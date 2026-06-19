Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Правительство утвердило правила предоставления служебного жилья и назначения жилищных выплат сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим.
- Пилотный проект по масштабированию цифрового тенге запустили в Казахстане.
- Минфин установил цены на услуги по использованию веб-портала государственных закупок.
- Утверждены требования к цифровому пространству казахстанцев.
- Кому и за что могут присвоить звание "Почетный гражданин": новые правила.
- Реестр недобросовестных застройщиков будут вести в Казахстане.
- Пилотный проект по аттестации педагогов на основе цифрового профиля проведут в Казахстане.
- В eGov Mobile теперь можно передавать показания газовых счетчиков онлайн: данные контролирует ИИ.
- Госорганы будут контролировать соблюдение миграционного законодательства кандасами и мигрантами, прибывшими в регионы расселения.
- Министерство культуры обновило Правила выдачи прокатного удостоверения на фильм.
- Приняты новые правила работы "одного окна" для инвесторов.
- Верховный суд разъяснил нормы о применении судами законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации.
- Принято НПВС о применении судами законодательства о наследовании.
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