Мониторинг земель: что изменилось в правилах

Министр сельского хозяйства приказом от 12 июня 2026 года внес поправки в Правила ведения мониторинга земель и пользования его данными в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Мониторинг земель включает следующие виды работ:

установление базовой (исходной) линии и целевых показателей состояния земель, включая:

оценку текущего состояния земельных ресурсов (растительный покров, продуктивность, деградация, опустынивание и иные показатели);

формирование базовых карт и данных для отслеживания изменений;

мониторинг изменения состояния растительного покрова природных кормовых угодий:

использование данных дистанционного зондирования земель для отслеживания изменений землепользования и растительного покрова;

мониторинг показателей продуктивности земель (в том числе, растительного покрова и биомассы), состояния почв (состояние органического углерода) и деградации;

формирование временных рядов данных, для оценки тенденций изменения состояния земель (улучшение, ухудшение, стабильное состояние);

сбор и анализ полевых данных и наземных наблюдений о состоянии земель, деградации, состоянии почв и растительности;

анализ видов деградации земель и изменений землепользования включая:

выявление и анализ факторов, приводящих к деградации земель (засуха, опустынивание, эрозия почв, нерациональное землепользование и иные факторы);

геопространственный анализ зон риска, выявление очагов деградации и участков, требующих принятие приоритетных мер.

Поправками установлено, что республиканским государственным предприятием, действующим на праве хозяйственного ведения, созданным по решению правительства мониторинг земель осуществляется по единой системе на территории Республики Казахстан.

Ведение мониторинга земель по решению правительства и местных исполнительных органов осуществляется за счет бюджетных средств в соответствии со статьей 163 Земельного кодекса.

Для проведения мониторинга земель определяется территориально-зональная сеть пунктов наблюдений за состоянием земель.

Территориально-зональная сеть мониторинга включает стационарные и полустационарные пункты наблюдения за состоянием земель.

Стационарные пункты наблюдений создаются для систематического получения информации о состоянии земель с заданной полнотой и точностью. К таким пунктам относятся стационарные площадки, ключевые участки и полигоны.

Полустационарные пункты наблюдений (полустационарные площадки, профиль) организуются в зависимости от конкретных условий и целей работы. Наблюдения на них проводятся периодически с интервалами в 3, 5, 10 и более лет.

Также говорится, что уровень мониторинга определяется программой проводимых наблюдений за состоянием земель на наблюдательных пунктах.

Мониторинг земель ведется с соблюдением принципа совместимости разнородных данных, основанных на применении единых классификаторов, кодов, системы единиц, стандартных форматов данных и нормативно-технической базы, государственной системы координат и высот.

С 12 июля 2026 года источниками информации для мониторинга земель являются результаты систематических наблюдений за состоянием земель:

материалы наземных съемок, обследований, инвентаризации земель;

материалы государственного контроля за использованием и охраной земель,

архивные данные,

данные дистанционного зондирования Земли,

сведения, полученные из государственных цифровых систем и цифровых ресурсов ,

и , иные сведения о качественном состоянии земель полученные в соответствии с действующим законодательством РК.

Результаты мониторинга земель оформляются в виде отчетов, таблиц, карт и картограмм как на бумажных носителях, так и с использованием цифровых систем сбора, обработки и хранения информации.

Пользователями данных по мониторингу земель являются:

центральный уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами и другие центральные исполнительные органы по согласованию с ведомством центрального уполномоченного органа;

местные исполнительные органы;

иные физические и юридические лица.

Приказ вводится в действие с 29 июня за исключением норм, которые вводятся с 12 июля.

