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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 16:53 Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Правительство утвердило правила предоставления служебного жилья и назначения жилищных выплат сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим.
  • Пилотный проект по масштабированию цифрового тенге запустили в Казахстане.
  • Минфин установил цены на услуги по использованию веб-портала государственных закупок.
  • Утверждены требования к цифровому пространству казахстанцев.
  • Кому и за что могут присвоить звание "Почетный гражданин": новые правила.
  • Реестр недобросовестных застройщиков будут вести в Казахстане.
  • Пилотный проект по аттестации педагогов на основе цифрового профиля проведут в Казахстане.
  • В eGov Mobile теперь можно передавать показания газовых счетчиков онлайн: данные контролирует ИИ.
  • Госорганы будут контролировать соблюдение миграционного законодательства кандасами и мигрантами, прибывшими в регионы расселения.
  • Министерство культуры обновило Правила выдачи прокатного удостоверения на фильм.
  • Приняты новые правила работы "одного окна" для инвесторов.
  • Верховный суд разъяснил нормы о применении судами законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации.
  • Принято НПВС о применении судами законодательства о наследовании.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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