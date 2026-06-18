Минтруда скорректировало нормы по охране труда, трудовым книжкам и соцплатежам

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Министр труда приказом от 15 июня 2026 года внес изменения в ряд приказов, регулирующих вопросы безопасности и охраны труда, а также трудовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Корректировки внесены в ряд документов, в частности: обновлена форма предписания о выплате работодателем заработной платы;

в Правилах декларирования деятельности работодателя уточняется понятие "государственные инспекторы труда";

в Правилах разработки, утверждения и пересмотра инструкции по безопасности и охране труда работодателем термин "законодательные акты" заменен на "законы";

в Правилах принятия нормативных правовых актов в области безопасности и охраны труда термин "законодательные акты" заменен на "законы";

аналогичное уточнение внесено в критерии разработки нормативных правовых актов в области безопасности и охраны труда;

в форме трудовой книжки скорректированы отдельные формулировки, включая реквизит "Отчество (при его наличии)" и ссылки на основания прекращения трудового договора;

аналогичное изменение в форме акта специального расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью;

в Правилах удержания и перечисления оператором интернет-платформы налогов, пенсионных взносов и соцотчислений уточнено написание национальной валюты – вместо "тенге" используется "теңге". Приказ вводится в действие с 1 июля.

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