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Право

Дроны и тепловизоры запретили использовать на охоте

Дрон, дроны, беспилотный летательный аппарат, беспилотник, беспилотники, БПЛА, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 10:31 Фото: freepik
Президент подписал закон от 19 июня 2026 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам животного мира, лесного и охотничьего хозяйства и предпринимательства", сообщает Zakon.kz.

Основная цель законопроекта – обеспечение устойчивого использования дикой природы, сохранение биоразнообразия и повышение эффективности государственного управления в этой области.

Вводится разделение животных на виды, подлежащие и не подлежащие лимитированию.

Так, в закон «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» добавлены нормы следующего содержания:

Виды животных, являющиеся объектами охоты, подразделяются на лимитируемые и нелимитируемые, перечень которых утверждается уполномоченным органом.

Изъятие нелимитируемых видов животных осуществляется пользователями животным миром на закрепленных охотничьих угодьях в порядке, определенном уполномоченным органом.

Также введены ограничения в части передачи прав по договорам на ведение охотничьего хозяйства. В частности, устанавливается запрет на передачу прав и обязательств третьим лицам, за исключением случаев правопреемства. Данная норма направлена на предотвращение спекулятивных схем и обеспечение стабильности в сфере охотничьего хозяйства. Вместе с тем уточняются требования к продлению договоров на ведение охотничьего хозяйства.

В Казахстане запрещена охота:

  • в любительских (спортивных) целях с применением авиа-, авто- и мототранспортных средств, снегоходной техники, маломерных судов с включенным двигателем, приборов ночного видения (включая инфракрасные, электронно-оптические и тепловизионные приборы, прицелы и насадки), лазерных целеуказателей, осветительных и звуковых электрических приборов различного диапазона, беспилотных воздушных судов;
  • с применением сетей; выливанием из нор (за исключением отлова животных для их мечения, кольцевания и взятия проб с последующим выпуском в среду обитания, интродукции, реинтродукции, гибридизации или содержания в неволе по согласованию с ведомством уполномоченного органа);
  • на глухаря на токах без сопровождения егеря.

Ужесточается административная и уголовная ответственность за правонарушения в сфере животного мира и обращения с животными. В частности, пересматриваются размеры штрафов, в том числе для владельцев животных за нарушение правил их содержания и жестокое обращение с ними, вводится ответственность за незаконный оборот дериватов сайгаков, а также расширяются полномочия должностных лиц по выявлению и пресечению правонарушений.

Вместе с тем усиливается институт егерской службы и государственного контроля.

Добавлена новая статья, которая регламентирует применение специальных средств и служебного оружия.

Должностные лица, осуществляющие государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, и должностные лица государственной охраны животного мира обеспечиваются специальными средствами, перечень которых определяется уполномоченным органом.

Должностные лица, осуществляющие государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, должностные лица государственной охраны животного мира и егеря обеспечиваются служебным оружием в порядке, установленном законодательством РК.

Должностные лица, осуществляющие государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, и должностные лица государственной охраны животного мира имеют право применять специальные средства для:

  • задержания правонарушителей, иных лиц, оказывающих сопротивление или умышленно препятствующих им при выполнении служебных обязанностей;
  • остановки транспортных и плавучих средств, препятствующих выполнению их служебных обязанностей.

Должностные лица, осуществляющие государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, должностные лица государственной охраны животного мира и егеря имеют право применять служебное оружие для:

  • отражения вооруженного нападения лиц, действия которых непосредственно угрожают их жизни и здоровью;
  • остановки и задержания транспортных и плавучих средств на территориях охотничьих угодий, рыбохозяйственных водоемов и (или) участков и их береговой полосе, а также на особо охраняемых природных территориях и при выезде из них путем их повреждения, если лицо не подчиняется требованиям и ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан;
  • защиты от нападения животных и подачи сигналов тревоги или вызова помощи.

Должностные лица, осуществляющие государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, должностные лица государственной охраны животного мира и егеря при применении специальных средств и служебного оружия обязаны:

  • предупредить (окрик, предупредительный выстрел вверх) о намерении применения служебного оружия, кроме случаев, указанных в подпункте 1) пункта 4 настоящей статьи;
  • предоставлять достаточное время для выполнения требований, кроме тех случаев, когда промедление в использовании служебного оружия создает непосредственную опасность жизни и здоровью должностного лица, осуществляющего государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, должностного лица государственной охраны животного мира и егеря или может повлечь за собой тяжкие последствия;
  • проявлять сдержанность в ситуациях, когда применение служебного оружия неизбежно со стороны должностного лица, осуществляющего государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, должностного лица государственной охраны животного мира и егеря, исходя из складывающейся обстановки и той цели, которая должна быть достигнута, сводя к минимуму возможность его применения;
  • предоставлять доврачебную медицинскую помощь, а при необходимости доставить пострадавшего от применения специальных средств и служебного оружия в медицинскую организацию;
  • принять необходимые меры для обеспечения безопасности окружающих лиц.

Запрещается применять специальные средства и служебное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст известен или очевиден, кроме случаев совершения ими вооруженного нападения или возникновения с их стороны реальной угрозы жизни и здоровью должностного лица, осуществляющего государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, должностного лица государственной охраны животного мира и егеря.

По каждому случаю применения служебного оружия и специальных средств, повлекшему причинение телесных повреждений, а также гибель людей или тяжкие последствия, не позднее двадцати четырех часов информируются непосредственные руководители, органы прокуратуры и внутренних дел по месту происшествия.

Также казахстанцам разрешили самостоятельную сборку патронов для личного использования.

Так, говорится, что граждане РК вправе производить самостоятельную сборку патронов для личного использования, не связанную с осуществлением предпринимательской деятельности, при одновременном соблюдении следующих условий:

  • наличие в собственности c действующим разрешением на его (их) хранение и ношение:

– охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия;

– спортивного огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия;

  • наличие удостоверения охотника и (или) свидетельства о регистрации спортсмена не ниже спортивного разряда «кандидат в мастера спорта Республики Казахстан» по стрелковым видам спорта.

Для самостоятельной сборки патронов используются гильзы, пули (дробь, картечь), капсюли (жевело) и охотничий порох, приобретенные у юридических лиц, имеющих лицензии на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему.

При этом запрещается самостоятельная сборка патронов с целью сбыта и (или) передачи другому лицу.

Закон введен в действие с 20 июня, за исключением ряда норм, которые вводятся с 1 июля, 20 августа, 1 января и 16 февраля 2027 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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