Кому и как присвоят звание "Заслуженный изобретатель"
Конкурс "Шапағат" по отбору социально и экономически значимых, конкурентоспособных, экологически безопасных изобретений, а также присвоения звания "Заслуженный изобретатель" для авторов наиболее важных и широко используемых изобретений проводится не менее одного раза в два года в четыре этапа:
- первый этап: анонсирование мероприятия, освещение в СМИ;
- второй этап: прием заявок;
- третий этап: заседание конкурсной комиссии;
- четвертый этап: торжественное награждение и освещение мероприятия в СМИ, публикация протокола по решению конкурсной комиссии на интернет-ресурсе рабочего органа конкурса.
Заявки на участие в конкурсе и ходатайства подаются в рабочий орган конкурса на адрес электронной почты, указанный в объявлении о проведении конкурса.
Заседания комиссии проводятся в течение месяца с даты утверждения ее состава в очном формате.
Комиссия:
- рассматривает материалы участников, подавших заявки на участие в конкурсе;
- проводит оценку участников конкурса и отбор претендентов;
- присваивает звание, определяет победителей и дипломантов по номинациям конкурса.
Виды и размеры денежных призов победителям конкурса определяются рабочим органом конкурса за счет собственных средств или спонсорской поддержки при ее наличии.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- изобретение года;
- женщина-изобретатель;
- молодой изобретатель;
- лучшая инновационная компания;
- самый активный изобретатель;
- юное дарование.
Заявка на участие в конкурсе по присвоению звания "Заслуженный изобретатель" подается в виде ходатайства.
Ходатайство подается:
- государственным органом и (или) юридическим лицом;
- научной организацией;
- общественным объединением;
- предприятием, учреждением или организацией, внедрившим в производство изобретение.
В ходатайстве указывают:
- значимость изобретения для отрасли;
- общее количество полученных патентов, авторских свидетельств;
- наличие отзывов предприятий, учреждений и организаций о внедрении изобретения;
- сведения о практическом использовании результатов изобретательской деятельности за последние три года до момента подачи заявки на участие в конкурсе;
- награды и поощрения за изобретательскую деятельность;
- другие направления деятельности, отражающие заслуги и достижения кандидата.
Комиссия присваивает звание "Заслуженный изобретатель" по следующим критериям:
- общее количество полученных и действующих патентов на изобретения, а также удостоверений автора;
- результаты внедрения и применения наиболее важных и широко используемых запатентованных изобретений в различных отраслях экономики;
- общая экономическая значимость от внедрения и применения, их социальная значимость (отзывы предприятий, учреждений, организаций, лиц, осуществляющих научную или научно-техническую деятельность, акты о внедрении изобретений);
- наличие комплексной охраны объектов интеллектуальной собственности;
- продолжительность осуществления деятельности в области изобретательства;
- количество регистраций передачи и (или) предоставления права на использование изобретений.
Победителей в номинациях "Изобретение года", "Женщина-изобретатель" определяют по критериям:
- социальная значимость;
- внедрение в производство и (или) коммерциализация технологий;
- экономическая значимость от использования изобретения;
- конкурентоспособность.
Победителя в номинации "Молодой изобретатель" определяют по критериям:
- социальная значимость;
- высокий технический уровень разработки по сравнению с аналогами;
- экологичность проекта;
- экономическая значимость от использования разработки.
Победителя в номинации "Лучшая инновационная компания" выбирают по критериям:
- конкурентоспособность выпускаемой продукции;
- наличие портфеля зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, кроме патентов;
- социально-экономическая значимость от внедренных в производство изобретений и иных объектов интеллектуальной собственности;
- технологическая зрелость для экспорта.
Победителя в номинации "Самый активный изобретатель" определяют по критериям:
- наибольшее количество выданных патентов;
- социальная значимость;
- внедрение в производство и (или) коммерциализация технологий;
- экономическая значимость от использования разработки.
Победителя в номинации "Юное дарование" выбирают по критериям:
- социальная значимость;
- экологичность проекта;
- высокий технический уровень разработки по сравнению с аналогами.
Решение о присвоении звания "Заслуженный изобретатель" принимается комиссией на основании результатов индивидуального оценивания участников. Победителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов.
Вручение нагрудного знака "Заслуженный изобретатель", статуэток, дипломов и денежных призов победителям конкурса проводится в ходе торжественной церемонии награждения, о дате и времени которой сообщается в СМИ.
Приказ вводится в действие с 3 июля.
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