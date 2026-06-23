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Право

Кому и как присвоят звание "Заслуженный изобретатель"

Ученый, изобретение, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 14:24 Фото: pixabay
Министр юстиции приказом от 17 июня 2026 года утвердил Правила проведения конкурса "Шапағат" по отбору социально и экономически значимых, конкурентоспособных, экологически безопасных изобретений, а также присвоения звания "Заслуженный изобретатель", сообщает Zakon.kz

Конкурс "Шапағат" по отбору социально и экономически значимых, конкурентоспособных, экологически безопасных изобретений, а также присвоения звания "Заслуженный изобретатель" для авторов наиболее важных и широко используемых изобретений проводится не менее одного раза в два года в четыре этапа:

  • первый этап: анонсирование мероприятия, освещение в СМИ;
  • второй этап: прием заявок;
  • третий этап: заседание конкурсной комиссии;
  • четвертый этап: торжественное награждение и освещение мероприятия в СМИ, публикация протокола по решению конкурсной комиссии на интернет-ресурсе рабочего органа конкурса.

Заявки на участие в конкурсе и ходатайства подаются в рабочий орган конкурса на адрес электронной почты, указанный в объявлении о проведении конкурса.

Заседания комиссии проводятся в течение месяца с даты утверждения ее состава в очном формате.

Комиссия:

  • рассматривает материалы участников, подавших заявки на участие в конкурсе;
  • проводит оценку участников конкурса и отбор претендентов;
  • присваивает звание, определяет победителей и дипломантов по номинациям конкурса.

Виды и размеры денежных призов победителям конкурса определяются рабочим органом конкурса за счет собственных средств или спонсорской поддержки при ее наличии.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

  • изобретение года;
  • женщина-изобретатель;
  • молодой изобретатель;
  • лучшая инновационная компания;
  • самый активный изобретатель;
  • юное дарование.

Заявка на участие в конкурсе по присвоению звания "Заслуженный изобретатель" подается в виде ходатайства.

Ходатайство подается:

  • государственным органом и (или) юридическим лицом;
  • научной организацией;
  • общественным объединением;
  • предприятием, учреждением или организацией, внедрившим в производство изобретение.

В ходатайстве указывают:

  • значимость изобретения для отрасли;
  • общее количество полученных патентов, авторских свидетельств;
  • наличие отзывов предприятий, учреждений и организаций о внедрении изобретения;
  • сведения о практическом использовании результатов изобретательской деятельности за последние три года до момента подачи заявки на участие в конкурсе;
  • награды и поощрения за изобретательскую деятельность;
  • другие направления деятельности, отражающие заслуги и достижения кандидата.

Комиссия присваивает звание "Заслуженный изобретатель" по следующим критериям:

  • общее количество полученных и действующих патентов на изобретения, а также удостоверений автора;
  • результаты внедрения и применения наиболее важных и широко используемых запатентованных изобретений в различных отраслях экономики;
  • общая экономическая значимость от внедрения и применения, их социальная значимость (отзывы предприятий, учреждений, организаций, лиц, осуществляющих научную или научно-техническую деятельность, акты о внедрении изобретений);
  • наличие комплексной охраны объектов интеллектуальной собственности;
  • продолжительность осуществления деятельности в области изобретательства;
  • количество регистраций передачи и (или) предоставления права на использование изобретений.

Победителей в номинациях "Изобретение года", "Женщина-изобретатель" определяют по критериям:

  • социальная значимость;
  • внедрение в производство и (или) коммерциализация технологий;
  • экономическая значимость от использования изобретения;
  • конкурентоспособность.

Победителя в номинации "Молодой изобретатель" определяют по критериям:

  • социальная значимость;
  • высокий технический уровень разработки по сравнению с аналогами;
  • экологичность проекта;
  • экономическая значимость от использования разработки.

Победителя в номинации "Лучшая инновационная компания" выбирают по критериям:

  • конкурентоспособность выпускаемой продукции;
  • наличие портфеля зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, кроме патентов;
  • социально-экономическая значимость от внедренных в производство изобретений и иных объектов интеллектуальной собственности;
  • технологическая зрелость для экспорта.

Победителя в номинации "Самый активный изобретатель" определяют по критериям:

  • наибольшее количество выданных патентов;
  • социальная значимость;
  • внедрение в производство и (или) коммерциализация технологий;
  • экономическая значимость от использования разработки.

Победителя в номинации "Юное дарование" выбирают по критериям:

  • социальная значимость;
  • экологичность проекта;
  • высокий технический уровень разработки по сравнению с аналогами.

Решение о присвоении звания "Заслуженный изобретатель" принимается комиссией на основании результатов индивидуального оценивания участников. Победителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов.

Вручение нагрудного знака "Заслуженный изобретатель", статуэток, дипломов и денежных призов победителям конкурса проводится в ходе торжественной церемонии награждения, о дате и времени которой сообщается в СМИ.

Приказ вводится в действие с 3 июля.

Мы рассказывали, кому и как может быть присвоено звание "Почетного гражданина".

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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