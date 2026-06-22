Надзор за законностью судебных актов прокуроры будут осуществлять по новым правилам

Генеральный прокурор приказом от 12 июня 2026 года обновил Инструкцию по организации представительства интересов государства в суде, надзора за законностью судебных актов по гражданским, административным делам, делам об административных правонарушениях, сообщает Zakon.kz.

Высший надзор за законностью судебных актов, вступивших в законную силу, по гражданским, административным делам, делам об административных правонарушениях и исполнительного производства от имени государства осуществляется Генеральным прокурором как непосредственно, так и через подчиненных ему прокуроров.

Задачами надзора являются:

обеспечение защиты конституционных и иных охраняемых законом прав, свобод и интересов граждан, государства и юридических лиц;

неукоснительное соблюдение принципов отправления правосудия;

выявление и устранение нарушений законности, причин и условий, им способствующих, а также их последствий;

укрепление законности и правопорядка, предупреждение правонарушений.

В целях эффективного осуществления надзорных функций и оперативного реагирования на нарушения законности прокуроры в своей деятельности используют Систему информационного обмена правоохранительных и специальных органов и иные информационные системы Генеральной прокуратуры.

Прокуроры вступают в процесс по гражданским делам:

затрагивающим интересы государства;

когда требуется защита общественных интересов или лиц, которые в силу физических, психических и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять защиту своих прав, свобод и законных интересов;

когда это признано необходимым судом;

о лишении родительских прав;

о помещении несовершеннолетнего в специальную организацию образования или организацию образования с особым режимом содержания;

об усыновлении детей, об отмене усыновления ребенка, о признании усыновления недействительным.

Прокуроры вступают в процесс по административным делам:

вытекающим из налоговых, таможенных, бюджетных отношений, отношений в области охраны, восстановления и сохранения окружающей среды, использования и воспроизводства природных ресурсов при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду;

об обжаловании действий (бездействия) государственного судебного исполнителя при исполнении исполнительных документов о взыскании с государства и в доход государства;

связанным с защитой избирательных прав граждан и общественных объединений, участвующих в выборах, всенародном референдуме;

когда административный акт, административное действие (бездействие) может ограничить права, свободы и законные интересы лиц, которые в силу физических, психических и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять их защиту или неограниченного круга лиц;

когда необходимость участия прокурора признана судом.

Заключение прокурора по делам, назначенным на рассмотрение в судах первой и апелляционной инстанций, составляется в письменном виде или в форме электронного документа, в нем указываются:

наименование дела;

стороны;

суть заявленных требований;

обстоятельства, на которые ссылаются стороны;

мнение прокурора о представленных сторонами доказательствах с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности;

нормы материального и процессуального права, подлежащие применению;

выводы прокурора по существу заявленных требований, распределению судебных расходов.

В заключении по делу, подлежащему пересмотру в суде апелляционной инстанции, также указываются:

судья (докладчик, состав коллегии), краткое содержание судебных актов, подлежащих пересмотру, позиции суда;

прокурор, участвовавший в рассмотрении дела в суде первой инстанции, краткое содержание его заключения;

доводы жалобы;

результаты изучения дела;

выводы об обоснованности жалобы.

Заключения по гражданским и административным делам, назначенным к рассмотрению кассационными судами, утверждаются руководством профильного структурного подразделения Генеральной прокуратуры.

Заключения по гражданским и административным делам, назначенным к рассмотрению Верховным судом, утверждаются заместителем Генерального прокурора.

Прокурор принимает обязательное участие в суде по делам об административных правонарушениях:

в отношении несовершеннолетних;

по которым, санкция статьи Особенной части КоАП предусматривает безальтернативное наложение взыскания в виде административного ареста или санкции статей Особенной части КоАП которых предусматривают альтернативное наложение административного ареста, если одним из участников процесса заявлено ходатайство о необходимости его участия;

влекущим выдворение иностранного гражданина или лица без гражданства за пределы РК;

возбужденным им самим;

по которым его участие признано необходимым вышестоящим прокурором по письменному указанию;

в области предпринимательской деятельности, по которым должностные лица антимонопольного органа и уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий, имеют право рассматривать и составлять протоколы об административных правонарушениях;

в области охраны окружающей среды;

в области налогообложения;

в сфере таможенного дела;

об обжаловании постановлений уполномоченных органов (должностных лиц), в подведомственность которых входит рассмотрение дел, указанных в подпунктах 6), 7), 8) и 9) настоящего пункта;

о коррупционных правонарушениях.

Заключения по делам об административных правонарушениях составляются только по постановлениям суда апелляционной инстанции, с которыми прокурор согласен.

В заключении указываются:

наличие или отсутствие вины правонарушителя, правильность квалификации его деяний;

доказательства, на основании которых прокурор пришел к одному из вышеуказанных выводов;

применение к нему того или иного вида взыскания с учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя, либо о необходимости прекращения дела;

содержание судебных актов, подлежащих пересмотру, позиции суда;

участвовавшие прокуроры, краткое содержание их заключений;

доводы жалобы (ходатайства);

выводы об обоснованности жалобы (ходатайства).

Приказ вводится в действие с 30 июня.