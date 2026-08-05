Меры господдержки по улучшению жилищных условий казахстанцев: что изменилось

Приказом министра промышленности и строительства от 24 июля 2026 года внесены изменения в Правила реализации мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что жилище из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде предоставляется гражданам РК, кандасам, состоящим на учете нуждающихся в жилище:

по дате постановке на учет в единой республиканской электронной базе или электронной базе "Центр обеспечения жилищем";

с совокупным доходом семьи за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не более двукратной величины прожиточного минимума ( в 2026 году прожиточный минимум составляет 50 851 тенге ) включительно, утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год или его отсутствием при составе семьи от трех человек в соответствии с данными единой республиканской электронной базы или электронной базы "Центр обеспечения жилищем";

( ) включительно, утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год или его отсутствием при составе семьи от трех человек в соответствии с данными единой республиканской электронной базы или электронной базы "Центр обеспечения жилищем"; с совокупным доходом семьи за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не более 3,5-кратной величины прожиточного минимума включительно ;

; с доходом гражданина РК за последние 6 месяцев не более 5,5-кратной величины прожиточного минимума включительно;

при исчислении совокупного дохода семьи (гражданина РК) учитываются доходы, полученные в Казахстане:

доходы, получаемые в виде оплаты труда, а именно: все виды заработной платы согласно системы оплаты труда, в том числе сдельная, повременная, а также премии, доплаты, надбавки, а также стимулирующие и компенсационные выплаты в денежной форме (независимо от источника финансирования, включая денежные суммы, выплачиваемые работникам в соответствии с трудовым законодательством, а также соглашениями, трудовыми, коллективными договорами и актами работодателя);

доходы от предпринимательской деятельности.

Также говорится, что участниками льготного ипотечного жилищного займа по ставке 2% годовых являются граждане РК, кандасы, состоящие на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем", имеющие совокупный семейным доход от трудовой или предпринимательской деятельности за последние 6 месяцев не более 5 прожиточных минимумов на каждого члена семьи.

Участниками льготного ипотечного жилищного займа по ставке 5% годовых являются граждане РК, кандасы, состоящие на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем", имеющие совокупный доход семьи от трудовой или предпринимательской деятельности за последние 6 месяцев.

Участниками льготного ипотечного жилищного займа по ставкам 7% годовых являются граждане РК, кандасы, состоящие на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем", имеющие совокупный семейным доход от трудовой или предпринимательской деятельности.

В случае отказа от оформления ипотечного жилищного займа БВУ, принявшее решение о предоставлении займа, осуществляет возврат суммы в местный бюджет.

Жилищный сертификат выдается услугодателем по месту постановки услугополучателя на учет нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе либо в электронной базе "Центр обеспечения жилищем.

Приказ вводится в действие с 15 августа 2026 года.