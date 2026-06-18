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Право

Минтруда скорректировало нормы по охране труда, трудовым книжкам и соцплатежам

Работники, работник, рабочий, рабочие, люди на производстве, производство, завод, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 11:42 Фото: pixabay
Министр труда приказом от 15 июня 2026 года внес изменения в ряд приказов, регулирующих вопросы безопасности и охраны труда, а также трудовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Корректировки внесены в ряд документов, в частности:

  • обновлена форма предписания о выплате работодателем заработной платы;
  • в Правилах декларирования деятельности работодателя уточняется понятие "государственные инспекторы труда";
  • в Правилах разработки, утверждения и пересмотра инструкции по безопасности и охране труда работодателем термин "законодательные акты" заменен на "законы";
  • в Правилах принятия нормативных правовых актов в области безопасности и охраны труда термин "законодательные акты" заменен на "законы";
  • аналогичное уточнение внесено в критерии разработки нормативных правовых актов в области безопасности и охраны труда;
  • в форме трудовой книжки скорректированы отдельные формулировки, включая реквизит "Отчество (при его наличии)" и ссылки на основания прекращения трудового договора;
  • аналогичное изменение в форме акта специального расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью;
  • в Правилах удержания и перечисления оператором интернет-платформы налогов, пенсионных взносов и соцотчислений уточнено написание национальной валюты – вместо "тенге" используется "теңге".

Приказ вводится в действие с 1 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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