Как признать производственную деятельность связанной с недропользованием: утверждены правила

Правительство постановлением от 17 июня 2026 года внесло изменения в Правила признания производственной деятельности субъектов промышленно-инновационной деятельности производственной деятельностью, связанной с недропользованием, сообщает Zakon.kz.

Производственная деятельность (технологический процесс) субъектов промышленно-инновационной деятельности признается связанной (связанным) с недропользованием при соответствии следующим требованиям:

твердые полезные ископаемые, за исключением урана или угля, полученные в результате операций по добыче твердых полезных ископаемых, используются исключительно в качестве сырья в рамках реализации промышленно-инновационных проектов, включенных в единую карту индустриализации;

виды производственной деятельности (технологические процессы) соответствуют видам деятельности (технологическим процессам) для признания производственной деятельности, связанной (связанным) с недропользованием;

стоимость промышленно-инновационного проекта составляет свыше 14 500 000 МРП.

Для признания деятельности производственной, связанной с недропользованием необходимо обратиться в уполномоченный орган с заявлением в произвольной форме.

К заявлению прилагаются:

паспорт промышленно-инновационного проекта;

план-график реализации проекта;

копии документов, подтверждающих финансовую обеспеченность проекта в размере не менее 50% от стоимости проекта.

В качестве документов, подтверждающих финансовую обеспеченность проекта, предоставляются:

- гарантия иностранного банка, банка второго уровня РК, национального института развития РК и (или) организации, имеющей ежегодно подтверждаемый минимальный долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "BB-" по шкале Standard and Poor’s или аналогичного уровня по шкалам рейтинговых агентств Moody’s, FitchRatings;

- договор займа с любыми организациями, определенными абзацем вторым настоящей части, с целевым использованием займа на реализацию предложенного промышленно-инновационного проекта;

- выписка об остатке и движении денег по банковскому счету в банке второго уровня РК или у Национального оператора почты.

В случае обращения заявителя о признании своей производственной деятельности (технологического процесса) по проведению операций по разведке, производственной деятельностью (технологическим процессом), связанной (связанным) с недропользованием, то предоставляются документы на подтверждение финансовой обеспеченности в размере не менее 50 (пятьдесят) процентов от стоимости геолого-разведочных работ по проекту.

Заявитель выбирает любой из способов финансового обеспечения, в том числе путем комбинирования нескольких способов.

Также предоставляются:

заключение уполномоченного органа по изучению недр на отсутствие ограничений на проведение операций по недропользованию на запрашиваемом участке недр от недропользования на дату выдачи такого заключения, а в случае получения лицензии на добычу твердых полезных ископаемых дополнительно предоставляется заключение уполномоченного органа по изучению недр на наличие запасов и (или) ресурсов твердых полезных ископаемых, включенных в государственный учет полезных ископаемых;

слайд-презентация на одной странице, содержащий следующие сведения: наименование и цель проекта, место и период его реализации, общую стоимость проекта, ожидаемые результаты;

письменное обоснование необходимости получения лицензии (лицензий) на недропользование для обеспечения производственной деятельности (технологического процесса) сырьем в объемах достаточных и обоснованных для получения лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых, за исключением урана или угля;

информация о технологичности и инновационности промышленно- инновационного проекта с подробным описанием направленности промышленно-инновационного проекта (трансферт технологий, создание новых (усовершенствование действующих) производств и (или) осуществление инновационной деятельности).

Национальный центр в течение 15 рабочих дней со дня поступления полного пакета документов от уполномоченного органа составляет заключение о технологичности, инновационности промышленно- инновационного проекта (трансферт технологий, создание новых (усовершенствование действующих) производств и (или) осуществление инновационной деятельности) и направляет его в уполномоченный орган.

При положительном заключении Национального центра уполномоченный орган в течениие 3 рабочих дней со дня его получения формирует проект заключения о признании производственной деятельности заявителя деятельностью, связанной с недропользованием, и направляет его в рабочий орган для вынесения на рассмотрение Межведомственной комиссии по промышленной политике.

При вынесении уполномоченным органом на рассмотрение Комиссии вопроса о признании своей производственной деятельности по проведению операций по разведке, производственной деятельностью, связанной с недропользованием, заключение Национального центра не требуется.

В течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии соответствующий протокол направляется в уполномоченный орган.

При положительном решении Комиссии соответствующий протокол вместе с информацией о проекте, включающей сведения о заявителе, вносится на имя президента для согласования.

При согласовании президентом соответствующий протокол в течение 10 рабочих дней со дня поступления согласования направляется в уполномоченный орган.

Постановление вводится в действие с 30 июня.