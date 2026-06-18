Какие требования будут предъявлять к филиалам зарубежных вузов в Казахстане

В Казахстане меняют правила, которым должны следовать филиалы зарубежных вузов, чтобы вести образовательную деятельность. Точнее сказать – создают такие общие правила. Поскольку до сих пор открытие филиалов иностранных вузов определялось международными соглашениями, рассказывает Zakon.kz.

В Закон РК "Об образовании" вносится новая статья 36-1 "Образовательная деятельность филиалов зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования и иностранных учебных заведений". А также соответствующие дополнения в статьи 39 и 42 Закона, регулирующие порядок выдачи дипломов, а также создание и прекращение деятельности организаций образования.

Согласно новым правилам, к филиалам иностранных вузов и организациям послевузовского образования предъявляются следующие требования:

разрешительный документ головной организации высшего и (или) послевузовского образования, выданного в стране его регистрации;

чтобы выдавать дипломы, головные вузы должны быть внесены в реестр признанных аккредитационных органов, в том числе зарубежных;

аккредитация уполномоченного органа в РК (Министерства науки и ВО);

качество образования не ниже требований государственных стандартов образования РК с обязательным изучением дисциплин "История Казахстана" и "Казахский язык";

создание студентам условий для проживания – предоставление общежития.

Что еще важно: филиалы могут создаваться на основе международных договоров РК или "по решению уполномоченного органа в области науки и высшего образования".

Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам статуса педагога, образования, здравоохранения и защиты прав ребенка", содержащий вышеупомянутые поправки, был опубликован 13 июня, а вступает в силу 13 августа 2026 года.

Новеллы интересны тем, что до сих требования к работе филиалов зарубежных вузов не были зафиксированы в Законе РК "Об образовании". В результате многочисленные критерии, которым должны соответствовать казахстанские университеты и академии, не распространялись на такие филиалы. Их деятельность регулировалась международными договорами, весьма лаконичными.

Так, например, функционирование обособленного подразделения Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на имущественной базе Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева определяется отдельным документом – Соглашением между правительством РК и правительством РФ, заключенным в Челябинске 9.11.2017.

А скажем, филиал "Восход" Московского авиационного института действует в городе Байконуре на основании Соглашения между Министерством образования РК и Государственным комитетом РФ по высшему образованию о подготовке специалистов в области космической техники из числа граждан РК для комплекса "Байконур" от 4.08.1995.

Повторимся, что касается требований к филиалам данных вузов, они порой крайне краткие и умещаются (если речь идет, например, о филиале МГУ в Астане), в сущности, в одной статье 4 соответствующего Соглашения:

"Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности филиала осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Государственная аттестация филиала Казахстанской Стороной не проводится".

Правда, в 2022 году попытка сформулировать некие общие правила была сделана. А именно заключено Соглашение между правительством РК и правительством РФ о создании и функционировании филиалов организаций высшего и послевузовского образования РК в РФ и филиалов образовательных организаций высшего образования РФ в РК от 24.02. 2022 года.

Но, во-первых, это был опять-таки международный договор, а во-вторых, двухсторонний, касающийся лишь Казахстана и России. Правда, там были прописаны некоторые требования, о которых прежде не говорилось и которые, кстати, более акцентировано сформулировали через несколько лет в поправках от 12.06.2026.

Впрочем, важно помнить, что как на уже созданные, так и на те филиалы, что будут созданы на основе международных соглашений, новые нормы в статьях Закона РК "Об образовании" распространяются лишь в той части, которая не противоречат положениям международных договоров.

Приоритет этих последних, ратифицированных Республикой Казахстан, над ее законами – положение действующей Конституции от 30.08.1995 (пункт 3 статьи 4), и хотя в новой Конституции от 15.03.2026, которая вступает в силу 1 июля, данной нормы уже нет, она сохраняется в пункте 2 статьи 6 Закона РК "О правовых актах".