Надзор за законностью судебных актов прокуроры будут осуществлять по новым правилам
Высший надзор за законностью судебных актов, вступивших в законную силу, по гражданским, административным делам, делам об административных правонарушениях и исполнительного производства от имени государства осуществляется Генеральным прокурором как непосредственно, так и через подчиненных ему прокуроров.
Задачами надзора являются:
- обеспечение защиты конституционных и иных охраняемых законом прав, свобод и интересов граждан, государства и юридических лиц;
- неукоснительное соблюдение принципов отправления правосудия;
- выявление и устранение нарушений законности, причин и условий, им способствующих, а также их последствий;
- укрепление законности и правопорядка, предупреждение правонарушений.
В целях эффективного осуществления надзорных функций и оперативного реагирования на нарушения законности прокуроры в своей деятельности используют Систему информационного обмена правоохранительных и специальных органов и иные информационные системы Генеральной прокуратуры.
Прокуроры вступают в процесс по гражданским делам:
- затрагивающим интересы государства;
- когда требуется защита общественных интересов или лиц, которые в силу физических, психических и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять защиту своих прав, свобод и законных интересов;
- когда это признано необходимым судом;
- о лишении родительских прав;
- о помещении несовершеннолетнего в специальную организацию образования или организацию образования с особым режимом содержания;
- об усыновлении детей, об отмене усыновления ребенка, о признании усыновления недействительным.
Прокуроры вступают в процесс по административным делам:
- вытекающим из налоговых, таможенных, бюджетных отношений, отношений в области охраны, восстановления и сохранения окружающей среды, использования и воспроизводства природных ресурсов при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду;
- об обжаловании действий (бездействия) государственного судебного исполнителя при исполнении исполнительных документов о взыскании с государства и в доход государства;
- связанным с защитой избирательных прав граждан и общественных объединений, участвующих в выборах, всенародном референдуме;
- когда административный акт, административное действие (бездействие) может ограничить права, свободы и законные интересы лиц, которые в силу физических, психических и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять их защиту или неограниченного круга лиц;
- когда необходимость участия прокурора признана судом.
Заключение прокурора по делам, назначенным на рассмотрение в судах первой и апелляционной инстанций, составляется в письменном виде или в форме электронного документа, в нем указываются:
- наименование дела;
- стороны;
- суть заявленных требований;
- обстоятельства, на которые ссылаются стороны;
- мнение прокурора о представленных сторонами доказательствах с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности;
- нормы материального и процессуального права, подлежащие применению;
- выводы прокурора по существу заявленных требований, распределению судебных расходов.
- В заключении по делу, подлежащему пересмотру в суде апелляционной инстанции, также указываются:
- судья (докладчик, состав коллегии), краткое содержание судебных актов, подлежащих пересмотру, позиции суда;
- прокурор, участвовавший в рассмотрении дела в суде первой инстанции, краткое содержание его заключения;
- доводы жалобы;
- результаты изучения дела;
- выводы об обоснованности жалобы.
Заключения по гражданским и административным делам, назначенным к рассмотрению кассационными судами, утверждаются руководством профильного структурного подразделения Генеральной прокуратуры.
Заключения по гражданским и административным делам, назначенным к рассмотрению Верховным судом, утверждаются заместителем Генерального прокурора.
Прокурор принимает обязательное участие в суде по делам об административных правонарушениях:
- в отношении несовершеннолетних;
- по которым, санкция статьи Особенной части КоАП предусматривает безальтернативное наложение взыскания в виде административного ареста или санкции статей Особенной части КоАП которых предусматривают альтернативное наложение административного ареста, если одним из участников процесса заявлено ходатайство о необходимости его участия;
- влекущим выдворение иностранного гражданина или лица без гражданства за пределы РК;
- возбужденным им самим;
- по которым его участие признано необходимым вышестоящим прокурором по письменному указанию;
- в области предпринимательской деятельности, по которым должностные лица антимонопольного органа и уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий, имеют право рассматривать и составлять протоколы об административных правонарушениях;
- в области охраны окружающей среды;
- в области налогообложения;
- в сфере таможенного дела;
- об обжаловании постановлений уполномоченных органов (должностных лиц), в подведомственность которых входит рассмотрение дел, указанных в подпунктах 6), 7), 8) и 9) настоящего пункта;
- о коррупционных правонарушениях.
Заключения по делам об административных правонарушениях составляются только по постановлениям суда апелляционной инстанции, с которыми прокурор согласен.
В заключении указываются:
- наличие или отсутствие вины правонарушителя, правильность квалификации его деяний;
- доказательства, на основании которых прокурор пришел к одному из вышеуказанных выводов;
- применение к нему того или иного вида взыскания с учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя, либо о необходимости прекращения дела;
- содержание судебных актов, подлежащих пересмотру, позиции суда;
- участвовавшие прокуроры, краткое содержание их заключений;
- доводы жалобы (ходатайства);
- выводы об обоснованности жалобы (ходатайства).
Приказ вводится в действие с 30 июня.