или сетевой инфраструктуры;
  • реализация транзакционных цифровых систем с требованиями к гарантированной целостности данных и непрерывности обработки операций (финансовые, платежные системы);
  • реализация систем видеоаналитики;
  • межгосударственный характер проекта;
  • цифровые системы с применением искусственного интеллекта.

Приказ вводится в действие с 12 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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