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Право

Надзор за законностью судебных актов прокуроры будут осуществлять по новым правилам

Генеральная прокуратура РК, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 15:05 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Генеральный прокурор приказом от 12 июня 2026 года обновил Инструкцию по организации представительства интересов государства в суде, надзора за законностью судебных актов по гражданским, административным делам, делам об административных правонарушениях, сообщает Zakon.kz.

Высший надзор за законностью судебных актов, вступивших в законную силу, по гражданским, административным делам, делам об административных правонарушениях и исполнительного производства от имени государства осуществляется Генеральным прокурором как непосредственно, так и через подчиненных ему прокуроров.

Задачами надзора являются:

  • обеспечение защиты конституционных и иных охраняемых законом прав, свобод и интересов граждан, государства и юридических лиц;
  • неукоснительное соблюдение принципов отправления правосудия;
  • выявление и устранение нарушений законности, причин и условий, им способствующих, а также их последствий;
  • укрепление законности и правопорядка, предупреждение правонарушений.

В целях эффективного осуществления надзорных функций и оперативного реагирования на нарушения законности прокуроры в своей деятельности используют Систему информационного обмена правоохранительных и специальных органов и иные информационные системы Генеральной прокуратуры.

Прокуроры вступают в процесс по гражданским делам:

  • затрагивающим интересы государства;
  • когда требуется защита общественных интересов или лиц, которые в силу физических, психических и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять защиту своих прав, свобод и законных интересов;
  • когда это признано необходимым судом;
  • о лишении родительских прав;
  • о помещении несовершеннолетнего в специальную организацию образования или организацию образования с особым режимом содержания;
  • об усыновлении детей, об отмене усыновления ребенка, о признании усыновления недействительным.

Прокуроры вступают в процесс по административным делам:

  • вытекающим из налоговых, таможенных, бюджетных отношений, отношений в области охраны, восстановления и сохранения окружающей среды, использования и воспроизводства природных ресурсов при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду;
  • об обжаловании действий (бездействия) государственного судебного исполнителя при исполнении исполнительных документов о взыскании с государства и в доход государства;
  • связанным с защитой избирательных прав граждан и общественных объединений, участвующих в выборах, всенародном референдуме;
  • когда административный акт, административное действие (бездействие) может ограничить права, свободы и законные интересы лиц, которые в силу физических, психических и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять их защиту или неограниченного круга лиц;
  • когда необходимость участия прокурора признана судом.

Заключение прокурора по делам, назначенным на рассмотрение в судах первой и апелляционной инстанций, составляется в письменном виде или в форме электронного документа, в нем указываются:

  • наименование дела;
  • стороны;
  • суть заявленных требований;
  • обстоятельства, на которые ссылаются стороны;
  • мнение прокурора о представленных сторонами доказательствах с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности;
  • нормы материального и процессуального права, подлежащие применению;
  • выводы прокурора по существу заявленных требований, распределению судебных расходов.
  • В заключении по делу, подлежащему пересмотру в суде апелляционной инстанции, также указываются:
  • судья (докладчик, состав коллегии), краткое содержание судебных актов, подлежащих пересмотру, позиции суда;
  • прокурор, участвовавший в рассмотрении дела в суде первой инстанции, краткое содержание его заключения;
  • доводы жалобы;
  • результаты изучения дела;
  • выводы об обоснованности жалобы.

Заключения по гражданским и административным делам, назначенным к рассмотрению кассационными судами, утверждаются руководством профильного структурного подразделения Генеральной прокуратуры.

Заключения по гражданским и административным делам, назначенным к рассмотрению Верховным судом, утверждаются заместителем Генерального прокурора.

Прокурор принимает обязательное участие в суде по делам об административных правонарушениях:

  • в отношении несовершеннолетних;
  • по которым, санкция статьи Особенной части КоАП предусматривает безальтернативное наложение взыскания в виде административного ареста или санкции статей Особенной части КоАП которых предусматривают альтернативное наложение административного ареста, если одним из участников процесса заявлено ходатайство о необходимости его участия;
  • влекущим выдворение иностранного гражданина или лица без гражданства за пределы РК;
  • возбужденным им самим;
  • по которым его участие признано необходимым вышестоящим прокурором по письменному указанию;
  • в области предпринимательской деятельности, по которым должностные лица антимонопольного органа и уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий, имеют право рассматривать и составлять протоколы об административных правонарушениях;
  • в области охраны окружающей среды;
  • в области налогообложения;
  • в сфере таможенного дела;
  • об обжаловании постановлений уполномоченных органов (должностных лиц), в подведомственность которых входит рассмотрение дел, указанных в подпунктах 6), 7), 8) и 9) настоящего пункта;
  • о коррупционных правонарушениях.

Заключения по делам об административных правонарушениях составляются только по постановлениям суда апелляционной инстанции, с которыми прокурор согласен.

В заключении указываются:

  • наличие или отсутствие вины правонарушителя, правильность квалификации его деяний;
  • доказательства, на основании которых прокурор пришел к одному из вышеуказанных выводов;
  • применение к нему того или иного вида взыскания с учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя, либо о необходимости прекращения дела;
  • содержание судебных актов, подлежащих пересмотру, позиции суда;
  • участвовавшие прокуроры, краткое содержание их заключений;
  • доводы жалобы (ходатайства);
  • выводы об обоснованности жалобы (ходатайства).

Приказ вводится в действие с 30 июня.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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